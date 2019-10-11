 Зеленський пообіцяв розібратися з підвищенням ренти на руду

Зеленський заявив, що не ознайомлений з подібною ініціативою, пише thepage.

"Цей законопроєкт внесено до Верховної Ради депутатами від "Слуги народу"?" - поцікавився він, почувши про підвищення податків на руду в десять разів порівняно із сусідніми країнами. Отримавши ствердну відповідь, він заявив: "Ми розберемося в цьому. Подивимося на законопроєкт".

На запитання Зеленський відповів уже після завершення трансляції пресмарафону. Під час марафону права поставити запитання кільком журналістам, зокрема і кореспонденту, надано не було, попри наявність акредитації.

Водночас міністр економіки Тимофій Милованов, коментуючи підвищення рентної плати на видобуток руди, заявив, що законопроєкт був внесений до Верховної Ради без прорахунків його впливу на економіку з боку міністерства.

Нагадаємо, що вчора, 10 жовтня, у Кривому Розі відбулися мітинги працівників гірничодобувних підприємств, на які вийшли близько 400 осіб. Вони заявили про можливе закриття виробництв у разі ухвалення закону №1210.

Документ розширює поняття первинної переробки: замість собівартості руди і первинного дроблення за основу береться вартість кінцевого продукту - концентрату, окатишів, агломерату. Тим самим зростання платежів гірничо-збагачувальних комбінатів становитиме 300-400%. Крім того, документ передбачає перехід від індивідуальних ставок для окремих родовищ (зараз 14-25%) до встановлення нижнього порогу на рівні подвійної облікової ставки НБУ (зараз 34%). Нарешті, ставка ренти збільшується з 8 до 10%.

Як стверджують галузеві асоціації, ухвалення законопроєкту знизить виробництво залізорудної сировини, вдарить по обсягах експорту України і призведе до зменшення валютних надходжень і ослаблення гривні. В асоціаціях вже заявили про втрату робочих місць на ГЗК, скорочення близько 30 тис. осіб.