 Українській діаспорі буде надана можливість стати частково громадянами України: вже придумана ця конструкція, - Зеленський

Про це під час пресмарафону у четвер сказав президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вже практично вибудували структуру, як дати етнічним українцям, які живуть у будь-яких країнах світу, можливість стати частково громадянами України, тобто мати можливість їм надати громадянство. При тому для них головна була проблема, що вони хочуть лишитися громадянами тих країн. Тобто, вже зараз придумана ця конструкція", - сказав Зеленський.

Він також анонсував, що буде запроваджений законопроєкт, який повинен вирішити питання з оплатою податків для таких громадян.

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"Ми будемо запроваджувати законопроєкт і вони будуть сплачувати податки. Там є складні питання, тому що якщо ви громадянин двох країн, наприклад, Канада-Україна, де ти сплачуєш податки? Для нас важливо так усе врегулювати, щоб їхнє підприємство було в Україні, і тоді юридично оформлене підприємство буде тут сплачувати податки", - сказав Зеленський.