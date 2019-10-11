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 Політика України
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Все про:затримання (3037) Крим (7574) ФСБ (779) Пристайко (198)

 Наші можливості щодо запобігання арештам українців в окупованому Криму дуже обмежені, - Пристайко

Україна сподівалася, що після обміну утримуваними особами з Росією "перестануть з'являтися нові політичні в'язні", але Росія "бачить для себе інший шлях".

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Єдиним дієвим на сьогодні механізмом залишається тиск наших міжнародних партнерів. Тобто наші можливості в тому, як зробити так, щоб ці люди не потрапляли в руки до ФСБ, дуже обмежені. Ми завжди раді бачити тих людей, які хотіли б жити разом з нами на нашій території, і це обов’язок наш, нашого народу і уряду створити умови, достатні для того, щоб ці люди могли переїхати хоча б тимчасово і тут продовжувати жити, але як забезпечити їхні права, захистити їхні права в Криму, це складно без допомоги наших західних партнерів", – заявив Пристайко.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в окупованому Криму затримали проукраїнського активіста із Сак Олега Приходька.

Затриманого в окупованому Росією Криму проукраїнського активіста Олега Приходька відправили до слідчого ізолятора на два місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заглиблюємося далі і далі в сценарій Придністров'я, - Пристайко про Донбас

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153519
 
 
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Народ обдурили казками, що війну можна зупинити просто переставши стріляти і на цій брехні заїхали у владу.
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думають ,що убаюкають народ, перед штаймерізацією з х#йлом, нічого не вийде "миротворці" липові Наши возможности по предотвращению арестов украинцев в оккупированном Крыму очень ограничены, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9803 Наши возможности по предотвращению арестов украинцев в оккупированном Крыму очень ограничены, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3779
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Короче войну не закончат, цены на отопление и свет не снизят. И ведь "мову на хлеб не намажешь". Думают хватит быдлоквартала с г+г?
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Патриот Каломумойский уже получил тариф со значительной скидкой
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простейший способ предотвратить аресты - освободить Крым...Идя на поводу агрессора - "сделать что-то сложно")))
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Украина надеялась, что после обмена удерживаемыми лицами с Россией "перестанут появляться новые политические заключенные", Источник: https://censor.net.ua/n3153519
это не Украина, а зебилы с дрыпристайко надеялись и продолжают впаривать эту фигню вместе со своим вышедшим из ума с манией величия наполенчиком
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Нужно обменивать , вытаскивать наших людей от туда. Но только тех кто оставил себе украинское гражданство, придерживается проукраинской позиции, заявляет что Крым оккупирован РФ, и самое главное фактически проживал и был приписан на территории Крыма на 19 февраля 2014 года, т. е. до начала оккупации и не смог по какой то причине от туда выехать и кроме этого наших реальных разведчиков и военных. Все остальные "гости", " по делам", "туристы" и прочие пусть вкушают все прелести "рашенкрым окупейшен", до полного его освобождения ( как говорят на Западе, приводя пример Прибалтики), в общем долго... По их поводу и замариваться не стоит. ( разве что на заведение собственного уголовного дела)
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