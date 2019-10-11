EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1080  32
Все про:опитування (413) Центр Разумкова (47) Донбас (13286)

 56% українців проти надання особливого статусу Донбасу, - опитування Центру Разумкова

Більш як половина українців (56%) не підтримують надання і закріплення в Конституції України особливого статусу Донбасу.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Більшість респондентів (56%) виступають проти надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької і Луганської областей (підтримують лише 26% опитаних).

Ідею введення в Україні федеративного устрою не підтримують 63% опитаних, підтримують - 17%.

Також читайте: Заглиблюємося далі і далі в сценарій Придністров'я, - Пристайко про Донбас

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153503
 
 
 Топ коментарі
 
І це лише за даними Безумкова. Насправді цей "особьій статус" бачили в якості пропелера на зую ще більше українців.
 показати весь коментар
 
І ці ж ідіоти довіряють Зєєєєлє! Як таке може бути?
 показати весь коментар
 
Центр "ЗЁндеркомандос Разумкова" сегодня просто жжет напалмом!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И стоило Пэце мучаться, проталкивая тот закон через Раду?
 показати весь коментар
 
 
угу - чомусь у 2016 йому , на думку людей , взагалі було пох ... а тепер ?
 показати весь коментар
 
 
Ага, теперь им на каждый чих подавай референдум, а то на грозятся на митинги пойти, боевые воЕны дивана.
 показати весь коментар
 
 
По-перше, про рехверендуми найгучніше кричав Зе під час виборчої кампанії, а по-друге, якщо капітуляція України для тебе "чих" - ти просто дурник.
 показати весь коментар
 
 
Соя=зрадофилы. Теперь это так. Пора бы уже привыкнуть.
 показати весь коментар
 
Всё ж просто.
Тогда Минск был нужен, т.к. ВСУ крепчайше отхватили и перспективы были не радужные.
С тех пор громких поражений нет и уверенность в мощи ВСУ постепенно восстановилась, а раз мы сильные - Минск не нужен.

Что самое смешное, глупости (или яиц, тут как посмотреть) признать, что Минск изначально был только паузой и никто не собирался ничего выполнять, хватило только жирному лжецу Геращенке.
 показати весь коментар
 
 
петя почав проштовхувати ще в 2015 році - згадайте події 31-го серпня 2015 під Верховною Радою.. Тільки про це зараз воліють краще не згадувати ні петя, ні його прихильники..
 показати весь коментар
 
 
я був там в той день , під ВР ... бачив , як депутани , через підземний хід , від народу тікали ... 56% українців проти надання особливого статусу Донбасу, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7541
 показати весь коментар
 
 
Так, Україна виконувала свою частину зобов'язань по Мінську, в той час як рашка отримала санкції. Чи варто згадувати, що закон "Пеці" діє тимчасово (і по факту ні на що не впливає, окрім можливості зберігати санкції), а Зе хоче надати статус НАЗАВЖДИ?
 показати весь коментар
 
Да не будет никакого особого статуса лднрии НАВСЕГДА. Сколько уж можно говорить, уже все, кому не лень, дали пресс-конференции. Им что, круглосуточно об этом говорить...
 показати весь коментар
 
"Він уточнив, що до законопроекту буде включено положення "формули Штайнмайера". Вона передбачає, що закон тимчасово набуває чинності в день місцевих виборів в ОРДЛО, а на ПОСТІЙНІЙ основі - після визнання виборів ОБСЄ такими, що відповідають демократичним стандартам."

А хто де казав зворотнє?
 показати весь коментар
 
О каком именно законопроекте речь?О действующем законе, который Об особом статусе?
 показати весь коментар
 
Ні, дійсний законопроект якраз тимчасовий, а ось тепер, з Формулою Штайнмаєра мова йде про постійний статус
 показати весь коментар
 
І це лише за даними Безумкова. Насправді цей "особьій статус" бачили в якості пропелера на зую ще більше українців.
 показати весь коментар
 
 
І ці ж ідіоти довіряють Зєєєєлє! Як таке може бути?
 показати весь коментар
 
 
Тут главное -прекратить обстрелы и смерти украинцев..А другое - наносное.Все буде Украина!!
 показати весь коментар
 
 
Центр "ЗЁндеркомандос Разумкова" сегодня просто жжет напалмом!!!
 показати весь коментар
 
 
Так как "особый статус" это и есть федерализация, ( люди просто не до конца понимают что есть что) то против 63 ( + 20), а за всего 17. Вопрос закрыт.
 показати весь коментар
 
 
Это когда анклав и нет выхода к гос границе. В нашем случае это не тот вариант, иначе и другой бы базар был.
 показати весь коментар
 
К черту этот центр Разумкова, сегодня только 5 статей посвящены высказываниям Безсмертного, народ требует продолжения великих цитат мессии.
 показати весь коментар
 
оті 44%, що підтримують - це і є реальна цифра зюзіних симпатиків
 показати весь коментар
 
И при этом 70% поддерживают Зеленского, то есть едят булки для похудения.
 показати весь коментар
 
А что 44% за!?
Я лично ни одного человека не знаю кто был бы за предоставления особого статуса Донбасу.
 показати весь коментар
 
 
На цій гілці серед коментаторів їх повно - ось почитайте вище.
 показати весь коментар
 
Слухайте, а ви не подумали, що вова просто перевіряє нас. Перевіряє чи українці готові боротися за свою свободу та Україну. Ось верзе нісенітниці, а сам дивиться, як народ реагує. Кричить бунтує, ні рюсскаму "міру"!!! Ні капітуляції! О значить хочуть жити у вільній цивілізованій Україні, значить є в мене козирь проти путіна. А якщо мовчать і усталі ат вайни, значить здаєм і продаєм... Чисто прагматично цинічний жидівський підхід. Тому діло за нами українці! Борітеся і поборите. А якщо устаніте і будете прасіть міра, то гайки вам і по ділам вам буде вашим....
 показати весь коментар
 
 
Колючим дротом обгородить як пропонувала ю.в. тімошонка,ото і буде особливий статус,іц заборонити 20років приймати участь у всіх виборах. 56% українців проти надання особливого статусу Донбасу, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8241
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору