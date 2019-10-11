 56% українців проти надання особливого статусу Донбасу, - опитування Центру Разумкова

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Більшість респондентів (56%) виступають проти надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької і Луганської областей (підтримують лише 26% опитаних).
Ідею введення в Україні федеративного устрою не підтримують 63% опитаних, підтримують - 17%.
Тогда Минск был нужен, т.к. ВСУ крепчайше отхватили и перспективы были не радужные.
С тех пор громких поражений нет и уверенность в мощи ВСУ постепенно восстановилась, а раз мы сильные - Минск не нужен.
Что самое смешное, глупости (или яиц, тут как посмотреть) признать, что Минск изначально был только паузой и никто не собирался ничего выполнять, хватило только жирному лжецу Геращенке.
А хто де казав зворотнє?
Я лично ни одного человека не знаю кто был бы за предоставления особого статуса Донбасу.
- По-ро-шен-ко, По-ро-шен-ко, По-ро-шен-ко !!!