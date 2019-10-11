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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Зеленський (3187) Придністров'я (162) Донбас (13286) Пристайко (198)

 Заглиблюємося далі і далі в сценарій Придністров'я, - Пристайко про Донбас

Зусилля Президента України Володимира Зеленського щодо активізації переговорів у "нормандському форматі" мають на меті не допустити реалізації на окупованій частині Донбасу придністровського сценарію.

Про це Радіо Свобода розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми в найперші дні нападу на нас Росії усвідомлювали, що, напевне, йдеться про створення Придністров’я і на нашій землі… Я спостерігаю, що ми, на жаль, заглиблюємося далі і далі в якісь такі сценарії інкапсуляції цього регіону. І те, що зараз робить президент Зеленський, – це, можливо, остання спроба якось розірвати цю тенденцію, цей тренд, який, якщо не робити зараз різких рухів, останніх спроб, напевне, закінчиться тим, що квазіутворення, яке називається "ЛНР", "ДНР", буде далі і далі заглиблюватися в радянське минуле і відриватися від основного шляху розвитку, який вибрала решта України", – сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нині на Донбасі майже "Придністров'я", тільки у нас ще й стріляють, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153505
 
 
 Топ коментарі
 
долбень - тока доходить начало?
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Подивіться краще на Гуглі : Результати виборів у Попаснянському районі( куди входить і Золоте) на виборах 21 липня 2019 року. За проукраїнські партії проголосувало менше 10% виборців. Решта ОПЗЖ, Оппоблок, партія Шарія , СН. Але ж там голосували і СБУшники іЗСУ.
Немає там кого жаліти і за кого переживати.
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ЭТОТ ЗЕЛЕНЫЙ ПОДЛЕЦ ХОЧЕТ НАМ СКАЗАТЬ - МЫ ПОПРОБОВАЛИ И У НАС НЕ ЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ - НАФИГА ТОГДА БЫЛО ОБВИНЯТЬ ПЕТЮ? - ТАК ЖЕ БУДЕТ И ВО ВСЕМ ОСТАЛЬНОМ
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Как кто? Не знаешь кто зебилам в штаны наложил? Не путин конечно...
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Подивіться краще на Гуглі : Результати виборів у Попаснянському районі( куди входить і Золоте) на виборах 21 липня 2019 року. За проукраїнські партії проголосувало менше 10% виборців. Решта ОПЗЖ, Оппоблок, партія Шарія , СН. Але ж там голосували і СБУшники іЗСУ.
Немає там кого жаліти і за кого переживати.
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"зебилье" це плід діяльності Кабана на троні. Який був вибір, Хряк який ненажереться, **** і Клоун. От і маємо 73% "зебілів"
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Пятнадцатый, может Вы немного не поняли.
Украина - граничный об"ект по договорам (ОСВ1, ОСВ 2, ОСВ3), и "Открытое небо", OSCE...
Помню все.
Ни одна страна из подписантов не соблюла сраный " Будапештский меморандум". Меморандумс - просто заявление, я типа хочу это сделать, ни малейшей ответственности.
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Меморандум, в переводе означает "памятная записка", тут за пИску нужно взять тех, кто подписывал эту херню от имени Украины!
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будет так как вам расписали сценарий,миролюбцы))
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а громадян расєйкі куди подінеш ?
будемо брати собі цю троянську коняку ?
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так тех кто ходит гавкает "капитуляция" и направить туда на зачистку от кацапов? или слабо? или вам не слабо только по выходным ходить под пустыми зданиями гавкать?
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те,кто против капитуляции-в основном ветераны АТО,которые и проводят зачистку от кацапов!
так дошло?
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До речи Приднестровя теж наша українська земля.
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идут они лесом! у них вата вместо мозга!
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ну с такой логикой, Украина для тебя-это только Львов
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В Приднестровье - мордоровские "миротворцы", неправильная аналогия.
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Пофарбують каски блакитним з балончика, як ті білі КАМАЗи і в путь.
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мы в первые дни нападения на нас России осознавали... - ща анализы сдам
мы пахали я и трактор...
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Молдова оплачивает газ Приднестровью. Украина - лугандону - нет. Если сделать как хочет дрысайко - мы как раз и получим приднестровье, со своей властью, со своей милицией и тд. еще и кормить кормильцев будем
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хто тобі сказав що Молдова "оплачивает" ...
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хорошо, что не оплачивает, иначе там были б тарифы на газ по Украине, а так....400 грн. за 3 месяца дом 4 комнаты отопить. А в Украине ? тыщ 16 не меньше
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Как бы вскоре не выяснилось. что приднестровье - это не самый худший вариант был. Углубляемся все дальше в сценарий Приднестровья, - Пристайко о Донбассе - Цензор.НЕТ 8169
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ЭТОТ ЗЕЛЕНЫЙ ПОДЛЕЦ ХОЧЕТ НАМ СКАЗАТЬ - МЫ ПОПРОБОВАЛИ И У НАС НЕ ЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ - НАФИГА ТОГДА БЫЛО ОБВИНЯТЬ ПЕТЮ? - ТАК ЖЕ БУДЕТ И ВО ВСЕМ ОСТАЛЬНОМ
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Не ужели начал осознавать?
Десь за рік взагалі просвітлення прийде.
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лучче абсцесс в капсулє, чєм убійствєнная флєгмона, расползающаяся по всєму організму
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Не трынди, Приставайко, "углубляться дальше и дальше в какие-то такие сценарии инкапсуляции этого региона" мы начали сразу после инаугурации малоросса 20 мая 2019 года.
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мощный такой и быстромыслящий министр иностранных дел в Украине
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Лугандон уж несколько лет как Приднестровье или Абхазия. Отличие в том, что на границе до сих пор стреляют.
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краще огороджене колючим дротом при3,14здовье чим гниль по всій Україні ...
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А может это не худший вариант, правда миротворцы что бы не российские были ( хоть с нашей то стороны и не сербы, казахи, сябры ( можно шведов, канадцев) Да и еще закрывать линию соприкосновения наглухо и с Крымом тоже. Вот вглухую. ( ну разве что на выход ОТ ТУДА оставить на какое то время) А то приднестровский вариант "це такЭ" Фактическое признание сосуществования и сложившегося положение вещей ( считай с оккупацией РФ)
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А сейчас типа этого фактического признания нет? Есть. В Минске-2 признали.
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" Обещать это еще не значит жениться" ( к новому году истечет очередное продление временного закона об особом статусе, и УСЕ, нема признания..) Кстати по Минску и Дебальцево наше и еще приличные территории на юг и юго восток от Донецка. Так что Минск это дело такое, его ни кто не выполняет.
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Россия не допустит появления там миротворцев, если это не будут на 100⅝ россияне (как вариант - беларусы, казахи и армяне).
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Значит две линии миротворцев с их наверняка буряты замаскированные под казахов ну а с нашей канадцы, шведы гаранты Будапешта ( исключая РФ) Надеюсь на свою строну мы можем пригласить и не "бурятов"
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А он что все пять лет думал что там будет Монако? Странный человек еще и МИД
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Он хвастается своей работой или возмущается? И не путайте ето с приднестровьем. Молдова приднестровье не признает и не кормит и приднестровье не имеет общей границы с ********** которая фактически будет черной дырой и потоком контрабанды. Так же приднестровье не имеет влияния на власть и законы Молдовы. Приднестровье же по-украинскому ето будет начало конца Украины. ***** и Зештанмаер приготовили для Украины полный хаос и капитуляцию всей Украины.
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заметьте: на РФ за Приднестрвоье санкций не накладывали. Если Зеля и дальше так будет "миротворить", то с РФ еще и санкции снимут. офигеть победа..
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Я думаю что скоро Зештанмаер договорится что не только с РФ санкции снимут а и наложат санкции на Украину за не выполнение какого то пункта *********** закона.
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Ну а как же. Вы же хотите мира, скажет Зештанмаер. Значит платите и тихонько сидите, пока вас в вагоны не погрузили и не отправили туда куда Жириновский предлагает.
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А с РФ санкции снимут полюбому после подписания закона штанмаера. В Еропе уже аж руки потирают. Еще и ***** дадут нобелевскую премию мира за остановление войны.
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Это единственный вариант. Нам нужна тотальная депопуляция лугандона с последующим заселением людьми. Поэтому - вариант Израиля и Палестины. ( слава Аллаху, что кацапы не так размножаются как палестинцы)
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та вже краще придністров'я, аніж особливий статус - ми будемо сидіти в сраці на століття, якщо така країна ще існуватиме взагалі.
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Слухайте, а ви не подумали, що вова просто перевіряє нас. Перевіряє чи українці готові боротися за свою свободу та Україну. Ось верзе нісенітниці, а сам дивиться, як народ реагує. Кричить бунтує, ні рюсскаму "міру"!!! Ні капітуляції! О значить хочуть жити у вільній цивілізованій Україні, значить є в мене козирь проти путіна. А якщо мовчать і усталі ат вайни, значить здаєм і продаєм... Чисто прагматично цинічний жидівський підхід. Тому діло за нами українці! Борітеся і поборите. А якщо устаніте і будете прасіть міра, то гайки вам і по ділам вам буде вашим....
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А чого не його? побачить, що безнадійні, продасть не білети, Україну, тай ту-ту...
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у него на это мозгов не хватит. судя по вчерашнему шоу - его удел - большая корона которая висит на ушах и регулярные дозы колес. Без колес у него даже язык заплетается.
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у нього може й да, а от у каламойського з цим все ОК....
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ну и хрен с ним это лучше чем хвормула шмайсера
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какая какая попытка? снять с РФ санкции?

В этом случае наша ситуация действительно приблизится к Приднестровскому варианту, т.к. за Приднестровье на РФ санкций не накладывали.

Зеля- миротворец гребаный.
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Ящерица отбрасывает хвост чтобы спастись - так же надо поступить и с Донбассом
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С этой маланской властью скоро вся Украина превратится в Преднистровье и Абхахию
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лучше преднестровье или осетия(кстати, там что дураки в Молдове и Грузии? никаких фолрмул и форматов похоже не ведут), чем развал Украины после переговоров в норманском формате, там где неопытного Зе заставят делать выборы и прописывать федерализацию в конституцию..
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Уже десятки раз приходилось вспоминать в поучение старый широкоизвестный анекдот, также явно придуманный с цельлью сбросить "с больной головы на здоровую" свои проблемы, о якобы, о ненасытной жадности украинца. который заканчивается словами:
"...Усе не з'їм. але понадкусюю!" (про вагон яблок).
Эта ненасытная агрессивная жадность, кацапским лидерам и их избирателям. Почему?
Молдавию надкусили (Приднестровье) - но всю не съели!
Грузию надкусили (Абхазия) - но всю не съели!
Украину надкусили (Крым и ОРДЛО) - но всю не съели!
Вот истина и открылась - о ком же анекдот на самом деле.
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Во даёт, расиян не может остановить, они всё захватывают украинские территории. А несёт бред о деоккупации. Смогите сначала защитить то что имеем, а то при таких ваших стараниях вся страна станет приднестровьем.
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