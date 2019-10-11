 До будівлі МОЗ увірвалися невідомі, погрожують і вимагають документи, - співробітниця міністерства Литовченко

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила гендиректорка Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я України Ірина Литовченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство охорони здоров’я повне невідомих людей. Вони бігають кабінетами, вимагають документи у співробітників, особові справи, накази, поговорити наодинці з директором департаменту, відмовляються представлятися і просто втікають. Щойно у моїй присутності цей чоловік спочатку особисто, а потім телефоном погрожував директору Департаменту управління персоналом. Обіцяв, що їй буде гірше. Охорона каже, що це людина Інни Солодкої, яку вчора хотіли призначити т.в.о. Державного секретаря. За її проханням на вході до міністерства імені цього чоловіка не записують. Складаємо про це відповідний акт. Співробітники налякані", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ Литовченко розповіла, що представники нових команд у різних міністерствах змушують керівників директоратів писати заяви про звільнення за власним бажанням.

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