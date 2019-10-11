 НААУ закликала Зеленського виключити Оніщука зі складу робочої групи з розвитку законодавства у сфері організації судової влади

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НААУ.

Відповідне звернення НААУ скерувала до Офісу Глави держави.

У документі йдеться, що 9 жовтня 2019 року в ефірі телеканалу "Право-ТБ" Микола Оніщук анонсував плани очолюваної ним Робочої групи розробити нову редакцію закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та подання Президентом України відповідного законопроекту до Верховної Ради. При цьому, Миколою Оніщуком було зроблено дискредитуючі заяви про діяльність адвокатури в Україні та дано упереджені оцінки позиції НААУ.

"Вважаємо, що своїми публічними коментарями пан Оніщук засвідчив неповагу до самоврядного інституту адвокатури України, нерозуміння ключових принципів його діяльності та ігнорування міжнародних стандартів, які передбачають залучення адвокатури до процесу розробки змін до профільного законодавства. Своїми упередженими оцінками голова Робочої групи уже спричинив репутаційну шкоду інституту адвокатури та дискредитував консультативно-дорадчий орган, до складу якого включений", - підкреслено у звернені.

Адвокатська спільнота наголосила, що Оніщук фактично прямо засвідчив свої наміри лобіювати законопроєкт №9055, який був поданий п’ятим президентом України Петром Порошенко, та внаслідок активного спротиву адвокатської спільноти не був прийнятий у Верховній Раді.

"Така публічна позиція пана Оніщука засвідчує його непрофесійні упереджені підходи і лобістські наміри. Очевидно, що таку позицію сформовано досвідом роботи пана Оніщука у складі Конституційної комісії при Президентові України та участю в діяльності Ради з питань судової реформи, яка під координацією заступника глави Адміністрації Президента Олексія Філатова у напівтаємний спосіб розробила і схвалила скандальний законопроект №9055. Все це унеможливлює його подальшу участь у розробці реформи адвокатури, яка б відповідала принципам пріоритетності прав і свобод людини і громадянина та враховувала міжнародні зобов'язання України і демократичні стандарти організації самоврядного інституту адвокатури", - йдеться у зверненні.

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