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 Одностороннє відведення наших військ - це стратегічна і тактична помилка в діях влади, - Фріз

Влада маніпулює інформацією, коли заявляє про підтримку мирними мешканцями розведення військ на Донбасі. Фактично відбудеться одностороннє відведення українських військ з територій, які звільнили від бойовиків і утримували наші воїни.

Про це сказала народний депутат фракції політичної партії "Європейська Солідарність" Ірина Фріз під час "Чату з депутатом", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Одностороннє відведення наших військ восени в чисте поле – це є стратегічна і тактична помилка в діях влади, яка задля хендшейку або селфі у Нормандському форматі, може призвести до дуже негативних кроків, які будуть мати незворотні наслідки для нашої держави", – підкреслила політик.

"Цьому потрібно протидіяти", – наголосила вона. Ірина Фріз зауважила, що так само як і користувачі соцмереж спостерігає за новинами і знає, що ветерани долучилися до акції протесту проти так званого розведення військ безпосередньо в Золотому.

"І їх активна позиція, і не лише ветеранської спільноти, а в тому числі і мирного населення цих населених пунктів, дала нам можливість говорити про те, що так зване розведення, хоча це некоректне формулювання, тому що фактично намагалися зробити одностороннє відведення українських військ з територій, які ми утримували п’ять років. Так от, саме активна позиція мирного населення міст, з яких намагаються вивести українські війська, ветеранів, громадян дала можливість сьогодні говорити, що одностороннє відведення українських військ зупинене", – сказала вона.

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Водночас депутат наголосила, що майже щодня ми маємо сумні повідомлення про загибель українських військовослужбовців, але влада продовжує наполягати на відведенні військ. "І ще й натякає, що саме громадяни тепер винні в тому, що Нормандський формат відкладається", – зауважила вона.

"Цинізм, брехня, маніпуляції", – назвала Ірина Фріз таку позицію української влади по відношенню до своїх громадян.

За її словами, міністр оборони України, на жаль, також маніпулював інформацією, коли посилаючись на думку мешканців нібито Золотого, заявив пану президенту, що мешканці підтримують відведення. "Це брехня і маніпуляції", – підкреслила депутат.

"У нас є чітке підтвердження від волонтерів в який спосіб ця інформаційно-психологічна маніпуляція відбувалась на теренах Золотого. Це неприпустима річ так маніпулювати думкою громадян", – заявила Ірина Фріз.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153526
 
   
 Топ коментарі
 
Можливо, що і не помилка. Вчора я ще більше переконався. Таки здача. Свідома. Яка робиться з маніакальною впертістю. І він сам не зупиниться. Доведе до кінця
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Секретарша Пеци станет новым военным стратегом и командором, а потом поведет порохоботов в атаку.
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ми вже пробували.
закінчилось обстрілом Маріуполя з сірої зони.
невже зелька прагне смерті українців ?
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Эта дама такой авторитет, что я даже не спрашиваю, кто она такая. Односторонний отвод наших войск - это стратегическая и тактическая ошибка в действиях власти, - Фриз - Цензор.НЕТ 9351
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Не спрашиваешь, зебил, - ну и какай себе в штанишки, а не в интернете.
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значит ты поддерживаешь отвод украинских войск, сдачу украинских территорий и городов, амнистию боевиков, выплату компенсации ордло и всего того, что делает зеленский??
ДА или НЕТ?
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Не бреши! Где вас учат убогих/? На каналах Медведчука?
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вопрос простой:
ты поддерживаешь отвод украинских войск, сдачу украинских территорий и городов, амнистию боевиков, выплату компенсации ордло и всего того, что делает зеленский??

ДА или НЕТ?
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Не правильный опрос. А где альтернативный ВОПРОС?
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какой "альтернативный", зебил? Одностороннє відведення наших військ - це стратегічна і тактична помилка в діях влади, - Фріз - Цензор.НЕТ 4308
ты зассало ответить на прямой вопрос, ответ на которые очень легко дать.. если ты не из ольгино/лахти или твоей медведчуковской конторы.
Кстати, именно у медведчука так и отвечают.. "не правильный вопрос, дай альтернативный" Одностороннє відведення наших військ - це стратегічна і тактична помилка в діях влади, - Фріз - Цензор.НЕТ 5913
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Одностороннє відведення наших військ - це стратегічна і тактична помилка в діях влади, - Фріз - Цензор.НЕТ 4496 ау, вата!?)) ДА или НЕТ?))
или тебе на ботоферме медведчука запретили кричать что ты поддерживаешь сдачу украинских территорий и городов, амнистию боевиков, выплату компенсации ордло и всего того, что делает зеленский?? Одностороннє відведення наших військ - це стратегічна і тактична помилка в діях влади, - Фріз - Цензор.НЕТ 1902
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Покажи документ где такое написано, и мы продолжим дискуссию.
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зебилы.. вы дольше 1 минуты памяти - не имеете?))
уже и в сл.статье есть документ:
В Раде предлагают платить пенсии жителям оккупированного Донбасса независимо от наличия статуса переселенца

и в ВР разрабатываются законы по амнистии боевиков.. а им всё "доки давай"..
Та никто с тобой, ватник, и не думает дискутировать.. раз ты не способен без одобрения куратора ответить "да" или "нет"
Одностороннє відведення наших військ - це стратегічна і тактична помилка в діях влади, - Фріз - Цензор.НЕТ 5404
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вата все ждет "документов": "готовьте кошельки - Зеленский собирается платить сепарам репарации за ущерб". И это оказалось правдой - президент приказал срочно подготовить законопроект "по возмещению ущерба жертвам войны", особо отметив, что это "касается не временно перемещенных лиц, а постоянно находящихся на территории ОРДЛО". Очень аккуратно сказал, но всё понятно.

А еще президент приказал готовить законопроект "о привлечении к ответственности виновных в тяжких преступлениях". Учитывая, что уже фактически готов законопроект об амнистии боевиков (разработан по распоряжению генпрокурора Рябошапки - документ), то новый законопроект коснется именно украинских военнослужащих, которые незаконно (напомню, применение ВСУ во внутреннем конфликте законодательно не предусмотрено) воевали с "комбайнерами", а также (и в бОльшей степени) добровольцев и националистов.

А еще президент потребовал раскрыть все архивы и наконец-то сказать правду о том, кто отдал преступный приказ напасть на свободолюбивый донецкий народ, потребовав "реализовать право на получение правды о ходе конфликта" (с).

Одностороннє відведення наших військ - це стратегічна і тактична помилка в діях влади, - Фріз - Цензор.НЕТ 5306
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Зеленському і його сєпарні нари!!! Ату їх!!
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Заткни свого язика в сра...ку, а краще приходь, я відріжу, ти запхнеш. Спеціалізація, аднака.
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очередная чуча из 8-ми процентных ? Кому вообще интересно, шо она там думает ?
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І єта правільна: "Слово срібло , мовчання - золото", а тобі, сявка зєльона, краще, взагалі, його в сра....ку запхати
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Молчат обычно проигравшие в щент. А такие как ты голову пеплом сыпят. Одностороннє відведення наших військ - це стратегічна і тактична помилка в діях влади, - Фріз - Цензор.НЕТ 5575
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А хто тут "праігравший"?, курчат в осени....ну ти знаєш.
Краще, для тебе, заткни свого язика в сра...ку, а то приходь, я відріжу, ти запхнеш. Спеціалізація, аднака.
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А напрасно, ОНА полководец всех веков. Пэтруха только ее и слушает. ОНА спасет мир. С Неба послана.
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Слабый отступает. И ждет того же от противника...Если нет.,возвращается обратно. И снова вялая война, как это было и раньше...
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ми вже пробували.
закінчилось обстрілом Маріуполя з сірої зони.
невже зелька прагне смерті українців ?
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именно это и делает моника: отвести ВСУ чтобы боевики могли свободно обстреливать Мариуполь
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Он вам привел пример, 2 дня и убитый. ПЭТЯ не хотел, ПОСЧИТАЙ 5 лет. Зелька прагнет, язык у тебя поворачивается, Хотя, а шо тебе до этого?
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Нужно до конца держаться, поверим зе, сами себя продадим в ментальном смысле
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Та захлопнись организм, комментарии 73% идиота, не принимаются.
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Секретарша Пеци станет новым военным стратегом и командором, а потом поведет порохоботов в атаку.
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И разыграются невероятные бои. В которых мужество будет перечеркиваться героизмом.Враг побежит до Сахалина. А мавзолей займет вождь ,порошенко ))
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Можливо, що і не помилка. Вчора я ще більше переконався. Таки здача. Свідома. Яка робиться з маніакальною впертістю. І він сам не зупиниться. Доведе до кінця
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Я в шоке от кравчука ,выперся снгодня на канал скабеевой дневной выпуск посмотрите,что он там молол,членство в партии медведчука не прощло даром,хытрый лыс был,хытрым лысом и остался,ну почему нашей стране так не везет с колоборантами.
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Так чому 5- ть рочків Односторонний отвод наших войск - это стратегическая и тактическая ошибка в действиях власти, - Фриз - Цензор.НЕТ 8387 барига з *мертвячуком* (кумом до речі )..гешефти крутив !? Односторонний отвод наших войск - это стратегическая и тактическая ошибка в действиях власти, - Фриз - Цензор.НЕТ 6983
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Односторонний отвод наших войск - это стратегическая и тактическая ошибка в действиях власти/ Это предательство ради продажи украинской земли.Деньги любят тишину.
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а в чем новость: " цинизм, ложь и манипуляции"? - так эти "большевики" на этом к власти пришли. публично зе заявляет:"приват бене не отдадим". а богдан втихомолку пропихивает возврат бене многих млрд. и так по каждому вопросу.
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Звичайно, що це не помилка, це виконання завдання.
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Це ошибка:
1.Стратегычна
2.Галактична
3.Абсолютна
4.Зухвала
5.Усэпропальна
6.Брутальна
7.Нариднозрадна
8.Пiдкацапна
9.Цевсебляхэрна
10.Коксохімна
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Сама врет что отвод односторонний.
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а шо, боевики отходят? Одностороннє відведення наших військ - це стратегічна і тактична помилка в діях влади, - Фріз - Цензор.НЕТ 2102
а они об этом - знают?
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Це самогубство для країни, коли вся влада знаходиться в руках самовпевненого бовдура, який керується ворожими країні силами, як внутрішніми так і зовнішніми.
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Звісно. Расеянці ж наші братушкам і ніколи нас не обманювали, тож і зараз вони чесно відведуть війська. Так же?
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песков УЖЕ заявил что боевики не собираются выполнять соглашение об отводе.. мол, "расея не гарантирует отвода (СВОИХ) войск"
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Как неожиданно оказалось, Ирина Васильевна Фриз, имеет звание Генерал Армии и является одним из командующих стратегическими войсками особого назначения под кодовым названием "Европейская Солидарность" и высочайшим специалистом по тактике,стратегии,планировании,разработке,научном обосновании, обеспечении ведения боевых операций и широкомасштабных межпланетных войн не только в Солнечной но и в других системах Вселенной.
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Принуждение к миру - рюсскаму миру. Одностороннє відведення наших військ - це стратегічна і тактична помилка в діях влади, - Фріз - Цензор.НЕТ 5944 Сунь Цзи "Искуство войны" погано що кацапи досконало використовують цей трактат в своїй імперській політиці, а наші військові та політики не то що не читали, а навіть і не знають про таку книгу.
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https://m.youtube.com/watch?v=MSRrxp5pk38

Маленький Путин. Рекордный пресс-марафон Зеленского

....
Укранци, КОГО ВЬ! ВЬ!БРАЛИ????
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"Человек от народа"
"И возрадовалось быдло, узнавая в нём себя"
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Оборонительная война изнуряет наступающих....Отступая мы помогаем нападающим сохранить силы...Пример абхазии, приднестровья и тд. ничему нас не учит.Кацапам верить низзя!
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очередная чуча из 8-ми процентных ? Кому вообще интересно, шо она там думает ?
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Это не ошибка, а антиукраинская подрывная деятельность вражеской агентуры против Украини
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Петре Олексійовичу, з Фрезою все зрозуміло. А що каже "генералісімус" Забродський?
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Нада ей падполковником побывать!
Стратер, мля...
🤣🤣
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