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 Політика України
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Все про:громадянство (589) діаспора (142) Зеленський (3187) подвійне громадянство (32)

 Українській діаспорі буде надана можливість стати частково громадянами України: вже придумана ця конструкція, - Зеленський

Етнічним українцям, котрі проживають за кордоном і є громадянами інших країн, планують надавати часткове громадянство України.

Про це під час пресмарафону у четвер сказав президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вже практично вибудували структуру, як дати етнічним українцям, які живуть у будь-яких країнах світу, можливість стати частково громадянами України, тобто мати можливість їм надати громадянство. При тому для них головна була проблема, що вони хочуть лишитися громадянами тих країн. Тобто, вже зараз придумана ця конструкція", - сказав Зеленський.

Він також анонсував, що буде запроваджений законопроєкт, який повинен вирішити питання з оплатою податків для таких громадян.

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"Ми будемо запроваджувати законопроєкт і вони будуть сплачувати податки. Там є складні питання, тому що якщо ви громадянин двох країн, наприклад, Канада-Україна, де ти сплачуєш податки? Для нас важливо так усе врегулювати, щоб їхнє підприємство було в Україні, і тоді юридично оформлене підприємство буде тут сплачувати податки", - сказав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153522
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕмоник имел ввиду еврейскую диаспору. Приезжайте и получите по 200 тыс. га сельскохозяйственных земель Украины
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Зачем? Нельзя быть беременным наполовину или гражданином наполовину
Уехали, так уехали
Умерла, так умерла (с)
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ТОЛЬКО НЕ ГРАЖДАНАМ ИЗ СТРАНЫ ОККУПАНТА. ( раши)
Раз они у себя не могут разобраться с убийцей- хулом, НЕЧЕГО ИМ БЫТЬ ГРАЖДАНМИ УКРАИНЫ
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Зачем? Нельзя быть беременным наполовину или гражданином наполовину
Уехали, так уехали
Умерла, так умерла (с)
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ЗЕмоник имел ввиду еврейскую диаспору. Приезжайте и получите по 200 тыс. га сельскохозяйственных земель Украины
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Земер, там не только это. Где самоЯ большая укр. Диаспора? В россии! Вот им Зе и даст укр. Гражданство. Дальше думайте сами.
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Zemer, Вы у меня как с языка сняли .....те же мысли
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мне например всего лишь надо приехать по американскому паспорту а по украинскому пребывать в Украине неограниченно по времени - все что от них надо
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До пояса - гражданин, ниже - не гражданин...
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скорее всего, это нужно для покупки иностранцами земли.
Ну, ладно, если гражданство Канада-Украина.
А если расея-Украина?
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ТОЛЬКО НЕ ГРАЖДАНАМ ИЗ СТРАНЫ ОККУПАНТА. ( раши)
Раз они у себя не могут разобраться с убийцей- *****, НЕЧЕГО ИМ БЫТЬ ГРАЖДАНМИ УКРАИНЫ
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Здрамояра! Так за них же й мова, даунбазянам зара пачпорта роісі видають аж курява стоїть.
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Ну, да ! Все для рюсскагаванящіх ємігрантов....
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Что он опять лапшу вешает
Американский гражданин где бы он не жил платит налоги дяде Сэму
Украине платить не будет потому что есть договоренности об избежании двойного налогообложения
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та не парься - у него же смартфон между ушами, думать нечем...
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У нас вся рада - частично граждане.
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Кстати, а жена украинской СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ , уже отдала паспорт раши?
Позорище на весь мир - НАЗНАЧИТЬ человека руководителем СБУ с родственниками - гражданами из страны оккупанта
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Скажу по секрету, что политики в ЕС тихо угорают от такого дебилизма ЗЕ
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а в обратку нельзя ???? хочу быть на половину канадцем....
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У нас можно. Насчет Канады не скажу.
Наверное только если на 49% канадец?
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Много желаний. И немного решенных вопросов...
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Частичный Гражданин Украины - а чо... Украинской диаспоре будет предоставлена возможность стать частично гражданами Украины: уже придумана эта конструкция, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7576
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деньги заплатил на налоги и за паспорт,а голосовать- нельзя,частичное гражданство)))) Українській діаспорі буде надана можливість стати частково громадянами України: вже придумана ця конструкція, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7256 за выход и вход плати.
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З такою роботою поліції у місті Рівне я вже думаю стати частиною якоїсь іншої держави.
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стать частично гражданами Украины/ заботится слуга народа Коломойского о сбежавших из Украины в Израиль ,там понявших что такое благодатная украинская земля и очень желающих эту землю купить.
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предлагаю гражданам Канады для начала выяснить каково оно быть немножко беременной,
наполовину умным и частично патриотом.........
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Матвиенко и Жириновский уже встали в очередь.
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Израиль в этой конструкции живёт уже с 70-х. Называется она "консульский учёт" - ничего нового. Это не заслуга зелёных, это плагиат. Заслугой будет выплата пенсий диаспоре, кто трудился в Украине до репатриации или иммиграции. Тогда можно присвоить себе право первопроходца! Кстати, Путин россиянам в диаспоре пенсию платит. В Израиле, этот пункт используют десятилетия правящие партии, чтобы привлечь "русские", читай, украинские голоса на выборах - все безрезультатно! Зеленский решением одной этой проблемы, приобретет избирателя по всему миру, ведь "консульский учет" позволяет избирать президента Украины.
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