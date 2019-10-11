 Заглиблюємося далі і далі в сценарій Придністров'я, - Пристайко про Донбас

Про це Радіо Свобода розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.
"Ми в найперші дні нападу на нас Росії усвідомлювали, що, напевне, йдеться про створення Придністров’я і на нашій землі… Я спостерігаю, що ми, на жаль, заглиблюємося далі і далі в якісь такі сценарії інкапсуляції цього регіону. І те, що зараз робить президент Зеленський, – це, можливо, остання спроба якось розірвати цю тенденцію, цей тренд, який, якщо не робити зараз різких рухів, останніх спроб, напевне, закінчиться тим, що квазіутворення, яке називається "ЛНР", "ДНР", буде далі і далі заглиблюватися в радянське минуле і відриватися від основного шляху розвитку, який вибрала решта України", – сказав міністр.
Немає там кого жаліти і за кого переживати.
Украина - граничный об"ект по договорам (ОСВ1, ОСВ 2, ОСВ3), и "Открытое небо", OSCE...
Помню все.
Ни одна страна из подписантов не соблюла сраный " Будапештский меморандум". Меморандумс - просто заявление, я типа хочу это сделать, ни малейшей ответственности.
будемо брати собі цю троянську коняку ?
так дошло?
мы пахали я и трактор...
Десь за рік взагалі просвітлення прийде.
это не его тема
билеты не продаш
В этом случае наша ситуация действительно приблизится к Приднестровскому варианту, т.к. за Приднестровье на РФ санкций не накладывали.
Зеля- миротворец гребаный.
"...Усе не з'їм. але понадкусюю!" (про вагон яблок).
Эта ненасытная агрессивная жадность, кацапским лидерам и их избирателям. Почему?
Молдавию надкусили (Приднестровье) - но всю не съели!
Грузию надкусили (Абхазия) - но всю не съели!
Украину надкусили (Крым и ОРДЛО) - но всю не съели!
Вот истина и открылась - о ком же анекдот на самом деле.