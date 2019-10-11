 Лауреатом премії імені В'ячеслава Чорновола за 2019 рік став мистецтвознавець Топачевський за книгу "Одним життям. Публіцистика доби Незалежності"

Таке рішення ухвалив Комітет з присудження премії, роботу якого організовує Держкомтелерадіо, інформує Цензор.НЕТ.

У книзі представлено публіцистичні твори автора останніх тридцяти років, роздуми про Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, Олександра Довженка та інших видатних діячів історії, науки, мистецтва України ХІХ-ХХІ століть. На думку членів Комітету з присудження премії, це та публіцистика, яка з роками не втрачає своєї актуальності, сприяє відродженню історичної пам’яті й утвердженню національної свідомості українців.

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Премія імені В'ячеслава Чорновола за найкращу публіцистичну роботу в галузі журналістики присуджується щорічно, починаючи з 2004 року. Її мета - сприяти появі та відзначати найкращі твори, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства. З 2018 року її розмір становить 20 000 гривень.