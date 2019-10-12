EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, Події
  3966  40
Матеріали за темою:
Все про:завод (120) звільнення (685) Харків (1519) Укроборонпром (524)

 Абромавичус звільнив директора ДП "ХКБМ Морозова" Бабіча за доведення підприємства до занепаду

"Укроборонпром" звільнив директора Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова Олексія Бабіча.

Про це повідомляється на сайті підприємства, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний наказ підписав генеральний директор концерну Айварас Абромавичус.

"Системне невиконання контрактів із Міністерством оборони призвело до занепаду провідного підприємства бронетанкового дивізіону "Укроборонпрому": заборгованість із виплати заробітої плати працівникам, скорочений робочий тиждень, відтік кадрів та незабезпеченість необхідним української армії", - йдеться в повідомленні.

Виконувати його обов'язки буде головний конструктор підприємства Володимир Жадан.

Читайте також: Дохід "Укроборонпрому" від експорту озброєнь становить лише $400 млн на рік, - Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153527
 
 
 Топ коментарі
 
эта скотина Бабич, настоящий диверсант, который довел за год, работающий завод до громадных долгов по коммунлаке, по зарплате, массовых увольнений квалифированных специалистов, громадных штрафов на завод и срыва ГОЗ по БТР-4..
Генпрокурор должен порвать Бабича как тузик грелку..
Абромавичюс уволил директора "ХКБМ Морозова" Бабича за доведение предприятия до упадка - Цензор.НЕТ 1087
 показати весь коментар
 
Та от до Бабіча, за керівництва попереднього Директора, КБ працюювало.
От поцікавитись би, хто скинув того Директора, і поставив туди на «кормлєніє» Бабіча?
Бо збитки, які заподіяв Бабіч ХКБМ, такі, що «свінарчуки - гладковські» і рядом не стояли.
А можливо його і привели туди, з метою знищення кращого КБ з бронетанкобудування на теренах бувшого СРСР.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Еще б и ватников разогнал с завода и КБ - их там большинство, глядишь, и заработал бы завод....
 показати весь коментар
 
 
Бабича надо было перевести на кладбище без права занимать ответственные должности.
 показати весь коментар
 
 
Немає понять: «інженер - ватник», або «Інженер - патріот».
Він або фахівець, або ні
В таких структурах все вирішує керівництво.
 показати весь коментар
 
На этом заводе еще в советские времена понятие "специалист" было утрачено. С тех пор там деление на тех, кто больше портит общее дело, а кто меньше.
 показати весь коментар
 
Если разогнать от туда "ватников", завод смело можно будет закрыть, ибо рабочих не останется... Абромавичус звільнив директора ДП "ХКБМ Морозова" Бабіча за доведення підприємства до занепаду - Цензор.НЕТ 6116
 показати весь коментар
 
Суббота, 12 октября 2019, 12:32 283
Из-за схем Коломойского на "Центрэнерго" потери государства превысили полмиллиарда гривен, - Корольчукhttps://ubr.ua/ukraine-and-world/events/iz-za-skhem-kolomojskoho-na-tsentrenerho-poteri-hosudarstva-prevysili-polmilliarda-hriven-korolchuk-3887410
 показати весь коментар
 
не звезди что по Роттердам + уголь был по 1800
объемы поставки антрацита на которую в марте этого года

Луганская ТЭС -118 тыс. тонн (таможенная стоимость составила $11.9 млн) Славянская ТЭС - 102 тыс. тонн антациту ($9 млн)
МММ им. Ильича - 82.6 тыс. тонн ($11.5 млн)
Краматорсктеплоэнерго - 27.6 тыс. тонн ($2.7 млн)

За март 2019 украинскими предприятиями было импортировано 412.6 тыс. тонн угля. Общая таможенная стоимость доставленного в страну угля составляет $45.7 млн.
110 баксов без расстаможки был уголь до Бени, при курсе 27 выходит
2990 грн.тонну в порту
 показати весь коментар
 
 
Неповезло. А хотів лише трішки заробити на бракованій сталі для БТРів.
 показати весь коментар
 
эта скотина Бабич, настоящий диверсант, который довел за год, работающий завод до громадных долгов по коммунлаке, по зарплате, массовых увольнений квалифированных специалистов, громадных штрафов на завод и срыва ГОЗ по БТР-4..
Генпрокурор должен порвать Бабича как тузик грелку..
Абромавичюс уволил директора "ХКБМ Морозова" Бабича за доведение предприятия до упадка - Цензор.НЕТ 1087
 показати весь коментар
 
 
А кто подал заяву про преступление ? Дир уволил, а в правоохранительные органы факты не передал, Да и спецы такие будут расследовать, что преступник скорее уедет в Россию, чем получит приговор .
 показати весь коментар
 
 
Генпрокурор Рябошапка від ЗЕ ? Абромавичус звільнив директора ДП "ХКБМ Морозова" Бабіча за доведення підприємства до занепаду - Цензор.НЕТ 7305


порохоботи,ну хіба можна бути такими довбо..обами.. ?

ну хоча б погугліть,як і коли його призначено :

7 лют. 2017 р
Новым руководителем ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им.Морозова" стал Алексей Бабич.

Как рассказали KHARKIV Today в пресс- службе предприятия, к своим обязанностям Бабич приступил 31 января. До этого он был директором ГП "Житомирский бронетанковый завод", который входит в структуру "Укроборонпрома".

До Бабича директором КБ работал Яков Мормило. Теперь он назначен директором ГП "Житомирский бронетанковый завод". Абромавичус звільнив директора ДП "ХКБМ Морозова" Бабіча за доведення підприємства до занепаду - Цензор.НЕТ 4600
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ось така була "кадрова політика" Бариги -міняти "шило на мило" ))

 показати весь коментар
 
Та от до Бабіча, за керівництва попереднього Директора, КБ працюювало.
От поцікавитись би, хто скинув того Директора, і поставив туди на «кормлєніє» Бабіча?
Бо збитки, які заподіяв Бабіч ХКБМ, такі, що «свінарчуки - гладковські» і рядом не стояли.
А можливо його і привели туди, з метою знищення кращого КБ з бронетанкобудування на теренах бувшого СРСР.
 показати весь коментар
 
 
Так он и до прихода в ХКБМ сумел "отличиться"
 показати весь коментар
 
Порохоботи!! ну хіба можна так звинувачувати власного працедавця ?))))
 показати весь коментар
 
только уволил..и всё?
а расследовать и наказать???
 показати весь коментар
 
 
За доведения оборонного предприятия во время войны увольнять нужно с планеты Земля !! Абромавичус звільнив директора ДП "ХКБМ Морозова" Бабіча за доведення підприємства до занепаду - Цензор.НЕТ 10000
 показати весь коментар
 
 
Ну, хоч не нагородили. І то прогрес.
Хоча може як ***** Вишинського, таємним указом, за Крим.
 показати весь коментар
 
2014р. Початок агресії!!!! Диверсія? Саботаж? Національна безпека? - Панять і прастіть! Клітчасту ковдру цьому герою! І касовий апарат в подарунок!
 показати весь коментар
 
Позорняк просто 25 февраля ещё фильм вышел, а эту рожу только сейчас уволили. Не за раскрадание, за не эффективность. Аут просто
Абромавичус звільнив директора ДП "ХКБМ Морозова" Бабіча за доведення підприємства до занепаду - Цензор.НЕТ 9546
 показати весь коментар
 
Так получается его не за упадок завода уволили по правде говоря...этот лишнехромосомный просто фото Пепы тримав как оберег для фарта вместо подковы от злых сил....а это уже расправа над верующим за инакомыслие Зеленский, АстанависЯ!!!
 показати весь коментар
 
 
МощЬная зрада....а чем ответят зраднюки порохнявые?...ваш ход! Фатит телицца, давайте на майдан, сооевое болото должно получить статус заповедника
 показати весь коментар
 
 
Порохоботи якісь взагалі тупі пішли.. )))))))))))))
Бабіч був призначений у часи Бариги...
 показати весь коментар
 
Спитайте у першого встрічного харків'янина, де знаходиться "ХКБМ МОРОЗОВА"??? Не знають. А завод ім. Малишева ??? Всі знають. До чого все це я??? Щоб не робили, як би не ламали, а народ все пам'ятає.
 показати весь коментар
 
Зато теперь целый цех превратили в клуб "Арт завод механика",а часть цехов просто пустуют. И кстати завод начали загонять под плинтус еще лет 20 назад.
 показати весь коментар
 
Завод начали загонять под плинтус в момент распада СССР. Да собственно без СССР - он практически не жизнеспособен. Ибо предназначался для страны у которой была в 10 раз большая армия чем сейчас у Украины, и работал в кооперации со всем СССР.
 показати весь коментар
 
А Потрошенка та потрохобецілів такий стан справ влаштовував, вони співали мантру Потроха: "Армія, армія, армія!" - бо думають мантра Потроху Мальдівському допоможе налагодити постачання техніки в ЗСУ, а не здорова економіка та ефективна протидія корупції.
 показати весь коментар
 
Вот интересно - как такой мутант «прошёл жестокий конкурс» и стал генеральным директором? Видимо, знает марсианский язык.
 показати весь коментар
 
 
Бабич...

енто так выглядит главный конструктор укртанков???

ахахаха

ждите выпусков -лучших в мире оплотов.

ахахаха
 показати весь коментар
 
Бабич возглавил КБ им. Морозова зимой 2017 года, а до этого он возглавлял другое оборонное предприятие - Житомирский бронетанковый завод. В "Укроборонпром" он пришел из автомобильного бизнеса.

Один из Порошенковских свинарчуков. Специалист по доведениям до упадка.
 показати весь коментар
 
Концерн «Укроборонпром» назначил новым руководителем ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А.Морозова» Алексея Бабича - брата заместителя руководителя аппарата директора «Укроборонпрома» Андрея Бабича.

Об этом свидетельствуют данные госреестра юрлиц, в котором назначение Бабича датировано 31 января 2017 года.
Алексей Бабич является родным братом заместителя руководителя аппарата гендиректора «Укроборонпрома» Андрея Бабича.

Андрей Бабич ранее занимался автомобильным бизнесом в Херсоне, в «Укроборонпром» он пришел вместе с гендиректором Романом Романовым, который также родом из Херсона и который обязан своему назначению Олегу Гладковскому - первому заместителю СНБО и бизнес-партнеру президента Петра Порошенко.(с)
 показати весь коментар
 
Представляете какой скандал был бы случись такое назначение сейчас? А во времена ОПГ Порошенко все было шито-крыто. Народ молчал в тряпочку.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору