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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Зеленський (3187) рейтинг (279) Бекешкіна (39)

 Пресмарафон Зеленського підніме його рейтинг, - Бекешкіна

Команді президента зараз необхідно налагодити дієву комунікацію із суспільством й активніше залучати експертне середовище перед ухваленням тих чи інших важливих для держави рішень.

Про це заявила директорка Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна під час круглого столу "Україна післявиборча: що далі?", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За її словами, якщо раніше в Україні Президент позиціонувався чи то як представник від Сходу чи Заходу, то зараз він позиціонується, як президент "від народу".

"Думаю, що вчорашній марафон, щоб там не казали критики, лише підвищить рейтинг, тому що "це - наш", це от людина від народу... Зараз ситуація унікальна для країни: ніколи ще жоден президент навіть після виборів не мав 70% довіри. Ніколи ще люди не були налаштовані настільки оптимістично", - наголосила Бекешкіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова

Вона нагадала, що раніше в опитуваннях щодо настроїв українців завжди перші сходинки посідали "надія" та "тривога". Однак зараз кількість тих, хто відчуває тривогу, зменшилась вдвічі, і вдвічі зріс показник тих, хто з оптимізмом дивиться в майбутнє. У суспільстві спостерігається ейфорія від того, що обрали не політиків, а людей з народу, які все зроблять для людей, наголосила соціолог.

Бекешкіна додала, що згідно з опитуваннями, на сьогодні значно більше людей вірять в успіх реформ, а також готові терпіти незручності заради змін на краще.

Серед перших випробувальних кроків для команди президента, зазначила вона, буде вирішення питання Донбасу та умов, на яких буде встановлений мир, а також розв'язання питання землі. Ще одним викликом для команди Президента є проблема занадто швидкого ухвалення законодавчих рішень, який у народі назвали "скаженим принтером".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153507
 
   
 Топ коментарі
 
ВСУ записали весь пресс-марафон Зе чтобы пытать пленных.
За пол часа раскалываются даже самые стойкие. Пресс-марафон Зеленского поднимет его рейтинг, - Бекешкина - Цензор.НЕТ 7156
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ну да...
наш люд більше вірить довгому язові ніж справам.
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вот это штырит !!надо понимать бекешкина с зе по одной дороге с белым порошком взявшись за руки ходят в офисе препиЗЕнта))
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Хотелось что бы такие марофоны были почаще. Может не нужно 14 часов, но за 2-3 часа достаточно, что бы доказать тупым порохоботам, что они тупые.
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От ***.... І Бекешина на чомусь сидить?
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Бєбєшкіна. Якби ти вже не дула і не лизала той шкіряний свисток, але "рейтинг" в імпотента Вофкі Сцикуна вже ніколи не встане і не підніметься 😁
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Вот блин.. а тут тревога и тревога.. тревога и тревога... ( как говорится " Пессимист, это хорошо проинформированный оптимист")
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Порохоботы.Так как там с Пециным рейтингом?Ведь Пэця обещал повэрнутысь?
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Ниже плинтуса-это как,на дне выгребной ямы,или как там в народе называют?Туалэт типа сортыр,обозначенный на карте буквами МЭ и ЖЕ?
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Але порохоботы,где мой коммент про Пэцин рейтинг?Коммент по теме,так как Пэця оппозиция к Вовику,и постоянно его критикует.
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Що воно меле?
"У Москві заплакав Кашпіровський": в мережі ажіотаж після рекордного пресмарафону Зеленського. Люди глузують з недоумка.

Пресмарафон Зеленського підніме його рейтинг, - Бекешкіна - Цензор.НЕТ 9667Пресмарафон Зеленського підніме його рейтинг, - Бекешкіна - Цензор.НЕТ 5643
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а ви знаєте, зелька колов ін'єкції в голосові зв'язки щоб хриплий голосок не сів.
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Пресс-спектакль. Почему не провели в инете опрос, какой вопрос хотят задать украинцы президенту?
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Особенно мне понравилась бабка, которая с Днепра за пару часов примчалась. Пресмарафон Зеленського підніме його рейтинг, - Бекешкіна - Цензор.НЕТ 5492
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Перефразируем высказывания команды Зеленского,

Рейтингом не накормишь!!!!
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Трудно представить, у кого этот марафон добавил оптимизма. Много шума из ничего.Не контролируемый сплошной поток сознания,мысль запинается, словесные конструкции заедают.Никакой конкретики а сплошная размытость, генератор случайных слов и лишних эмоций.Манера общения театрально наигранная с жестикуляцией шута и болезненной мимикой.Форма доминирует над содержанием, если даже содержание и есть в словах президента,то уловить его трудно. Главное, что убедил себя в том, что он президент,так как очень часто это повторял.
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Я просто не понимаю. Тут несколько месяцев завывали, что Зеля де сам ничего и нигде не озвучивает. Что все за него озвучивают. Что ссыт перед народом выступить. Что вообще двух слов связать не может. Что не имеет собственного мнения. Ну вот - Зеля выступил. И что? Опять все не так. Так как вам всем надо то?
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