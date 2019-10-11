 Ветерани вимагають заборонити особливий статус ОРДЛО та амністію для бойовиків, - нардепка Зінкевич

Про це на сьогоднішній пресконференції, де були анонсовані попередні вимоги учасників маршу, заявила командир "Госпітальєрів", нардепка Яна Зінкевич, повідомляє Цензор.НЕТ.
Інший учасник пресконференції, ветеран-десантник Олександр Погребиський, розповів, що на вчорашньому пресмарафоні запитував Зеленського, чи буде порушуватися у Мінську питання Дебальцевого, яке за Мінськими угодами має бути під контролем України.
Десантник зазначив, що президент відповів йому негативно, і це обурило його.
Сразу по твоему вопросу стадо ясно насколько вы падлы продажные.
Сколько твой час стоит,шлюха?