 Реприватизації не буде в жодному разі, - Зеленський закликав інвестувати в Україну

"Реприватизації не буде в жодному разі", - заявив він під час медіамарафону, який відбувся 10 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я особисто готовий відповідати за інвестиції. Дзвоніть мені, якщо хтось, якийсь прокурор та чи чинуша, правоохоронні органи будуть навіть перевіряти. Я готовий захищати всі інвестиції", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналіста видання "Коментарі".
Президент наголошує, що нова владна команда не зробила жодної спроби повернути в держвласність вже приватизовані підприємства, більше того – планує продовжити велику приватизацію.
"Дивіться, у нас поки що не було жодного кейсу, щоб була приватизація, а потім його забрали. При нас, при нашій команді. Треба довести до розуму велику приватизацію. Дійсно, дуже багато об’єктів у Уряду: 500 чи більше. Ми з ДУСі (Державне управління справами, - ред.) передаємо дуже багато об’єктів, тому що вони не потрібні. Це не справа президента займатися якимось там бізнесом: молочкою, спиртом, готельним тощо…", - зазначив він.
Тому першочерговим завданням влади в стосунках із бізнесом будуть гарантії верховенства права, можливість захистити інвестиції в суді: "З ким з інвесторів я не говорив (з арабськими, китайськими, голландськими, норвезькими) – бачу тільки: вони чекають, що це буде можливо. Але всі, дійсно, говорять про проблеми: а) про темних реєстраторів, які змінюють реєстри. Купив якусь будівлю – ти власник. Потім воно там якось змінюється і вже інший власник. Найголовніше – відповідальність суду. Суд буде дійсно захищати їх інтереси. Тобто, ми перезавантажимо суд. Суд буде дійсно захищати їх інтереси", - висловив впевненість глава держави.
11.10.2019 г.
Кабинет Министров Украины вступил в полосу перманентного кризиса. После отказа Гончарука отменить ст. 26 проекта бюджета, министр финансов Маркарова отказалась принимать участие в "...этом мошенничестве" (подробности см. https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/2.html). Так как Маркарова единственный человек способный там что то посчитать, пришлось просить поучаствовать Валеру Пацкана (это не опечатка, фамилия такая) из Счетной Палаты. Этот цирк становится все смешнее....
Информация из Австрии. На прошедшей в Вене 8 октября встрече помощника президента Зеленского Андрея Ермака, группе вероятных инвесторов-иностранцев (мы о ней рассказывали) было заявлено следующее. "Ваши условия неприемлемы, принятие законов о прямом участии иностранцев требует больших финансовых средств. У нас есть предложения от внутренних инвесторов, которые готовы вложить вполне сравнимые с вами суммы в покупку земли". Эта информация не стала для нас чем то неожиданным. Вариант который готовят у Зеленского нам извеcтен уже как минимум неделю. Мы о нем обязательно проинформируем, после получения подтверждения.
"Таинственные" встречи Хорошковского с Зеленским - это часть хорошо продуманного сценария по дезинформации Зеленского под видом создания нового канала связи между руководством РФ и ним, который усиленно хочет протолкнуть Хорошковский.
Всплывают интереснейшие подробности связей Фрумана, арестованного в США и президентом Беларуси Лукашенко. В их свете вся новоявленная "дружба" Зеленского и Лукашенко может оказаться банальной спецоперацией России.
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Уровень нашей журналистики хорошо демонстрирует тот факт, что никто из "журналистов" так и не задал вопрос о расследовании поджога дома Гонтаревой.
Нанесен один из самых тяжелых ударов по Трампу, Джулиани и Зеленскому. Аресты Парнаса и Фрумана напрямую связаны со следствием, связанным с импичментом американскому президенту, инициированном Демократической партией в Палате представителей США, после разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Парнас и Фруман были арестованы и обвинены в связи с федеральным уголовным делом, связанным с законами о финансировании избирательных кампаний Им предъявлено обвинение в ложных показаниях и в фальсификации деловой документации.
Провал миссии Ермака, нарастающие протесты против земельной реформы вынуждают Зеленского тянуть время и лавировать. Основной для него вопрос - обеспечение допуска иностранцев. В качестве паузы предлагается провести "слушания в ВР по земельной реформе"
Зеленский установил мировой рекорд по длительности общения с прессой.Это очевидно и было основной задачей. Во всем остальном - пустые, обтекаемые отговорки , обильно сдобренные штампами и дезинформацией.
Вносите бабки - и идете пить кофе...
Боюсь, що інвестори не дебіли... І насамперед з офшорів слід повертати кошти Українців і Українських компаній...
Так сказати можна показати особистий приклад... Гроші кварталу... З офшорів в Україну... І вкласти в Український проект...
Інакше нічого не вийде...
Будем бороться с ОЛИГАРХАМИ и МОНОПОЛИЯМИ, а налоги новые ввели для ФОПов!
Кто тебе после такого поверит!!