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Все про:Держкомтелерадіо (37) журналістика (880) премія (147) Чорновіл В'ячеслав (10)

 Лауреатом премії імені В'ячеслава Чорновола за 2019 рік став мистецтвознавець Топачевський за книгу "Одним життям. Публіцистика доби Незалежності"

Лауреатом премії імені В'ячеслава Чорновола за найкращу публіцистичну роботу в галузі журналістики 2019 року став мистецтвознавець, культуролог, кінодраматург Андрій Топачевський за книгу "Одним життям. Публіцистика доби Незалежності", яка вийшла в київському видавництві "Веселка" в 2018 році.

Таке рішення ухвалив Комітет з присудження премії, роботу якого організовує Держкомтелерадіо, інформує Цензор.НЕТ.

У книзі представлено публіцистичні твори автора останніх тридцяти років, роздуми про Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, Олександра Довженка та інших видатних діячів історії, науки, мистецтва України ХІХ-ХХІ століть. На думку членів Комітету з присудження премії, це та публіцистика, яка з роками не втрачає своєї актуальності, сприяє відродженню історичної пам’яті й утвердженню національної свідомості українців.

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Премія імені В'ячеслава Чорновола за найкращу публіцистичну роботу в галузі журналістики присуджується щорічно, починаючи з 2004 року. Її мета - сприяти появі та відзначати найкращі твори, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства. З 2018 року її розмір становить 20 000 гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153528
 
 
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