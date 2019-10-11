 Москва не отримувала від Києва пропозиції про миротворців, - Пєсков

Про це заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не маємо жодної офіційної інформації про такі ініціативи", - сказав він журналістам.

10 жовтня Зеленський під час багатогодинного пресмарафону в Києві розповів про своє бачення забезпечення правопорядку на Донбасі.

Президент України заявив, що після виведення з ОРДЛО збройних формувань функції контролю та забезпечення правопорядку в регіоні повинні мати українські поліцейські та представники ОБСЄ, а держкордон із РФ контролювати українські прикордонники з миротворцями, які їм допомагатимуть.

Зеленський сказав: "Має бути українська поліція, мають бути (представники - ред) ОБСЄ, мають бути на кордоні між Україною та Росією і допомагати нашим прикордонникам і миротворці. Я думаю, що у нас має бути спільне забезпечення миру. Тут не вийде, що лише поліція чи Служба безпеки".

Президент України заявив, що питання введення миротворчого контингенту на Донбас розглядатимуть на зустрічі в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, РФ).

"Щодо миротворців: порушуватиметься це питання, і я думаю, що це один із напрямів, який ми обговорюватимемо офіційно в "нормандському форматі", - сказав Зеленський.

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