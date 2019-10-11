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 До будівлі МОЗ увірвалися невідомі, погрожують і вимагають документи, - співробітниця міністерства Литовченко

У Міністерстві охорони здоров'я безліч невідомих людей. Вони бігають кабінетами, вимагають у співробітників документи і погрожують.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила гендиректорка Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я України Ірина Литовченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство охорони здоров’я повне невідомих людей. Вони бігають кабінетами, вимагають документи у співробітників, особові справи, накази, поговорити наодинці з директором департаменту, відмовляються представлятися і просто втікають. Щойно у моїй присутності цей чоловік спочатку особисто, а потім телефоном погрожував директору Департаменту управління персоналом. Обіцяв, що їй буде гірше. Охорона каже, що це людина Інни Солодкої, яку вчора хотіли призначити т.в.о. Державного секретаря. За її проханням на вході до міністерства імені цього чоловіка не записують. Складаємо про це відповідний акт. Співробітники налякані", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ Литовченко розповіла, що представники нових команд у різних міністерствах змушують керівників директоратів писати заяви про звільнення за власним бажанням.

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До будівлі МОЗ увірвалися невідомі, погрожують і вимагають документи, - співробітниця міністерства Литовченко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153543
 
 
 Топ коментарі
 
привіт від коломойші...нове життя по-зєлєбєнівськи...Мрак...Часи Льоньки Пантєлєєва повертаються?
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А у этих неизвестных кожные покровы случаем не зеленые?
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привіт від коломойші...нове життя по-зєлєбєнівськи...Мрак...Часи Льоньки Пантєлєєва повертаються?
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А у этих неизвестных кожные покровы случаем не зеленые?
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"грожают"
Цензор. займитесь корректурой...
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Заберіть краще в неї її сині "таблеточки" . А то з дуру їй ще і чорти будуть повсюди маритися 😁
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Это так качают свои права пациенты, у которых айболиты содрали три шкуры за мизерное лечение.
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Это наверное те ,кто избивал протестующих возле турецкого посольства. Теперь они пришли к вам.
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Эти люди-спорщики. Одни от Наполеона, а другие от Плиния Сташего .Они поспорили, а теперь ищут документального подтверждения кто прав: "Медицина
- это скопление нелогичных предписаний, приносящих скорее вред, чем пользу" - Наполеон.
"Нет искусства полезнее медицины." Плиний Старший.
Лично я считаю, что лучше ошибаться с Наполеоном нежели с Плинием Старшим. А ВЫ?
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Нет искусства полезнее медицины." Плиний Старший.

нема бізнесу вигіднішого торгівлі здоровям . МОЗ України.
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Опять порохоботы в коментах заскулили.
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А на Майданах всю вашу шваль гоняют... Прикинь?
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Завтра Шокина ОАСК восстановит и всё будет пучком!.А не за горами и Порошенко восстановит Президентом.
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Бред какой-то истерический в стиле секты клептоманов П.
Хотя понятно, - кумовья, клептоманы и аферисты без боя не сдадутся, гадости и диверсии в МОЗ будут делать до последнего.
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