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 Політика України
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Все про:суд (5591) суддя (982) ВККСУ (336) Веніславський (9)

 Не зафіксовано жодного випадку, коли кандидати в судді не складали тестів, але отримали позитивний бал, - ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів заперечила, що Верховний Суд має у своєму складі окремих суддів, які не складали тестів під час конкурсного відбору, але в підсумку в них з'явилися високі бали.

Про це раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський.

ВККС повідомила Цензор.НЕТ, що "не зафіксовано жодного випадку отримання не тільки "найвищого", але й будь-якого іншого позитивного бала учасником, який не складав тестів".

"9 жовтня 2019 року в інтерв'ю виданню Цензор.НЕТ представник Президента України в Конституційному Суді України Федір Веніславський у відповідь на запитання про конкурс до Верховного Суду озвучив нібито достовірну інформацію про те, що "окремі судді не складали ті тести, які їм потрібно було пройти, але в підсумку за свої роботи отримали найвищий бал. І це дозволило їм стати суддями". Вища кваліфікаційна комісія суддів України двічі провела конкурси до Верховного Суду, конкурси до Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, відбір кандидатів на посаду суддів місцевого суду та конкурси на посади суддів місцевих загальних судів, господарських та адміністративних судів (загальна кількість близько 7000 кандидатів). Проведення іспиту, зокрема анонімного письмового тестування, в межах зазначених процедур здійснювалося Комісією із застосуванням комплексної системи захисту інформації під пильним оком громадськості, міжнародних донорів і журналістів, а також транслювалося в режимі реального часу в мережі інтернет. За цей час не було зафіксовано жодного випадку отримання не тільки "найвищого", але й будь-якого іншого позитивного бала учасником, який не складав тестів", - заявили в комісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вища кваліфікаційна комісія скасувала конкурс на 220 посад суддів у місцевих судах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153546
 
 
 Топ коментарі
 
Мои вы лапочки)))
А кто продаёт судьям ответы на тесты, не вы?
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А судьи с милионными наследствами от бабушек вам встречались?!
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Судьям верить - себя не уважать.
И взяток они не берут.
И решения выносят честно.
Нимба только не хватает
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Мои вы лапочки)))
А кто продаёт судьям ответы на тесты, не вы?
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А судьи с милионными наследствами от бабушек вам встречались?!
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Ха бабушки......
Там некоторые на клубнике лямы в польше за сезон получают!
Хотя если это порно-клубника и она работала "ударными" темпами тогда может быть.....
Но тогда бы она ходить не смогла!
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подумаешь..не все сдавали тесты. Не великой нарушение. Может это особо ценные и нужные судьи. Вон в хозяйственном суде Киева есть такой судья Паско (работает по теме банкротства). Он завалил тесты и не набрал балов , но ВРП отказался его увольнять)) Так это очень нужный судья))
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так они уже рехформировались. И начали с "законного" роспуска ВР. Не по закону а по понятиям.
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А в административном Киева председатель вообще решил не сдавать эти дурацкие тесты и квалификации, а просто поменять членов ВККС.. У него там целый набор судей готовых зачудить и отчудить что угодно))
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Все судьи- святее Папы Римского.Сегодяшнее решение ОАСК по главе Конституционногоьсуда -тому пример.
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как сказал в сердцах "пластмассовым полицейским", которые мешали им праздновать 23 февраля и прицепились что машина видишь ли не так стоит (типа автозак не может проехать..на хрен он сдался) один близкий одной судьи Соломенской "нищеброды за 10 тысяч"))) и он безусловно прав))
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нехай кожен доводять свою правоту. Та хоча би в суді. Та хоча би в наскрізь корумпованому ********* українському суді. І нехай виходять на міжнародний суд - там стане видно, хто, і де як насрав.
Шкода, що рішення українського корумпованого конституційного суду (про достроковий розпуск ВР) не можна було оскаржити в міжнародному...
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