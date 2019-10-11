 МВС допоможе оскаржити рішення у справі нацгвардійця Марківа в апеляційному суді

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністерство повідомило на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Вчора суд присяжних опублікував мотиваційну частину вироку у справі Віталія Марківа. Зараз Міністерство внутрішніх справ отримало рішення суду і працює над його перекладом. МВС докладе всіх зусиль для відновлення справедливості і звільнення Віталія. Позиція МВС залишається незмінною: звинувачення Віталія Марківа - абсурдні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення на 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

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