 Ветерани вимагають заборонити особливий статус ОРДЛО та амністію для бойовиків, - нардепка Зінкевич

Про це на сьогоднішній пресконференції, де були анонсовані попередні вимоги учасників маршу, заявила командир "Госпітальєрів", нардепка Яна Зінкевич, повідомляє Цензор.НЕТ.

Інший учасник пресконференції, ветеран-десантник Олександр Погребиський, розповів, що на вчорашньому пресмарафоні запитував Зеленського, чи буде порушуватися у Мінську питання Дебальцевого, яке за Мінськими угодами має бути під контролем України.

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Десантник зазначив, що президент відповів йому негативно, і це обурило його.