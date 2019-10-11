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Все про:МЗС РФ (528) Росія (20146) Золоте (43)

 Росія звинуватила Україну у зриві розведення сил у Петрівському і Золотому

МЗС РФ стверджує, що члени незаконних збройних формувань "подавали умовні сигнали", на які не реагувала українська сторона, і тому процес розведення було зірвано.

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Російські дипломати стверджують, що "глибоко розчаровані зривом Україною повторного розведення сил і засобів у двох пілотних ділянках на лінії зіткнення сторін внутрішньоукраїнського конфлікту на Донбасі в районі н.п. Золоте і Петрівське".

Вони нагадують, що домовленість про розведення сил і засобів була досягнута 1 жовтня на засіданні Контактної групи в Мінську, тоді ж було затверджено план-графік із початком розведення 7 жовтня.

"Починаючи з цього дня впродовж усього поточного тижня ополченці в присутності спостерігачів ОБСЄ щодня подавали умовні сигнали, на які українська сторона не реагувала. Таким чином, залишається невиконаним рішення "нормандського" саміту в Берліні 2016 року", - заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що український лідер Володимир Зеленський не може забезпечити розведення військ на Донбасі через націоналістів. "Націоналісти прийшли туди і не дають армії піти… Тут потрібен прояв політичної волі", - заявив Путін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153541
 
 
 Топ коментарі
 
дипломат із зеленського ніякий.
дурник сам навішав на себе зобов'язань, з нього тепер і питають.
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"Начиная с этого дня на протяжении всей текущей недели ополченцы в присутствии наблюдателей ОБСЕ ежедневно подавали условные сигналы з 82 мм мінометів, на которые украинская сторона не реагировала.Источник: https://censor.net.ua/n3153541
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Принуждение к миру - рюсскаму миру. Россия обвинила Украину в срыве разведения сил в Петровском и Золотом - Цензор.НЕТ 820 Сунь Цзи "Искуство войны" погано що кацапи досконало використовують цей трактат в своїй імперській політиці, а наші військові та політики не то що не читали, а навіть і не знають про таку книгу.
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и тут вова зю что-то начал подозревать.. что его поимели: то было не пианино!))
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К сожалению, вместе с известным пианистом отжарили всю Украину
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"Нам бы день продержаться, да ночь простоять". Вигнати бійців всередині жовтня у голий степ.
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дипломат із зеленського ніякий.
дурник сам навішав на себе зобов'язань, з нього тепер і питають.
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За 5 років Х**йло не змінився ні-на-грам
Росія звинуватила Україну у зриві розведення сил у Петрівському і Золотому - Цензор.НЕТ 9640
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О как, вот это поворот, шож нам теперь делать, куда бежать, за Днепр?
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чего и следовало ожидать, раисе нафиг не нужно перемирие им нужен треш для раша тв. и дистабилизация Украины. Другого варианта как зачистка и выход на границу с РФ с привлечением миротворцев нет
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Скорее бы закончились эти кровопролития. Зима близится.
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Согласен. Уж лучше у вас. Тем более вы уже выбрали этот путь. Как таёжный союз? Креветки уродились? Бананы косятся? Росія звинуватила Україну у зриві розведення сил у Петрівському і Золотому - Цензор.НЕТ 597
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у знакомого переселенца там остались родиче в Донецке. с их слов народ там не то чтобы за Украину но почти все хотят возврата под контроль в Украину, местная власть со своим беспределом, полным завалом всего, коменданским часом уже всех достала. Если будет наступление не кто уже не будет кидатся под танки, а горстка кремлевских марионеток разбежится во все стороны. Там реально не кому воевать, "идейные" закончились, упоротые или передохли или у кормушки
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***** та Мордору вигидні такі *заморочки * в Лугандоні ...Он Песькоффф вже заявляв ..*ми впливу на сепарів не маємо * !
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"Начиная с этого дня на протяжении всей текущей недели ополченцы в присутствии наблюдателей ОБСЕ ежедневно подавали условные сигналы з 82 мм мінометів, на которые украинская сторона не реагировала.Источник: https://censor.net.ua/n3153541
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Зеля показал свою "слабину", поэтому рашка каждый день будет обвинять Украину во всем.
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а яке собаче діло рашки де наші військові частини знаходяться на нашій території
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Они что тупые, какие они там сигналы подавали если ясно было сказано что разведение возможно только после 7 дней тишины, а там обстрелы продолжаются.
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они как раз умные, достаточно - чтобы понимать: моника тупая и легко ведётся на лесть, жаждя славы "миротворца".
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Это мы тупые, раз ведемся на их подставы.
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Молодой-неопытный. Толи дело парашенко - ничего не делал. Зато отмазки лепил хорошо.
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Порошенко - редкая тварь, но это не отменяет промахов зели
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И продолжает лепить из себя ПЕТРиота
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Убитые террористами-рашистами украинские воины тоже условные сигналы ....
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а в когось були хоч краплина сумніву в тому, що мордор не виконає жодної домовленості??? Хіба що криворізька зєлєЧМОнііка сподівалася на щирість кремлівського х*йла...і то під впливом якогоь "чудодійного" укола, який йому робили вчора в перерві між спілкуванням з журналістами..."від горла"...
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И правильно сделала а потом еще и мандюлей отвесит как обычно!
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Шо, братуха, заколебали тебя "клятые биндеравцы"?
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Советский космолетчик Алексей Леонов умер.
Человек, про которого я твердо могу сказать слово былина.
СОВЕТСКАЯ, КОСМИЧЕСКАЯ БЫЛИНА.
Он в космосе бывал, космос рисовал, космически мыслил.
Скоро никого оттуда больше не останется. А мы останемся и то временно.
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Ну что ж, дядька был весьма и весьма, но ведь все бренно в этом мире и, как оказалось, "советскость" этому тоже не помеха...
Я тоже выкормыш СССР, я тоже помню детские восторги, гордость за Страну Советов, пион. отряд им. Павлика Морозова(я в нем состоял), "Как закалялась сталь", Ленин, партия и всякий комсомол... Но со взрослением пришло понимание, что храм величия построен на погосте, и иконы в нем писаны кровью...
Я не хочу, чтобы это "оттуда" преследовало меня всю оставшуюся жизнь, возврат к чему-либо похожему смерти подобен...
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Реакция сил ООС на сигнал белой ракетой будет, если на участке разведения не будет стрельбы в течении 7 астрономических суток.
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Кацапы требуют отвода ВСУ - а сами подводят кацапоармию все ближе и ближе к границе Украины !!! А если введут формулу ШтайнШухера то Мы эту оркоармию можем увидеть в Киеве! Росія звинуватила Україну у зриві розведення сил у Петрівському і Золотому - Цензор.НЕТ 1679
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Раз звинуватила,значит пока все правильно делаем.
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Это уже не важно, Зеленский достиг чего хотел - выполнения формулы Штайнмайера отодвинулось в туманную перспективу, плюс к тому МИД РФ поставил себя в дурацкое положение, это ж надо " подавали условные сигналы", уписаться можно Росія звинуватила Україну у зриві розведення сил у Петрівському і Золотому - Цензор.НЕТ 2356 Росія звинуватила Україну у зриві розведення сил у Петрівському і Золотому - Цензор.НЕТ 2356 Росія звинуватила Україну у зриві розведення сил у Петрівському і Золотому - Цензор.НЕТ 2356
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А какое интересно они имеют отношение к Петровскому и Золотому,это что на территории РФ находится? Какое их вонючее собачье дело,они же заявляют,что это внутренний конфликт
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Зеля, Ху*ло не оценило твою вчерашнюю прессуху. Жги исчо.
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Моника испугалась майдана и тихонько слилась, ***** ему этого не простит.
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все по штайнмаеру - чтобы там ни подписали обвинять будут Украину. во всех грехах подряд. врать, конечно, будут безбожно, но очень громко. и к ним прислушаются. глупый зе-мышонок попал в мышеловку.
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Какое нах разведение. Пусть выводят свои войска с территории Украины!!!
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Не для этого параша заводила свои войска,чтобы выводить
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Нас звинувачують "іхтамнети", які не гарантують відвід "сепарських" військ. Щоб, хоч щось зрозуміти ... Зелені, як на вашу думку кого "розводять"? Українські війська з ким? У нас "громадянський конфлікт", чи війна з загарбником? Якщо "громадянський", то з кацапів знімають санкції і ми, за НАШ рахунок відновлюємо зруйноване, виплачуємо пенсії, і т.д. Якщо напали москалі, то куди ми повинні відступати? Окупант повинен вивести свої війська за поребрик, відшкодувати руйнування і т.д.
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Для цього потрібно офіційно заявити що в нас ..ВІЙНА !
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"Подавали условные сигналы". Это как??!! Переворачивали кепку козырьком назад? Или подмигивали?
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Кто бы сомневался...... разве что только зебилы.....
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почему на нашу страну давят гаранты нашей целостности и безопасности? может пора уже выступить с заявлениями и напомнить нашим западным партнерам про "будапештский меморандум"? ткнуть их носом в то, что они принуждают нас идти на капитуляцию перед агрессором, и напомнить им, что такое уже было в истории и чем это закончилось.
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Британії не до нас - Брексіт !
Штати - .імпічмент та вибори на носі !
..А Європа зі *старою клячею * Меркель та Макрон дують у *шкіряну флейту ***** * !..
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по крайней мере, пускай весь мир видит чего стоят эти гарантии, нечего молчать и идти у них на поводу.
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Вот мы идиоты)))
Оказывается это были не обстрелы со стороны ополченцев, а условные сигналы к разводу войск)))
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Правильно сказал. Кто не согласен - в партизаны в лугандон и Крым.
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а ты где живешь?
ты уверен что ты не попадешь под контроль рашистской федерастии если идти по этому пути?
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Московиты постоянно палятся на гугл-переводчике, когда пытаются писать на украинском. Сколько можно? Запомните:
1. Краватка -- меленькая кровать.
2. Перукарня -- пекарня.
3. В мене є рація --я радист.
4. Панчохи -- чесаться.
5. Гвалтувати -- громко орать.
6. Образа -- два раза.
(C)
@Pet_lura
😄
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Все попытки договориться с кремлядями, это как в байке про волка и ягненка "ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать". Это ясно всем кроме дебилов и предателей.
Пока мы не станем сильными ничто эту войну не остановит, кроме капитуляции и нового убогого бесправного совка.
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А до того как станем сильными, будет терять воинов на линии разграничения. При пети убитые бойцы были не интересны.
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По моему у кого-то память отшибло,забыли Иловайск ,предложили разооружиться,наши согласились,в результате растреляли сотни наших воинов,до каких пор мы будем доверять пуйлу? Почему мы такие доверчивые? Все эти договорённости, не стоят той бумаги,на которой раша дала согласие.
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Как это не страшно звучит, но нам предлагают "Иловайск навсегда".
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Мордва залезла на нашу територию, еще и права качает, вообще оху@ла. Росія звинуватила Україну у зриві розведення сил у Петрівському і Золотому - Цензор.НЕТ 70
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Так же начиналась Советско-Финская война.Почти как Гляйвиц.
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И где ответ МЗС или снова на тормозе, не спеша согласовывают ..
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А что ********* свои войска нацистов разве отвела?
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Когда россия будет выводить свои войска с Новоазовска, ведь все знают что параша туда зашла открыто?
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Моніку в черговий раз згвалтували в особливо збоченій формі за взаємною з нею згодою 😕
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Разведение начинается после истечения семи суток полного прекращения какого либо огня на отводимых участках. Так как обстрелы с территории ОРДЛО не прекращаются, а РФ утверждает что повлиять на это не может, Украина не может осуществлять даже подготовку к отводу. Так что ждем семи дней полной тишины, ну и потом в процессе отвода и после него.
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що з дуба впав?? яке розведення?? на кордоні з рогатими буде розведення!!!!
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Почему тогда Рашка и ее прихвостни постоянно заявляют что украинцы устали от войны? Что то ни разу не слышал чтобы кацапы хоть раз заявили что они устали от войны.
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С кем поведешься от того и забеременнеешь. Рашка в очередной раз обстрелами сорвала договоренности и обвинила в етом Украину. А знаете что будет дальше? Записывайте: Наш недонаполеон Зештанмаер чтобы показать кацапам что Украина готова на все, все равно отведет ВСУ как бы украинцы не были против. И даже подпишит позорные капитулятивные документы. А потом Рашка своего добившись обстреляет в очередной раз наши города и обвинит Украину что мы сорвали очередные договоры. В итоге мы в говне а ***** на коне, и будет настаивать на новых условиях, *ради мира*, конечно же.
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А вы тут причем...... Вас там нет..... На "трактористов и шахтеров" вы не влияете.......
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тю, у рогатого забули спитати, що нам робити)))) та пішов ти др біса, бісове створіння путін-*****!!!!
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Подавали условный сигнал,сделайте себе сепуку,так будет понятней.
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Ну Зеля ти і лошара... Зато ти витягнув гроші з нашої кішені, з кишені свого злиденного народу, щоб будувати міст для іхтамнєтов і сепарні на донбасі......
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Какие обвинения? ауе просто какое то, ЗЕ им даже рот закрыть не может, ссыкло паганое.
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