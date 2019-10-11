EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  901  31
Все про:Пашинський (276) СІЗО (432) судочинство (35)

 У справі про арешт Пашинського досі немає відповіді на запитання, як саме було відновлено справу, - адвокат Прийма

У справі про арешт ексдепутата Сергія Пашинського досі немає відповіді на запитання, як саме було відновлено справу, і чи були підстави для безальтернативного обрання запобіжного заходу для політика.

Про це у своїй колонці на "Ліга" пише адвокат юрфірми "Ільяшев і Партнери" Антон Прийма, повідомляє Цензор.НЕТ.

Юрист зазначає, що згідно з кримінально-процесуальними законам, не так вже й просто іноді скасувати процесуальне рішення органу досудового розслідування. Особливо, якщо це рішення було прийнято з урахуванням законних вимог і інтересів осіб, а саме учасників цього інциденту".

За його словами, згідно з нормами Кримінально-процесуального кодексу України скарга на постанову про закриття кримінального провадження може бути подана впродовж десяти днів від дня отримання особою її копії (ч. 1 ст. 304 КПК України). Адвокат додає, що законодавство передбачає чіткий та обмежений механізм винятків подачі скарги в разі пропуску строку.

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року. В жовтні цього року ДБР відновило розслідування, що адвокат Андрій Федур назвав "правовим свавіллям".

Сам Пашинський називає "необґрунтований повторний розгляд цієї справи" помстою заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153531
 
 
 Топ коментарі
 
Я терпеть не могу Пашинского, причем уже очень и очень давно. Не перевариваю. Но то, как и за что его прикрыли - это полный писец. Т.е. если я прострелю ногу пьяному быдлу, которое бьет меня или жену бутылкой по голове и в полном неадеквате - то я еще и виноват. Тогда нахрена мне легальный ствол - по воробьям стрелять, а не защищаться в подобных случаях?
 показати весь коментар
 
Можно спросить 100 людей на улице, и все скажут, Пашинский сидит не за превышение самообороны, а из за конфликта с Коломойским и Портновым.
 показати весь коментар
 
по щучьему велению, по портнова и зеленского хотению!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Гендиректор Укроборонпрома заявив, що на підприємствах УОПрома був виготовлений міномет, який відповідав вимогам Нато. Однак Пашинський, використовуючи службове становище, просунув міномет своєї фірми Українська бронетехніка - Молот. Від розривів якого загинуло 12 наших хлопців.
 показати весь коментар
 
 
Так вот пусть это расследуют и если виновен - садят, А не за такую херню. Так любого, защищавшего свою жизнь, можно привлечь.
 показати весь коментар
 
 
Про херню будешь вспоминать после того, как тебя подстрелят. У справі про арешт Пашинського досі немає відповіді на запитання, як саме було відновлено справу, - адвокат Прийма - Цензор.НЕТ 5320
А сейчас почисть зубы и положи их на полку. У справі про арешт Пашинського досі немає відповіді на запитання, як саме було відновлено справу, - адвокат Прийма - Цензор.НЕТ 5679
 показати весь коментар
 
наказали и уже, бедного сырожу уже и ********** и атминетили,
это ждет и главную свыню
 показати весь коментар
 
 
А чому ж тоді аваков не сидить? Щось портнов недопрацьовує.
 показати весь коментар
 
 
сірожа -лише перша ластівка.. гріє разом з гримчаком нари для петі. Зробити сірожу жертвою репресій і політичного переслідування - ні у петі , ні у петіних прихильників не виходить.
 показати весь коментар
 
 
Я терпеть не могу Пашинского, причем уже очень и очень давно. Не перевариваю. Но то, как и за что его прикрыли - это полный писец. Т.е. если я прострелю ногу пьяному быдлу, которое бьет меня или жену бутылкой по голове и в полном неадеквате - то я еще и виноват. Тогда нахрена мне легальный ствол - по воробьям стрелять, а не защищаться в подобных случаях?
 показати весь коментар
 
 
В том и дело что до этого времени пьяный пан из небожителей мог тебя и любого подстрелить из наградного оружия и тебя сделать виновным пустив через купленных блогеров и продажных журналюг слух что ты алкаш , наркоман и рецедивист , теперь я надеюсь что эта схема поломалась
 показати весь коментар
 
 
Себя четвертым запиши и будешь их корешом-шестеркой.
 показати весь коментар
 
Маленький путин преследует оппонентов!
 показати весь коментар
 
 
Можно спросить 100 людей на улице, и все скажут, Пашинский сидит не за превышение самообороны, а из за конфликта с Коломойским и Портновым.
 показати весь коментар
 
 
Тепер 100 людей, які дають однакову відповідь щодо якоїсь події/людини, можуть посадити кого хочеш. І лише, якщо вони назвуть блаЗЄнського дурнем, то не буде ніяких наслідків. Бо хуцпа.
 показати весь коментар
 
 
100 людей уже спросили, они ответили, что Пашинский бандит)))
 показати весь коментар
 
 
по законам военного времени , злодюгу плешивую, мародера- к расстрелу
 показати весь коментар
 
 
Правильно, поддерживаю. Я давно говорил, что Богдана уже пора расстрелять. Да и Зелю заодно.
 показати весь коментар
 
 
сырожа страдает по политическим мотивам и вчера его за это минетили
 показати весь коментар
 
 
И ещё интересно за какие шиши бомж конченный нанял такого, недешевого , адвоката
 показати весь коментар
 
 
Быдлу свезло, Портнову с Беней нужен был повод.
 показати весь коментар
 
Пашинский тупой？ он не понемает, что лучше сесть за мелкое хулиганство, чем за умышленное убийство нескольких человек, совершенного групой лиц？😀😀😀😀😀Нет, он просто не верит в это....Может он и прав....в этом...😀😀😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
А ответ на вопрос, как оно было закрыто, его не интересует?
 показати весь коментар
 
Адвокат пишет абы что . Постановление о закрытии уголовного дела (если оно незаконное) в любой момент может отменить вышестоящий прокурор. А не только оспорить потерпевший на протяжении 10 дней с момента получения его копии (может раньше не получал, а только сей час). Кроме того, все материалы уголовного производства адвокату и подозреваемому , безусловно откроют и покажут когда закончат расследование и будут направлять в суд обвинительный акт. А пока его требования показать эти документы - преждевременны ))) Направят в суд обвинительный-все покажут
 показати весь коментар
 
 
по щучьему велению, по портнова и зеленского хотению!
 показати весь коментар
 
 
Пашинського терпіти не можу... але терориста Цемаха відпускають під чесне слово ,а за ********* -без права застави ...тоді за дрібну крадіжку пожитево ,а за брехню і кнопкодавство розтріл! логічно?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору