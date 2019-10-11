 Кількість українців, які впевнені у правильному напрямку розвитку подій у країні, різко зменшилася, - опитування Цетру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

За даними дослідження, 45% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку (у вересні 2019 року так вважали 57% опитаних), 29% заявили, що події розвиваються у неправильному напрямку (у вересні - 17%).

34% респондентів дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі впродовж найближчих декількох років (у вересні - 41%), 43,5% - що здатна подолати в більш віддаленій перспективі (у вересні - 40%), і 10% - що не здатна подолати (у вересні - 6%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року серед 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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