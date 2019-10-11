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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
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 Богдан обговорив з послами країн "Великої сімки" розведення сил у Золотому і Петрівському. ФОТО

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан провів зустріч з послами країн "Великої сімки", акредитованими в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Богдан обговорив з послами країн Великої сімки розведення сил у Золотому і Петрівському 01

Богдан подякував главам дипломатичних представництв за значну допомогу нашій країні, зазначивши, що українська сторона вважає підтримку іноземних партнерів, насамперед країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, ключовою для подальшої реалізації реформ.

Співрозмовники обговорили актуальну ситуацію з безпекою на Донбасі, в тому числі заходи, що здійснюються для підготовки до розведення сил в Золотому і Петрівському. Богдан повідомив дипломатам про очікування української сторони від зустрічі в нормандському форматі.

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Особливу увагу учасники зустрічі приділили новим законодавчим ініціативам, які покликані сприяти трансформації України в сучасну і високорозвинену державу.

Посли запевнили в беззастережній подальшій підтримці України. Сторони домовилися про продовження регулярного діалогу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153545
 
 
 Топ коментарі
 
яке розведення, чмо ти бурятське? Парашка вже звинуватила Україну в "зірванні" розведення...Досить ОПу рвати, гидота! Досить "розводити" людей та працювати на мордор, навіть не приховуючи цього! Дав Бог, та ще й гепнув!!! таких вилуаків на голови українців!
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Це не війська розводять, а українців! Богдан обсудил с послами стран "Большой семерки" разведение сил в Золотом и Петровском - Цензор.НЕТ 4722
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Завхоз съездил на сессию ООН,где упешно пообщался с засРашкинскими СМИ,а теперь завхоз вешает лапшу послам Богдан обсудил с послами стран "Большой семерки" разведение сил в Золотом и Петровском - Цензор.НЕТ 9049
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яке розведення, чмо ти бурятське? Парашка вже звинуватила Україну в "зірванні" розведення...Досить ОПу рвати, гидота! Досить "розводити" людей та працювати на мордор, навіть не приховуючи цього! Дав Бог, та ще й гепнув!!! таких вилуаків на голови українців!
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Це не війська розводять, а українців! Богдан обсудил с послами стран "Большой семерки" разведение сил в Золотом и Петровском - Цензор.НЕТ 4722
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Под монотонное бубнение зомбоящика

Богдан обговорив з послами країн "Великої сімки" розведення сил у Золотому і Петровському - Цензор.НЕТ 5925
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Плюющего на журналистику клерка реабилитировал дружок Зеля на своем прессмарафоне до уровня спеца международника -капец!
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Вот это стеб! на сборище журналистов его же и реабилитировали !
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Так і треба цій отарі овець (тупих) (с)
Нормальні журналісти проігнорували б шоу в гастрономі взагалі.
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начальник канцелярии уже по совместительству и министр иностранных дел ?
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я не думаю, что он имел право общаться с послами на такую тему. Его значимость преувеличена.
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Если кухарка может управлять страной, то почему завхоз не может встречаться с послами.
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оно спешит,отчитался,подстелился)) у европы сейчас проблемка с турцией=беженцами,они рады скинуть вопрос украины с повестки дня))
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Антиколорадос разбирал его интервью..... б*же, Беня настолько туп что взял еще более тупого "юриста". Он в одном абзаце - 2 совершенно противоположных утверждения делает.
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"Парашка вже звинуватила Україну в "зірванні" розведення"

Ну то ми маємо мовчати, ти треба зібрати послів і пояснити їм, що розведення зірване обстрілами рашистів і вони винні и требя продовжити санкції, а ще й нові ввести?
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Чего нам мечтать? Санкции с вас никто снимать пока не собирается - собственно вы ничего не исправили из своих преступлений, за которые вам санкции прописали.
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Завхоз съездил на сессию ООН,где упешно пообщался с засРашкинскими СМИ,а теперь завхоз вешает лапшу послам
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И послы не обиделись, что не пойми кто с ними встречается?
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Думаю, таки трохи "приторчали" від рівня зустрічі. Але це - дипломати. Вони тримають себе в руках. Тільки потрібно розуміти, що цю зустріч і власне приниження згадають і самі посли, і їхні уряди. Все-таки кузарки можуть зустрічатися лише з кухарками. Так прийнято.
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ббогдан развел послов стран G7. Потом посмеялись вместе с зелебобом
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Багатоверстатник богдан "працює" за всю ЗЕбанду...
а кажуть що це зробили разом... Богдан обсудил с послами стран "Большой семерки" разведение сил в Золотом и Петровском - Цензор.НЕТ 8392
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Что хорошего может нарешать враг Украины №1 (***** сейчас не учитываем).
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Зеленский отвечал на вопросы 14 часов.
ᅠᅠᅠХотя всё его содержание
ᅠᅠ«Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!».
ᅠИ уместилось бы оно в 14 секунд.
(C)
@Anakoyher
🤔
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Послы "большой семерки" - сепары!
Весь мир - сепары!
Кроме порохоботов.
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Ну да... Так, осторожненько, на всякий случай...
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Кто у нас преЗедент???
Где этот Зеля? Отоспался уже?
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ДА КТО ОН ТАКОЙ - ПРИ ПЕТИ МЫ И НЕ ЗНАЛИ КТО У НЕГО КЕРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЕЙ - Я ОЧЕНЬ ВОЗМУЩЕН - МЫ ЕГО НЕ ВЫБИРАЛИ
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Зараз цікавий час - хто перший дістав булаву, той і презедент.
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"Проблемы индейцев шерифа зе-богдана не волнуют"(с)
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Да ладно. Вы не знали Ложкина? Это ж ради того, чтобы декларацию Ложкина не проверяли, АП и была выведена из органов госуправления.
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Голимый фэйк. Заява НАЗК -

"... Незважаючи на нерозповсюдження електронного декларування на керівництво Адміністрації, починаючи з 2015 звітного року всі керівники, крім одного заступника, заповнюють декларації, однак юристи пояснюють, що НАЗК не має права перевіряти такі декларації, а відповідальність за недостовірні дані в таких деклараціях застосовуватися не може...."

А нынешние вообще никто не заполняет от слова СОВСЕМ.
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Где фейк, если ваша цитата ПОЛНОСТЬЮ подтверждает написанное мной?

Что я написал: "чтобы декларацию Ложкина не проверяли"
Из вашей цитаты: "НАЗК не має права перевіряти такі декларації"

Как у вас с пониманием смысла написанного вообще? Совсем плохо?
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в харькове с послами экономический форум проводил ,да,но с послами только 7стран не беседовал отдельно группой,не отчитывался,не прогибался))
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Богдан, проваливай, тебя даже зелохи не хотят.
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Ща! Вы уверены шо на картинке места не перепутаны?
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Как можно этого мокшанина на люди выпускать!!??
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Пора уже Богдана назначить вице-президентом Украины, которым он фактически является ...
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А Богдан у нас кто. Вице президент или старший по офису. Что то с полномочиями трудно разобраться.
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А з якого якась секретутка щось обговорює з послами?
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паршивий виродок, якого х*я воно ще десь представляє Україну ???
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Кто такой Богдан что Абсуждать такие вопросы? *********************... Богдан обговорив з послами країн "Великої сімки" розведення сил у Золотому і Петрівському - Цензор.НЕТ 9429
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какого хрена он занимается не своим делом. Богдан должен обеспечить работу президенской администрации, а не встречаться с послами. Опять лезет не в свое дело.
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Кто то мне может объяснить почему управляющий аппаратом канцелярии обсуждает с послами мировых стран госсударственную безопасность страны .
Это в его полномочиях или он должеен управлять секретаршами и уборщицамив АП ?
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Таке можна було уявити за Порошенка, та навіть за інших президентів? Приниження України йде повним ходом.
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Люстрационный рыговский завхоз Богдан вместо Моники Зеленски обсуждает капитуляцию.
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Завхоз повинен дивитись за чистотою в туалеті і не лізти в політику.
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