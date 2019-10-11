 МВС допоможе оскаржити рішення у справі нацгвардійця Марківа в апеляційному суді

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністерство повідомило на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Вчора суд присяжних опублікував мотиваційну частину вироку у справі Віталія Марківа. Зараз Міністерство внутрішніх справ отримало рішення суду і працює над його перекладом. МВС докладе всіх зусиль для відновлення справедливості і звільнення Віталія. Позиція МВС залишається незмінною: звинувачення Віталія Марківа - абсурдні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення на 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
От і "зебезпечив", аж на 24 роки наперед.
Тепер "забезпечує" апеляційний суд... І що назабезпечує?
А насправді - там вини Марківа - жодної. Навіть, якби він стріляв з цього міномета, тим більше, по закритій (невидимій для обслуги гармати) цілі. Та навіть з автомата - але при умові, якщо б оператор наводив на нього камеру. Для прикладу: екпаж танку, який вбив українського оператора Тараса Процюка в Багдаді - виправдали: вони не мали змоги відрізнити, що саме наводить Тарас: об'єктив камери чи базуку. Більше того: перебування журналіста в зоні військових дій (незалежно від того, оголошена війна, чи ні) - це відповідальність самого журналіста, такі норми міжнародного законодавства. І каліцтво і загибель такого журналіста в такому випадку є нещасним випадком, і не більше того. Навмисним злочином такий нещасний випадок може бути лише у двох випадках: той, хто стріляв (чи хто наводив) мав змогу на 100% ідентифікувати, що та особа - беззбройний(!!!) журналіст; або ж це командир, який дав команду стріляти по беззбройному(!!). Оскільки, ніхто і ніяк не міг бачити, що макаронник разом рашистом - безбройні, то і справи бути не може. Тим більше, і мінометів в загоні, де воював Марків - і не було.