 Росія звинуватила Україну у зриві розведення сил у Петрівському і Золотому

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Російські дипломати стверджують, що "глибоко розчаровані зривом Україною повторного розведення сил і засобів у двох пілотних ділянках на лінії зіткнення сторін внутрішньоукраїнського конфлікту на Донбасі в районі н.п. Золоте і Петрівське".
Вони нагадують, що домовленість про розведення сил і засобів була досягнута 1 жовтня на засіданні Контактної групи в Мінську, тоді ж було затверджено план-графік із початком розведення 7 жовтня.
"Починаючи з цього дня впродовж усього поточного тижня ополченці в присутності спостерігачів ОБСЄ щодня подавали умовні сигнали, на які українська сторона не реагувала. Таким чином, залишається невиконаним рішення "нормандського" саміту в Берліні 2016 року", - заявили в МЗС РФ.
Нагадаємо, раніше президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що український лідер Володимир Зеленський не може забезпечити розведення військ на Донбасі через націоналістів. "Націоналісти прийшли туди і не дають армії піти… Тут потрібен прояв політичної волі", - заявив Путін.
дурник сам навішав на себе зобов'язань, з нього тепер і питають.
Человек, про которого я твердо могу сказать слово былина.
СОВЕТСКАЯ, КОСМИЧЕСКАЯ БЫЛИНА.
Он в космосе бывал, космос рисовал, космически мыслил.
Скоро никого оттуда больше не останется. А мы останемся и то временно.
Я тоже выкормыш СССР, я тоже помню детские восторги, гордость за Страну Советов, пион. отряд им. Павлика Морозова(я в нем состоял), "Как закалялась сталь", Ленин, партия и всякий комсомол... Но со взрослением пришло понимание, что храм величия построен на погосте, и иконы в нем писаны кровью...
Я не хочу, чтобы это "оттуда" преследовало меня всю оставшуюся жизнь, возврат к чему-либо похожему смерти подобен...
Штати - .імпічмент та вибори на носі !
..А Європа зі *старою клячею * Меркель та Макрон дують у *шкіряну флейту ***** * !..
Оказывается это были не обстрелы со стороны ополченцев, а условные сигналы к разводу войск)))
ты уверен что ты не попадешь под контроль рашистской федерастии если идти по этому пути?
1. Краватка -- меленькая кровать.
2. Перукарня -- пекарня.
3. В мене є рація --я радист.
4. Панчохи -- чесаться.
5. Гвалтувати -- громко орать.
6. Образа -- два раза.
(C)
@Pet_lura
😄
Пока мы не станем сильными ничто эту войну не остановит, кроме капитуляции и нового убогого бесправного совка.