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 Політика України
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Все про:війна (1761) Білецький (108)

 Розведення військ - це катастрофа, - Білецький

Вибори на Донбасі в поточних умовах можуть бути тільки під контролем ОБСЄ, але представники цієї організації під час неформальної зустрічі розповіли, що можуть зібрати тільки 800 спостерігачів.

Цього буде мало на більш ніж 2000 дільниць, тому такі вибори можуть скидатися на вибори в Радянському Союзі або в РФ.

Про це на пресконференції з анонсом вимог маршу 14 жовтня розповів Андрій Білецький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Розведення сил - це, безумовно, катастрофа. Людині бог дає розум, щоб вона дивилася на вчорашній день і робила висновки", - додав Білецький, нагадавши про три спроби розведення військ у Грузії.

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Хоча, зазначив він, Україна вже і сама практикувала розведення, наслідком чого став обстріл житлових кварталів Маріуполя. Місто тоді обстрілювали з сірої зони, з району Широкине, яке залишили українські силовики.

Крім того, Білецький нагадав, що в населених пунктах, які можуть залишити наші військові, живе чимало людей з відвертою проукраїнської позицією. Їм доведеться стати біженцями.

"Президент не знає ціни цієї землі, бо він не був військовослужбовцем. Я, як колишній командир розвідпідрозділу, передавав труни матерям. Що мені тепер говорити цим матерям, за що хлопці вмирали?" - додав інший ветеран-азовець Родіон Кудряшов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153514
 
   
 Топ коментарі
 
это у вас ЗЕ звучит как оправдание "один раз не пи%рас")))))))
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Шановні любителі гумору в політиці у мене для вас ідея - намалюйте плакат Нас 73%! і вийдіть 14 жовтня на Майдан Незалежності. Разведение войск - это катастрофа, - Билецкий - Цензор.НЕТ 5139
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Да начните с простого. Кто то подготовил позиции к отводу, выкопаны траншеи, блиндажи , опорные пункты построены? Создана вторая линия, места для штабов, пунктов управления, столовые, бани? Да нихрена, никто жопой не пошевелил, и куда идти Украинскому солдату, в канаву, под куст? Совкове ********, вот что это такое.
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наступать у говнокомандующего кишка тонка,но хоть не сдавать что есть,пока не найдется достойный президент,способный одержать победу над ордой.
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Адептів зе спостерігачами у Макіївку та Горлівку.
"Зробіть їх ще раз"
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Да ты их туда бульдоЗЕром не затянешь.
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Цікаво, як пан Білецький бачить хоч би якийсь початок мирного процесу без розведення військ і без припинення вогню. Невже пан Білецький сподівається, що Путін сам піде з ЛуганДону після підписання акту про безумовну капітуляцію? Цікаво, який є план, чи формула у пана Білецького? Мені, дійсно цікаво, в чому суть катастрофи, коли війська розводяться для початку процесу повного припинення вогню? Пан Білецький не вірить в розведення. Але це не привід, щоб не робити спроби для його досягнення. Якщо не робити спроби, то і досягати немає чого. Пану Білецькому подобається війна без найменших перспектив припинити її? Мені така перспектива не подобається.
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У него есть опыт договоренностей с кацапами, он знает, что они ничего не стоят, вот и все.
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суть катастрофи в тому,що ЗСУ відійдуть, а кацапи ні. Війна все одно не закінчиться,тому що кацапи продовжуватимуть воювати,і ти це знаєш.
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Слухайте, а ви не подумали, що вова просто перевіряє нас. Перевіряє чи українці готові боротися за свою свободу та Україну. Ось верзе нісенітниці, а сам дивиться, як народ реагує. Кричить бунтує, ні рюсскаму "міру"!!! Ні капітуляції! О значить хочуть жити у вільній цивілізованій Україні, значить є в мене козирь проти путіна. А якщо мовчать і усталі ат вайни, значить здаєм і продаєм... Чисто прагматично цинічний жидівський підхід. Тому діло за нами українці! Борітеся і поборите. А якщо устаніте і будете прасіть міра, то гайки вам і по ділам вам буде вашим..
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нет, он просто дебил с тремя классами образования
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не можна виключати і такого розкладу..
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Эх Билецкий... Когда за Порохом бегал со своими свинарчуками , то кричал кто угодно только не Петя. Ну что ж, радуйся...
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Навіщо Україні взагалі ці вибори в Лугандоні? Разом з самими українофобськими лугандонами? Може час зупинитись на тому кордоні, що зараз існує і укріплюівати його? На довгі роки? А там далі буде зрозуміліше?
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В ордло уже есть две так называемые "республики". Там люди с оружием которые не подчиняются Украине. Теперь я так понимаю будет третья, "Билецкая народная республика". В ней тоже люди с оружием которые не подчиняются Украине
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партия,набравшая меньше 1 процента слягалась с бестолковыми порохоботами-подростками.интересный союз шестерок дона Педро
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