 Богдан обговорив з послами країн "Великої сімки" розведення сил у Золотому і Петрівському. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Богдан подякував главам дипломатичних представництв за значну допомогу нашій країні, зазначивши, що українська сторона вважає підтримку іноземних партнерів, насамперед країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, ключовою для подальшої реалізації реформ.

Співрозмовники обговорили актуальну ситуацію з безпекою на Донбасі, в тому числі заходи, що здійснюються для підготовки до розведення сил в Золотому і Петрівському. Богдан повідомив дипломатам про очікування української сторони від зустрічі в нормандському форматі.

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Особливу увагу учасники зустрічі приділили новим законодавчим ініціативам, які покликані сприяти трансформації України в сучасну і високорозвинену державу.

Посли запевнили в беззастережній подальшій підтримці України. Сторони домовилися про продовження регулярного діалогу.