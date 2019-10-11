 56% українців проти надання особливого статусу Донбасу, - опитування Центру Разумкова

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Більшість респондентів (56%) виступають проти надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької і Луганської областей (підтримують лише 26% опитаних).

Ідею введення в Україні федеративного устрою не підтримують 63% опитаних, підтримують - 17%.

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