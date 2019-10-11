 Законопроєкт 1210 варто доопрацювати й ухвалювати навесні, - експерти

Так прокоментували законодавчу ініціативу глава Федерації роботодавців України Дмитро Олійник та заслужений економіст України Віктор Суслов, повідомляє 112.

Найбільші обговорення, які виникли навколо пропозицій законопроєкту щодо оподаткування видобутку залізної руди - не вщухають. Податкові законопроєкти ще недопрацьовані і, як наслідок, можуть завдати збитку вітчизняній економіці, вважає Олійник.

"Ціна, собівартість із цим новим навантаженням, з новою рентою та логістика доставки свідчать, що наша продукція буде неконкурентною. І запитання: навіщо державі мати таку політику, яка вбиває нашого роботодавця, яка вбиває експорт і яка не сприяє тому, щоб інвестиції йшли в Україну? Я маю надію все-таки, що здоровий глузд у депутатів є, і що вони дослухаються до реального сектору економіки, і що будь-яка законодавча ініціатива має обговорюватися серед учасників ринку", - зазначив він.

Експерти наголошують, законопроєкт 1210 може негативно вплинути на економіку як в частині окремих підприємств, так і держави в цілому. Адже з ухваленням змін рентна ставка для гірничо-видобувних підприємств зросте і буде більшою в 10 разів, ніж у Російській Федерації.

"Хочеться побажати тільки депутатам не поспішати, а вони ж зараз поспішають. Тут треба дуже уважно рахувати, тому що непродумані кроки можуть завдати дуже великих збитків українській економіці", - переконаний Суслов.

Експерти підкреслюють: зміни варто починати навесні в рамках податкової реформи, як зазначав раніше прем’єр-міністр.