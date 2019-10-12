 Абромавичус звільнив директора ДП "ХКБМ Морозова" Бабіча за доведення підприємства до занепаду

Про це повідомляється на сайті підприємства, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідний наказ підписав генеральний директор концерну Айварас Абромавичус.
"Системне невиконання контрактів із Міністерством оборони призвело до занепаду провідного підприємства бронетанкового дивізіону "Укроборонпрому": заборгованість із виплати заробітої плати працівникам, скорочений робочий тиждень, відтік кадрів та незабезпеченість необхідним української армії", - йдеться в повідомленні.
Виконувати його обов'язки буде головний конструктор підприємства Володимир Жадан.
Він або фахівець, або ні
В таких структурах все вирішує керівництво.
Из-за схем Коломойского на "Центрэнерго" потери государства превысили полмиллиарда гривен, - Корольчукhttps://ubr.ua/ukraine-and-world/events/iz-za-skhem-kolomojskoho-na-tsentrenerho-poteri-hosudarstva-prevysili-polmilliarda-hriven-korolchuk-3887410
объемы поставки антрацита на которую в марте этого года
Луганская ТЭС -118 тыс. тонн (таможенная стоимость составила $11.9 млн) Славянская ТЭС - 102 тыс. тонн антациту ($9 млн)
МММ им. Ильича - 82.6 тыс. тонн ($11.5 млн)
Краматорсктеплоэнерго - 27.6 тыс. тонн ($2.7 млн)
За март 2019 украинскими предприятиями было импортировано 412.6 тыс. тонн угля. Общая таможенная стоимость доставленного в страну угля составляет $45.7 млн.
110 баксов без расстаможки был уголь до Бени, при курсе 27 выходит
2990 грн.тонну в порту
Генпрокурор должен порвать Бабича как тузик грелку..
порохоботи,ну хіба можна бути такими довбо..обами.. ?
ну хоча б погугліть,як і коли його призначено :
7 лют. 2017 р
Новым руководителем ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им.Морозова" стал Алексей Бабич.
Как рассказали KHARKIV Today в пресс- службе предприятия, к своим обязанностям Бабич приступил 31 января. До этого он был директором ГП "Житомирский бронетанковый завод", который входит в структуру "Укроборонпрома".
До Бабича директором КБ работал Яков Мормило. Теперь он назначен директором ГП "Житомирский бронетанковый завод".
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ось така була "кадрова політика" Бариги -міняти "шило на мило" ))
От поцікавитись би, хто скинув того Директора, і поставив туди на «кормлєніє» Бабіча?
Бо збитки, які заподіяв Бабіч ХКБМ, такі, що «свінарчуки - гладковські» і рядом не стояли.
А можливо його і привели туди, з метою знищення кращого КБ з бронетанкобудування на теренах бувшого СРСР.
а расследовать и наказать???
Хоча може як ***** Вишинського, таємним указом, за Крим.
Бабіч був призначений у часи Бариги...
Рептилоид, не иначе...
енто так выглядит главный конструктор укртанков???
ахахаха
ждите выпусков -лучших в мире оплотов.
ахахаха
Один из Порошенковских свинарчуков. Специалист по доведениям до упадка.
Об этом свидетельствуют данные госреестра юрлиц, в котором назначение Бабича датировано 31 января 2017 года.
Алексей Бабич является родным братом заместителя руководителя аппарата гендиректора «Укроборонпрома» Андрея Бабича.
Андрей Бабич ранее занимался автомобильным бизнесом в Херсоне, в «Укроборонпром» он пришел вместе с гендиректором Романом Романовым, который также родом из Херсона и который обязан своему назначению Олегу Гладковскому - первому заместителю СНБО и бизнес-партнеру президента Петра Порошенко.(с)