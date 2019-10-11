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 Політика України
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Все про:Мін'юст (615) в'язниця (209) в'язні (174) пенітенціарна служба (76) Малюська Денис (5)

 Мін'юст планує закрити до третини в'язниць і побудувати нові, - Малюська

Зараз в Україні понад 100 в'язниць.

Міністр юстиції України Денис Малюська розповів Радіо Свобода про своє бачення розвитку пенітенціарної системи, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, його відомство планує відхід від принципу, за яким основним методом покарання злочинців є позбавлення волі.

"Позбавляти волі мають лише невелику кількість осіб, дуже обмежено. Тому що це, по-перше, неефективно, по-друге, дуже дорого. Людина, яка виходить з місць позбавлення волі, а вона не пристосована до життя, і вчиняє злочини знову. Тюремна система не виконує свою функцію", – сказав він.

Малюська посилається на досвід країн Європи, що до правопорушників застосовують у вигляді покарання програми корекції, часткову ізоляцію чи обмеження пересування за допомогою електронного браслета.

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"Ключова реформа, яку ми задумали – ми будемо шукати фінансування, можливо, донорське, для того щоб побудувати кілька тюрем за зразком тієї ж Норвегії, сучасні, зручні, ефективні тюрми, які використовують небагато енергії, енергоефективні, де дійсно можна було би реально працювати з ув’язненими, які потребують ізоляції", – каже міністр.

За його даними, фінансування пенітенціарної системи забезпечене на 30%. При цьому, додає він, тюрми тісно пов’язані з державними підприємствами, де працюють ув’язнені, що створює корупційні ризики.

"Тут не тільки повинна працювати модель виправлення, засудження, а ще й модель бізнесу, як його відокремити від тюрем, зробити фінансові потоки прозорими, щоб все це не перемішувалося між собою. І дійсно зароблені кошти отримували ув’язнені і установи, де вони утримуються", – вважає Малюська.

За його даними, наразі в Україні понад 100 тюрем. Третину з них планується закрити і продати земельні ділянки, а вирученими коштами покрити базові витрати для будівництва нових закладів. Точних прогнозів міністр юстиції не дає, проте припускає, що, якщо починати роботу над втіленням проєкту в 2020 році, Україні знадобиться іноземне фінансування, щоб побудувати нові місця утримання в’язнів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153518
 
 
 Топ коментарі
 
Скажіть, тільки чесно: Ви заряджали воду під час марафону?
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він свою дитину прикладав, вона тепер говорити перестала, весь час сміється... Мін'юст планує закрити до третини в'язниць і побудувати нові, - Малюська - Цензор.НЕТ 6331
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заботятся заранее о слугах народа Коломойского.
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заботятся заранее о слугах народа Коломойского.
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беріть приклад з Грузії - побудуйте одну окрему , для авторитетних злодіїв - і злочинність одразу зменшиться в 10 разів !
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навіщо ? Хряка , звідти , викинули ще в травні ..))
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Порошенко там разрежет ленточку, с обратной стороны камеры.
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Скажіть, тільки чесно: Ви заряджали воду під час марафону?
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він свою дитину прикладав, вона тепер говорити перестала, весь час сміється... Мін'юст планує закрити до третини в'язниць і побудувати нові, - Малюська - Цензор.НЕТ 6331
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secret secret_too -свою дитину прикладав, вона тепер говорити перестала, весь час сміється...
не знав , що соєві так жорстко зі своїми дітьми обходяться ....
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І Богу дякувати!
Тупомордих і так вистачає Мін'юст планує закрити до третини в'язниць і побудувати нові, - Малюська - Цензор.НЕТ 6081
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Молодец. Особенно про бизнес. Настроим современных тюрем и будем за бабки европейских бандюков у себя содержать. А шо? Радиактивные отходы принимаем и эти отходы пристроим. Минюст планирует закрыть до трети тюрем и построить новые, - Малюська - Цензор.НЕТ 8156
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пока пусть не закрывают. на подходе много клиентов
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Херня это всё сопливая. Тюрьмы должны бояться, а не знать, что там ожидает интернет, кондиционер и спутниковое телевидение в двухместном номере. Заслуженный отдых, одним словом.
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"Минюст планирует закрыть до трети тюрем и построить новые, - Малюська" - всё через жопу. Сначала надо построить новые тюрьмы, а после закрывать старые.
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"Лишать свободы должны лишь небольшое количество лиц, весьма ограниченно. Потому что это, во-первых, неэффективно, во-вторых, очень дорого. Человек, который выходит из мест лишения свободы, он не приспособлен к жизни, и совершает преступления сноваИсточник: https://censor.net.ua/n3153518
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Спочатку побудуйте, а вже потім закривайте!!! А не все через жопу.Або по хитрови*баному, створюємр проблему, а потім її "решаем" і на ній бабки з бюджету рубаєм. Все ті дикі часи проходять. люди вже стають більш розумніші і бачимо до чого ви хилите.
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а старые переоборудовать под съемное жилье для депутатов....
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Правильно, нужно уже начинать строить тюрьмы для коррупционеров.
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