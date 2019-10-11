 Богдан обговорив з послами країн "Великої сімки" розведення сил у Золотому і Петрівському. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Богдан подякував главам дипломатичних представництв за значну допомогу нашій країні, зазначивши, що українська сторона вважає підтримку іноземних партнерів, насамперед країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, ключовою для подальшої реалізації реформ.
Співрозмовники обговорили актуальну ситуацію з безпекою на Донбасі, в тому числі заходи, що здійснюються для підготовки до розведення сил в Золотому і Петрівському. Богдан повідомив дипломатам про очікування української сторони від зустрічі в нормандському форматі.
Особливу увагу учасники зустрічі приділили новим законодавчим ініціативам, які покликані сприяти трансформації України в сучасну і високорозвинену державу.
Посли запевнили в беззастережній подальшій підтримці України. Сторони домовилися про продовження регулярного діалогу.
Нормальні журналісти проігнорували б шоу в гастрономі взагалі.
Ну то ми маємо мовчати, ти треба зібрати послів і пояснити їм, що розведення зірване обстрілами рашистів і вони винні и требя продовжити санкції, а ще й нові ввести?
а кажуть що це зробили разом...
ᅠᅠᅠХотя всё его содержание
ᅠᅠ«Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!».
ᅠИ уместилось бы оно в 14 секунд.
(C)
@Anakoyher
🤔
Весь мир - сепары!
Кроме порохоботов.
Где этот Зеля? Отоспался уже?
шерифазе-богдана не волнуют"(с)
"... Незважаючи на нерозповсюдження електронного декларування на керівництво Адміністрації, починаючи з 2015 звітного року всі керівники, крім одного заступника, заповнюють декларації, однак юристи пояснюють, що НАЗК не має права перевіряти такі декларації, а відповідальність за недостовірні дані в таких деклараціях застосовуватися не може...."
А нынешние вообще никто не заполняет от слова СОВСЕМ.
Что я написал: "чтобы декларацию Ложкина не проверяли"
Из вашей цитаты: "НАЗК не має права перевіряти такі декларації"
Как у вас с пониманием смысла написанного вообще? Совсем плохо?
Это в его полномочиях или он должеен управлять секретаршами и уборщицамив АП ?