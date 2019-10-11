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Все про:миротворці (502) Пєсков (594) Росія (20146) Донбас (13286)

 Москва не отримувала від Києва пропозиції про миротворців, - Пєсков

У Кремлі нема офіційної інформації про ідею Зеленського розмістити на кордоні України з Росією миротворців.

Про це заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не маємо жодної офіційної інформації про такі ініціативи", - сказав він журналістам.

10 жовтня Зеленський під час багатогодинного пресмарафону в Києві розповів про своє бачення забезпечення правопорядку на Донбасі.

Президент України заявив, що після виведення з ОРДЛО збройних формувань функції контролю та забезпечення правопорядку в регіоні повинні мати українські поліцейські та представники ОБСЄ, а держкордон із РФ контролювати українські прикордонники з миротворцями, які їм допомагатимуть.

Зеленський сказав: "Має бути українська поліція, мають бути (представники - ред) ОБСЄ, мають бути на кордоні між Україною та Росією і допомагати нашим прикордонникам і миротворці. Я думаю, що у нас має бути спільне забезпечення миру. Тут не вийде, що лише поліція чи Служба безпеки".

Президент України заявив, що питання введення миротворчого контингенту на Донбас розглядатимуть на зустрічі в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, РФ).

"Щодо миротворців: порушуватиметься це питання, і я думаю, що це один із напрямів, який ми обговорюватимемо офіційно в "нормандському форматі", - сказав Зеленський.

Читайте також: Такого пункту в Мінських угодах немає: в Кремлі відреагували на пропозицію Лукашенка про білоруських миротворців на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153555
 
 
 Топ коментарі
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 4 ч.4 часа назад

Ху@ло: "Зеленский хороший мальчик, но националисты мешают ему сливать Украину"Москва не получала от Киева предложения о миротворцах, - Песков - Цензор.НЕТ 3110
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Кто этому полоумному клоуну вбил мысль,что "нормандский формат"-панацея от всех бед? Из зели даже "туалетный ершик"дурака делает. А путлер и не собирается никуда ехать,пока паяц так не прогнется,что завяжется в морской узел.
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БРЕХНЯ!
Я смотрю рашка даже не напрягает уже извилины и как жирик несет всякую пургу расчитаную на долб-ов!
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 4 ч.4 часа назад

Ху@ло: "Зеленский хороший мальчик, но националисты мешают ему сливать Украину"Москва не получала от Киева предложения о миротворцах, - Песков - Цензор.НЕТ 3110
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Зато ***** удается развести запад и Трампа
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"Националистьі" пьітаются мешать , для создания почвьі под такие заявления из Кремля. "Батя , я стараюсь!" - назьівается данное бл.дство.
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Ну пургу он несёт по жизни. А вот в данном случае кто-то ******, и я не уверен, что это говорящий туалетный ёршик.
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Врет гнида кацапская !!! Такие предложения были неоднократно !!!
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Москва получала предложение от Волкера уже давно и сделала вид что ничего не получала, т.е. - морозилась...
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да что вы врете, может Зе и не уведомлял, но до него Украина уже говорила и просила эту помощь.Даже немцы эту тему обсуждали
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Капитуляция, зрада, рояль, трусковец,аааааааааааа
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Ну пусть миротворцами будут на границе половина НАТО и половина кацапов. Одного появления Запада там уже будет достаточно.
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Вот не дают кацарылые монике нормально сзвиздеть-как началось с того что заложили зебобу, что оно пуйлу названивает, так и продолжается...
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Сколько вас таких неуемных?
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Не обращайте внимания. Разве по писанине не видно, что это больное на голову писало?
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Согласен. Эти откровенные идиоты спят и видят, как еще больше утопить страну в крови, чем то за пять лет войны уже есть.
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Мало того истерят по всякой мелочи...
Да ,зе молод неопытен,делает ошибки,но он старается изменить страну и поднять рейтинг
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Блин, а вот это класс. Переведешь на нормальный?
Ржунимагу😀😀😀
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Я бы зауважала зе, если бы он вместо того, чтоб идти на поводу у этих чмошников,отдал приказ ловить россиянских политиков,живыми или как выйдет.Пускай троллинг, но реакция мацквабада бы того стоила
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Получила причем давно! Все миротворцы наши братья - россияне! Кто-то против? В расход прЭдателя!
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БРЕХНЯ!
Я смотрю рашка даже не напрягает уже извилины и как жирик несет всякую пургу расчитаную на долб-ов!
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Так масква же не является стороной конфликта. С какого перепуга тогда ей должны делать такие предложения? Зеленая моника должна остатком мозга пошевелить Москва не получала от Киева предложения о миротворцах, - Песков - Цензор.НЕТ 8375
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Тобто миротворці повинні бути на 100% сформовані з росіян?
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Песков-мразь..
Сам курва-ура патриот.
А жена и дочь-граждане США.
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Пєсков така мамп мразь, як і зебілоросіяни.
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Кто этому полоумному клоуну вбил мысль,что "нормандский формат"-панацея от всех бед? Из зели даже "туалетный ершик"дурака делает. А путлер и не собирается никуда ехать,пока паяц так не прогнется,что завяжется в морской узел.
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А главным миротворцем можно назначить Путина и российскую армию. Ну как в Грузии или Молдове.
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Пора всем давно понять, что никакие "миротворцы" никуда не придут. Разве что Кабаев в одностороннем порядке загонит орков-ихтамнетов, выкрашенных в голубой и белый цвет да нарвется на очередную глубокую озабоченность и санкции.
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Помнится петручио сказочник вещал,что голубые Скаски ООН прибудут в зону конфликта...
Они что через марс летят или как
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Хватит дурку пускать. Вначале полное затишье минимум не неделю, а все остальные разговолры - потом.
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ну с чЮркиным в оон и заявлением януковоща о приглашении федерастов ведь прокатило, а почему это не должно прокатить?
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Песков опять зондирует почву перед переговорами. И козе понятно , что Украина озвучит свои конкретньіе предложения на саммите в Париже , в присутствии Меркель и Макрона. Очкует дедушка Пу , имхо
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Ну вы поняли. Тоесть Украина уже не сможет полностью контролировать границу. Уже украинских пограничников хотят заменить просто миротворцами. А миротворцы сами догадайтесь откуда будут. А кацапские миротворцы особо плевали на правила и договора. Они стунут там где захотят а не где им покажут. Вспомните сербию-албанию. За один день Рашка уже 2 раза переиграла все договоренности.
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Поясни це зебілам, які такі дії вважають лише помилками🐸
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"Какие миротворци,когда у нас там уже танки заведени и снаряди в укладке"- типовое такое виражение лица у данного субьекта.
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Зато рыжая ублюдочная тварь получила медсправку, подтверждающую принадлежность димыпескова к человекомрази.
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а какое предложение получала раша из Киева и от преЗЕдента лично?
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