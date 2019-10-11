EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  2535  8
Все про:Міністерство культури (167) нацбезпека (116)

 Мінкульт вніс ще чотирьох російських акторів до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, через зйомки на окупованій частині Донбасу

Міністерство культури розширило список осіб, які створюють загрозу національній безпеці країни.

Оновлений список осіб, які створюють загрозу національній безпеці, опубліковано сьогодні на сайті Мінкульту, передає Цензор.НЕТ.

"Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. На виконання вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України" Служба безпеки України надала Міністерству культури список діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України", - пояснили в Мінкульті, й опублікували оновлений станом на 11 жовтня перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Згідно з оновленим списком Мінкультури, до нього внесено російських актрис Наталію Колоскову, Марію Перн, а також російських акторів Юрія Міронцева та Анатолія Фалинського.

Тепер до нього входить 151 особа.

Відомо, що всі вони грали ролі у фільмі "Ополченочка", який знімався на непідконтрольній території Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У питаннях захисту української ідентичності не можна здавати назад, - Турчинов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153530
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А вот кацапских актёров со "Сватов" ЗЕмоник наградит орденом дружбы народов Украины и **********
 показати весь коментар
 
 
А в это время украинские актеры совсем неплохо чувствуют себя в рашке.


 показати весь коментар
 
Причем не только неразумная молодежь, но и бывалые патриотки.


 показати весь коментар
 
мне сразу стало не так страшно жить. эти актёры рф - ну просто исчадия ада.
 показати весь коментар
 
Похоже зебанде пока ещё не до минкульта...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору