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Все про:опитування (416) соціологія (126) українці (1131) Центр Разумкова (47)

 Кількість українців, які впевнені у правильному напрямку розвитку подій у країні, різко зменшилася, - опитування Цетру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Кількість українців, які вважають правильним напрямок розвитку подій в Україні, впродовж місяця різко зменшилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

За даними дослідження, 45% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку (у вересні 2019 року так вважали 57% опитаних), 29% заявили, що події розвиваються у неправильному напрямку (у вересні - 17%).

34% респондентів дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі впродовж найближчих декількох років (у вересні - 41%), 43,5% - що здатна подолати в більш віддаленій перспективі (у вересні - 40%), і 10% - що не здатна подолати (у вересні - 6%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року серед 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова

Кількість українців, які впевнені у правильному напрямку розвитку подій у країні, різко зменшилася, - опитування Цетру Разумкова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153535
 
   
 Топ коментарі
 
А рейтинг Зе при этом растет?
Ох уж эти социологи...
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По мнению Центра Разумкова - рейтинг Разумкова растет. Количество украинцев, которые уверенны в правильном направлении развития событий в стране резко сократилось, - опрос Цетра Разумкова - Цензор.НЕТ 6344 Хотелось бы послушать мнение Центра Зеленского о рейтинге Зеленского. Количество украинцев, которые уверенны в правильном направлении развития событий в стране резко сократилось, - опрос Цетра Разумкова - Цензор.НЕТ 5934
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Я вас можу завірити що у «декабре» нічого не буде. А от про грудень не дуже впевнений🤔
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это же какой этот самый рейтинг на САМОМ ДЕЛЕ?????????
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Що, нарешті вдовбецало щось? А раніше, блть, чому не думали макітрами? Кількість українців, які впевнені у правильному напрямку розвитку подій у країні різко зменшилася, - опитування Цетру Разумкова - Цензор.НЕТ 6246
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Не всім, упороті зашурупають через шлунок.
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никто из них не знает правильного направления.
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Если так,то Вовын рейтинг уменьшился.И это понятно,после такого числа принятых неоднозначных законов,и сказанных "тупых" слов,про проплаченные майданы и все такое.Чего стоит только введение кассовых аппаратов для ФОП, решение судов по "Приватбанку",и продажа земли."Приватбанк" так ваааще "убивает".Хочет Беня назад свой "Приват",пусть вернет в казну 5,5 млрд долл,что государство в банк вгатило.И будь ласка, владей тогда себе на здоровье.Но сначала верни деньги.Утром деньги-вечером стулья.Вечером деньги-утром стулья.В общем как Беня пожелает,но деньги вперед.
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До Зеленского украинцы в среднем платили 38% налогов с произведённой добавочной стоимости. Сегодня узнал, что удерживают 41,5%. А чтобы выполнить все обещания Зеленского необходимо 57-58% налогов. Вот и вся экономика. Столько налого работающие заплатить не могут, приходиться что-то продавать и единственный актив, который не потерял стоимость это земля.
А с Приватом и Коломойским разберуться. Скорее всего Коломойский получит какую-то символическую компенсацию и права на некоторую деятельность. Ведь суды он выиграл.
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Ну да, $1 млрд - чисто символическая компенсация.
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На рахунок лімонардів в Англію до гонтарєвої.Ферштейн,шваль кацапська?
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А это потому что власть не украинская
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Согласно результатам исследования, Зеленский имеет наивысший уровень доверия (70,5%) среди других 17-ти политиков.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10717041-poyavilsya-svezhiy-reyting-ukrainskih-politikov-zelenskiy-na-pervom-meste-bolshe-vsego-nedoveriya-u-lucenko.html
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ты заголовок прочти статьи на цензоре и ты поймешь какой ты идиот
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Недоверие респонденты чаще всего высказывали экс-генпрокурору Юрию Луценко (ему не доверяют 88% опрошенных), бывшему спикеру парламента Андрею Парубию (83%), экс-президенту Петру Порошенко (80%), политикам Нестору Шуфричу (78%), Вадиму Рабиновичу (76 %), Виктору Медведчуку (76%), Юлии Тимошенко (74%), министру внутренних дел Арсену Авакову (72%)



ну.. найстабільніша річ в Україні десяток років-недовіра до Юлєчки..
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Униан коломойського, ну тоді там точно не брешуть. Це як москали кажуть про іхтамнетів.
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Це все це нікому не зрозуміле відведення військ. Звісно Вовік хоче мати собі козир на перемовини у Мінську, але це слабке виправдовування цьому ідіотізму. Навіщо перед пуйлом прогибатись? Не хоче пуйло припиняти обстріли - нехай годує сам лугандонів пенсіями. Можна Вовіку і показати характер.
А після відведення військ Вовік ризикує взагалі все втратити. Це нікому не зрозуміло. Свої засудять, а пуйло візме порожні позиції і навіть не подякує. А проукраїнських донбасів повбиває, та і все.
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Страну выносят вместе с респондентами, но при этом 45% считают, что их выносят в правильном направлении. Факт интересный.
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Ахтунг, ЗЕбилы !!! Смотрите внимательно на картинку, вам от ЗЕ коМАНДЫ достенется только говно. Чесно говоря, на большее вы не заслужили. ваЗЕлин вытер вашими мордами свою жопу, а вы, дебилы, молча сглатываете и радуетесь. Кількість українців, які впевнені у правильному напрямку розвитку подій у країні, різко зменшилася, - опитування Цетру Разумкова - Цензор.НЕТ 380 Кількість українців, які впевнені у правильному напрямку розвитку подій у країні, різко зменшилася, - опитування Цетру Разумкова - Цензор.НЕТ 380 Кількість українців, які впевнені у правильному напрямку розвитку подій у країні, різко зменшилася, - опитування Цетру Разумкова - Цензор.НЕТ 380
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Количество украинцев, которые уверенны в правильном направлении развития событий в стране резко сократилось.

Це лише свідчить про прониклівість украинців, оскільки президент Зеленський поки ще в омані відносно договороздатності росийського агрессора. Коли ж він протре очи?
А от редактору має бути соромно за "уверенны" у заголовку матеріалу, бо првильно буде "уверены" - з одним н.
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"Будут бить. И возможно ногами" востаннє подумав "слуга урода"😃
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Всё ж некоторым ссанина приелась? Это хорошо.
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як ти бідненький 5 років без шоколяду проживеш Кількість українців, які впевнені у правильному напрямку розвитку подій у країні, різко зменшилася, - опитування Цетру Разумкова - Цензор.НЕТ 5332
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Я переживаю, что с вами будет, когда у моники фонтан иссякнет? Чи думаешь не иссякнет и ты сможешь и дальше в этих брызгах золотистого оттенка зелени балдеть?
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Думала ли эта потерянная стриптизерша, которую до 8 класса водили в школу, что бы не опустили по дороге первоклассники, что вся сРана будет над ним смеяться, и пол мира хохотать.
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правильный украинец . это не сектант , для которого личность это БоХ. Выбрали .не то что то творит . то идут они наХ. Нет ума , прокатили нормальных осталось два дол **** .то кто кому доктор .Только не надо глядеть на старые портки и все будет нормально .
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Розумков людина Коломойського і Зеленського. Значить треба ці цифри множити чи ділити на два-три. Отже задоволених політикої зеленої шмарклі десь 15 відсотків. Не задоволених Зеленським і його політикою десь 80 відсотків.
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Блогер Дід Олесь называе москалей свінорылымі і козломордымі. Это правільно?
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