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Все про:виплати (108) окупація (2123) пенсіонери (239) пенсія (531) Донбас (13286) Міністерство соціальної політики (346)

 У Раді пропонують платити пенсії жителям окупованого Донбасу незалежно від наявності статусу переселенця

Члени комітету Верховної ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів обговорили законодавчі ініціативи щодо відновлення права на отримання пенсій окремим категоріям громадян.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що члени комітету пропонують виплачувати пенсії жителям окупованих територій незалежно від наявності статусу внутрішньо переміщеної особи.

"Учасники робочої зустрічі під час обговорення звертали увагу на необхідність внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та пропонували виплачувати пенсії мешканцям окупованих територій, незалежно від наявності статусу внутрішньо переміщеної особи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, представники громадських організацій вважають доцільним спростити порядок отримання пенсій для таких осіб, скасувавши норму щодо припинення пенсійних виплат у разі відсутності внутрішньо переміщеної особи понад 60 днів за місцем проживання. Це дозволило б зменшити навантаження на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду, оскільки 60% людей, які їх перетинають, є пенсіонерами.

"Підсумовуючи проведене обговорення, сторони погодилися з необхідністю спрощення процедури доведення права на виплату пенсій та законодавчого врегулювання особливого порядку отримання пенсій для пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб", - повідомили у ВР.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153532
 
 
 Топ коментарі
 
А я, предлагаю не платить до контроля за границей.
Вариант?
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И где же эти идиоты денег столько возьмут? Донбасс оккупанты разворовали. ШО , теперь, заробитчане должны ЗАРАЬАТЫВАТЬ на неондертальцев с ЛУГАНДОНа?
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Податки платять хуйлу ,а пенсії повинні платити ми? А РЕПА НЕ ТРІСНЕ? В Раде предлагают платить пенсии жителям оккупированного Донбасса независимо от наличия статуса переселенца - Цензор.НЕТ 8773
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Так там с раши понаехало много им тоже платить?
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Он решил, что в донбабвэ наши люди? Каким боком то говно вообще к Украине относится? Обезьяны ненавидят все украинское и даже язык выучить не могут, какие нах пенсии? Веревку и дешевое мыло каждому, а не пенсии.
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Та там з гуманитаркой уже сколько мыла и веревок отвезли, а они никак... У Раді пропонують платити пенсії жителям окупованого Донбасу незалежно від наявності статусу переселенця - Цензор.НЕТ 9755
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За окупрвані території відповідальність несе окупант.
Так написано у Женевській конвенції.
Отже, і пенсії має платити окупант.
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Я со своей скромной зарплаты плачу налоги равные размеру средней пенсии по Украине и я не хочу, что бы мои налоги шли на пенсию тех кто перекрывал дороги нашим ВСУ и звал ***** в мою страну.
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Ви ідіоти--хочете платити пенсії тим,хто кричав--путін введи війська, А пенсіонерам ,які живуть на території України коли збільшите пенсію?
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