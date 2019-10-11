 Мін'юст планує закрити до третини в'язниць і побудувати нові, - Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська розповів Радіо Свобода про своє бачення розвитку пенітенціарної системи, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, його відомство планує відхід від принципу, за яким основним методом покарання злочинців є позбавлення волі.

"Позбавляти волі мають лише невелику кількість осіб, дуже обмежено. Тому що це, по-перше, неефективно, по-друге, дуже дорого. Людина, яка виходить з місць позбавлення волі, а вона не пристосована до життя, і вчиняє злочини знову. Тюремна система не виконує свою функцію", – сказав він.

Малюська посилається на досвід країн Європи, що до правопорушників застосовують у вигляді покарання програми корекції, часткову ізоляцію чи обмеження пересування за допомогою електронного браслета.

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"Ключова реформа, яку ми задумали – ми будемо шукати фінансування, можливо, донорське, для того щоб побудувати кілька тюрем за зразком тієї ж Норвегії, сучасні, зручні, ефективні тюрми, які використовують небагато енергії, енергоефективні, де дійсно можна було би реально працювати з ув’язненими, які потребують ізоляції", – каже міністр.

За його даними, фінансування пенітенціарної системи забезпечене на 30%. При цьому, додає він, тюрми тісно пов’язані з державними підприємствами, де працюють ув’язнені, що створює корупційні ризики.

"Тут не тільки повинна працювати модель виправлення, засудження, а ще й модель бізнесу, як його відокремити від тюрем, зробити фінансові потоки прозорими, щоб все це не перемішувалося між собою. І дійсно зароблені кошти отримували ув’язнені і установи, де вони утримуються", – вважає Малюська.

За його даними, наразі в Україні понад 100 тюрем. Третину з них планується закрити і продати земельні ділянки, а вирученими коштами покрити базові витрати для будівництва нових закладів. Точних прогнозів міністр юстиції не дає, проте припускає, що, якщо починати роботу над втіленням проєкту в 2020 році, Україні знадобиться іноземне фінансування, щоб побудувати нові місця утримання в’язнів.