 Одностороннє відведення наших військ - це стратегічна і тактична помилка в діях влади, - Фріз

Про це сказала народний депутат фракції політичної партії "Європейська Солідарність" Ірина Фріз під час "Чату з депутатом", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Одностороннє відведення наших військ восени в чисте поле – це є стратегічна і тактична помилка в діях влади, яка задля хендшейку або селфі у Нормандському форматі, може призвести до дуже негативних кроків, які будуть мати незворотні наслідки для нашої держави", – підкреслила політик.
"Цьому потрібно протидіяти", – наголосила вона. Ірина Фріз зауважила, що так само як і користувачі соцмереж спостерігає за новинами і знає, що ветерани долучилися до акції протесту проти так званого розведення військ безпосередньо в Золотому.
"І їх активна позиція, і не лише ветеранської спільноти, а в тому числі і мирного населення цих населених пунктів, дала нам можливість говорити про те, що так зване розведення, хоча це некоректне формулювання, тому що фактично намагалися зробити одностороннє відведення українських військ з територій, які ми утримували п’ять років. Так от, саме активна позиція мирного населення міст, з яких намагаються вивести українські війська, ветеранів, громадян дала можливість сьогодні говорити, що одностороннє відведення українських військ зупинене", – сказала вона.
Водночас депутат наголосила, що майже щодня ми маємо сумні повідомлення про загибель українських військовослужбовців, але влада продовжує наполягати на відведенні військ. "І ще й натякає, що саме громадяни тепер винні в тому, що Нормандський формат відкладається", – зауважила вона.
"Цинізм, брехня, маніпуляції", – назвала Ірина Фріз таку позицію української влади по відношенню до своїх громадян.
За її словами, міністр оборони України, на жаль, також маніпулював інформацією, коли посилаючись на думку мешканців нібито Золотого, заявив пану президенту, що мешканці підтримують відведення. "Це брехня і маніпуляції", – підкреслила депутат.
"У нас є чітке підтвердження від волонтерів в який спосіб ця інформаційно-психологічна маніпуляція відбувалась на теренах Золотого. Це неприпустима річ так маніпулювати думкою громадян", – заявила Ірина Фріз.
ДА или НЕТ?
ты поддерживаешь отвод украинских войск, сдачу украинских территорий и городов, амнистию боевиков, выплату компенсации ордло и всего того, что делает зеленский??
ДА или НЕТ?
ты зассало ответить на прямой вопрос, ответ на которые очень легко дать.. если ты не из ольгино/лахти или твоей медведчуковской конторы.
Кстати, именно у медведчука так и отвечают.. "не правильный вопрос, дай альтернативный"
или тебе на ботоферме медведчука запретили кричать что ты поддерживаешь сдачу украинских территорий и городов, амнистию боевиков, выплату компенсации ордло и всего того, что делает зеленский??
уже и в сл.статье есть документ:
В Раде предлагают платить пенсии жителям оккупированного Донбасса независимо от наличия статуса переселенца
и в ВР разрабатываются законы по амнистии боевиков.. а им всё "доки давай"..
Та никто с тобой, ватник, и не думает дискутировать.. раз ты не способен без одобрения куратора ответить "да" или "нет"
А еще президент приказал готовить законопроект "о привлечении к ответственности виновных в тяжких преступлениях". Учитывая, что уже фактически готов законопроект об амнистии боевиков (разработан по распоряжению генпрокурора Рябошапки - документ), то новый законопроект коснется именно украинских военнослужащих, которые незаконно (напомню, применение ВСУ во внутреннем конфликте законодательно не предусмотрено) воевали с "комбайнерами", а также (и в бОльшей степени) добровольцев и националистов.
А еще президент потребовал раскрыть все архивы и наконец-то сказать правду о том, кто отдал преступный приказ напасть на свободолюбивый донецкий народ, потребовав "реализовать право на получение правды о ходе конфликта" (с).
Краще, для тебе, заткни свого язика в сра...ку, а то приходь, я відріжу, ти запхнеш. Спеціалізація, аднака.
закінчилось обстрілом Маріуполя з сірої зони.
невже зелька прагне смерті українців ?
1.Стратегычна
2.Галактична
3.Абсолютна
4.Зухвала
5.Усэпропальна
6.Брутальна
7.Нариднозрадна
8.Пiдкацапна
9.Цевсебляхэрна
10.Коксохімна
а они об этом - знают?
При утверждении новых санкций в ответ на агрессию России из санкционного списка было исключено находящееся на территории непризнанного Приднестровья ОАО "Молдавский металлургический завод" Источник: https://biz.censor.net.ua/n3117842
Молдавский металлургический завод (ММЗ) является угрозой украинским металлургическим предприятиям. Он перекупает металлический лом - стратегически важное сырье для Украины.
ММЗ находится в городе Рыбнице на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) - территории, подконтрольной России. Источник: https://biz.censor.net.ua/r3125982
Маленький Путин. Рекордный пресс-марафон Зеленского
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Укранци, КОГО ВЬ! ВЬ!БРАЛИ????
"И возрадовалось быдло, узнавая в нём себя"
Стратер, мля...
🤣🤣