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Все про:амністія (73) Зінкевич (20)

 Ветерани вимагають заборонити особливий статус ОРДЛО та амністію для бойовиків, - нардепка Зінкевич

14 жовтня ветерани вимагатимуть від президента заборони впровадження особливого статусу для ОРДЛО, заборони амністії для бойовиків та заборони відведення наших військ.

Про це на сьогоднішній пресконференції, де були анонсовані попередні вимоги учасників маршу, заявила командир "Госпітальєрів", нардепка Яна Зінкевич, повідомляє Цензор.НЕТ.

Інший учасник пресконференції, ветеран-десантник Олександр Погребиський, розповів, що на вчорашньому пресмарафоні запитував Зеленського, чи буде порушуватися у Мінську питання Дебальцевого, яке за Мінськими угодами має бути під контролем України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання про амністію для терористів, які воюють на Донбасі, має обговорюватися в "нормандському форматі", - Зеленський

Десантник зазначив, що президент відповів йому негативно, і це обурило його.

Ветерани вимагають заборонити особливий статус ОРДЛО та амністію для бойовиків, - нардепка Зінкевич 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153510
 
   
 Топ коментарі
 
Какая им амнистия?? В своем уме ?Хотят,чтобы Украину накрыла волна самосудов??
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Хороша вимога. Підтримую. Яна Зінкевич - єдина з фракції нікчемного петі, словам і діям якої я довіряю..
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Хороша вимога. Підтримую. Яна Зінкевич - єдина з фракції нікчемного петі, словам і діям якої я довіряю..
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Так де ж нарешті буде ОП Зєлі? В Золотому, чи в Ростові?
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Я раньше так верил Туке, Бирюкову, Грымчаку, Волоху...
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Петро пусть положит свою сувенирную булаву в сервант и примирится что оно уже никто. А может даже пойдет и помолится, что бы не сесть куда он боится.
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До Данбасу з Банкової далеко, а від Майдану Незалежності подати рукою.
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Ну это только вы шлюхи продажные можете за ЗЕбуина за деньги голосовать,а украинцы нет.
Сразу по твоему вопросу стадо ясно насколько вы падлы продажные.
Сколько твой час стоит,шлюха?
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Все верно. Возвращение ОРДЛо должно быть на условиях положения 2013 года. Реально можно дать избирательную амнистию ( тем кто участвовал в "выборах", "референдумах", работал в "гос службах" не военных и не репрессивных. Ну и еще можно дать послабление по языковому вопросу и то на паритетных началах.
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Все, ******** . Ти вже загралося. Більше жодних розмов з тобою не буде .
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Какая им амнистия?? В своем уме ?Хотят,чтобы Украину накрыла волна самосудов??
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Пишут тут писаки, да и ветераны эти как они будут поступать с Донбассом, что ему давать, как забирать, как наказывать и лишать гражданства и прочее, ребята, у вас слишком больное самолюбие и вы не в силах смотреть правде в глаза, на сегодня Донецк и Луганск не под контролем Украины, там нет ВСУ, там нет украинских гос. структур, по каким таким влажным мечтам вы размышляете что делать дальше ?! Я так вижу ситуацию, Украины не станет переходить так называемые красные линии, но и есть еще один момент, никто там не станет переходить СВОИХ красных линий. А там они есть, как любят тут говорить за что погибали люди, так такое же выражение есть и там.
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А кто с умнейших порохоботов покажет , где написано про особый статус долбней ЛНР и ДНР
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"командир "Госпитальеров", нардеп Яна Зинкевич"_________шо ж она ПЯТЬ лет, при пете сопела в тряпочку????
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**** ти кончена так ображати цю Жінку. Згинь падло.
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А чего ветераны не оспаривали этот статус Бамбаса до команды соевого подонка раскачивать ситуацию в стране?
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бо ***** чоколядна падла була на той час пРєзідєнтом і все було ША,тепер ця падля без 5 хв.на зоні от і повилазили.
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