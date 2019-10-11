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Все про:адвокат (667) внз (281) Зеленський (3187)

 НААУ закликала Зеленського виключити Оніщука зі складу робочої групи з розвитку законодавства у сфері організації судової влади

Національна асоціація адвокатів України (НААУ) закликала президента Володимира Зеленського виключити Миколу Оніщука зі складу робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя через його заяви щодо реформи адвокатури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НААУ.

Відповідне звернення НААУ скерувала до Офісу Глави держави.

У документі йдеться, що 9 жовтня 2019 року в ефірі телеканалу "Право-ТБ" Микола Оніщук анонсував плани очолюваної ним Робочої групи розробити нову редакцію закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та подання Президентом України відповідного законопроекту до Верховної Ради. При цьому, Миколою Оніщуком було зроблено дискредитуючі заяви про діяльність адвокатури в Україні та дано упереджені оцінки позиції НААУ.

"Вважаємо, що своїми публічними коментарями пан Оніщук засвідчив неповагу до самоврядного інституту адвокатури України, нерозуміння ключових принципів його діяльності та ігнорування міжнародних стандартів, які передбачають залучення адвокатури до процесу розробки змін до профільного законодавства. Своїми упередженими оцінками голова Робочої групи уже спричинив репутаційну шкоду інституту адвокатури та дискредитував консультативно-дорадчий орган, до складу якого включений", - підкреслено у звернені.

Адвокатська спільнота наголосила, що Оніщук фактично прямо засвідчив свої наміри лобіювати законопроєкт №9055, який був поданий п’ятим президентом України Петром Порошенко, та внаслідок активного спротиву адвокатської спільноти не був прийнятий у Верховній Раді.

"Така публічна позиція пана Оніщука засвідчує його непрофесійні упереджені підходи і лобістські наміри. Очевидно, що таку позицію сформовано досвідом роботи пана Оніщука у складі Конституційної комісії при Президентові України та участю в діяльності Ради з питань судової реформи, яка під координацією заступника глави Адміністрації Президента Олексія Філатова у напівтаємний спосіб розробила і схвалила скандальний законопроект №9055. Все це унеможливлює його подальшу участь у розробці реформи адвокатури, яка б відповідала принципам пріоритетності прав і свобод людини і громадянина та враховувала міжнародні зобов'язання України і демократичні стандарти організації самоврядного інституту адвокатури", - йдеться у зверненні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Національна асоціація адвокатів вимагає від Оніщука спростування упереджених оцінок ролі адвокатури в реформуванні профільного законодавства

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153537
 
 
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Мені бабуся завжди казала:
"Якщо бажаєш, щоб люди вважали тебе розумною - не відкривай рота - мовчи."
Цікаво, а у президента України була бабуся? 🤔
(C)
@UA_horlivka
🤔
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бабусю треба давно прибирати з НААУ нефік їй там корупцію розводити , хай йде працювати ..на землі...як всі))
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НААУ не имеет к адвокатам никакого отношения, кроме как обложило их поборами...НААУ это ставленница Медведчука, Изовитова, 72 лет отроду, которая ранее возглавляла такой коррумпированный орган как Высшую раду юстиции...вцепилась в должность как клещ в собачий хвост
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Не понимаю почему Зеленский еще не разогнал это кубло ))
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А, что, в законопроекте запрещено адвокатам не являться на заседания и процессы длятся годами из-за их неявки? Именно это было в законопроекте при Порошенко?
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там все намного страшнее )) Записано что перезагрузка всех органов адвокатского самоуправления и перевыборы всех рад адвокатов...и при том нельзя рулить радой больше 2х сроков подряд)) Это ужасно т.к. Изовитава тогда что автоматом пролетает и не сможет быть руководителем
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