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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (3187) інвестиції (234) приватизація (150) реприватизація (3)

 Реприватизації не буде в жодному разі, - Зеленський закликав інвестувати в Україну

Президент України Володимир Зеленський готовий надати особисті гарантії для підприємців, які будуть інвестувати в українську економіку.

"Реприватизації не буде в жодному разі", - заявив він під час медіамарафону, який відбувся 10 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я особисто готовий відповідати за інвестиції. Дзвоніть мені, якщо хтось, якийсь прокурор та чи чинуша, правоохоронні органи будуть навіть перевіряти. Я готовий захищати всі інвестиції", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналіста видання "Коментарі".

Президент наголошує, що нова владна команда не зробила жодної спроби повернути в держвласність вже приватизовані підприємства, більше того – планує продовжити велику приватизацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова

"Дивіться, у нас поки що не було жодного кейсу, щоб була приватизація, а потім його забрали. При нас, при нашій команді. Треба довести до розуму велику приватизацію. Дійсно, дуже багато об’єктів у Уряду: 500 чи більше. Ми з ДУСі (Державне управління справами, - ред.) передаємо дуже багато об’єктів, тому що вони не потрібні. Це не справа президента займатися якимось там бізнесом: молочкою, спиртом, готельним тощо…", - зазначив він.

Тому першочерговим завданням влади в стосунках із бізнесом будуть гарантії верховенства права, можливість захистити інвестиції в суді: "З ким з інвесторів я не говорив (з арабськими, китайськими, голландськими, норвезькими) – бачу тільки: вони чекають, що це буде можливо. Але всі, дійсно, говорять про проблеми: а) про темних реєстраторів, які змінюють реєстри. Купив якусь будівлю – ти власник. Потім воно там якось змінюється і вже інший власник. Найголовніше – відповідальність суду. Суд буде дійсно захищати їх інтереси. Тобто, ми перезавантажимо суд. Суд буде дійсно захищати їх інтереси", - висловив впевненість глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення "Укртелекому" і "Криворіжсталі" в держвласність зірве велику приватизацію, - "Дзеркало тижня"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153500
 
 
 Топ коментарі
 
Хто ж тобі повірить? Ти ж фуфєл, зіц-предсєдатєль Фунт, ти ж нічого не виришуєш! Що сказав Коломойський, те і буде.
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Хроника одного презЕдента ...
11.10.2019 г.
Кабинет Министров Украины вступил в полосу перманентного кризиса. После отказа Гончарука отменить ст. 26 проекта бюджета, министр финансов Маркарова отказалась принимать участие в "...этом мошенничестве" (подробности см. https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/2.html). Так как Маркарова единственный человек способный там что то посчитать, пришлось просить поучаствовать Валеру Пацкана (это не опечатка, фамилия такая) из Счетной Палаты. Этот цирк становится все смешнее....

Информация из Австрии. На прошедшей в Вене 8 октября встрече помощника президента Зеленского Андрея Ермака, группе вероятных инвесторов-иностранцев (мы о ней рассказывали) было заявлено следующее. "Ваши условия неприемлемы, принятие законов о прямом участии иностранцев требует больших финансовых средств. У нас есть предложения от внутренних инвесторов, которые готовы вложить вполне сравнимые с вами суммы в покупку земли". Эта информация не стала для нас чем то неожиданным. Вариант который готовят у Зеленского нам извеcтен уже как минимум неделю. Мы о нем обязательно проинформируем, после получения подтверждения.

"Таинственные" встречи Хорошковского с Зеленским - это часть хорошо продуманного сценария по дезинформации Зеленского под видом создания нового канала связи между руководством РФ и ним, который усиленно хочет протолкнуть Хорошковский.

Всплывают интереснейшие подробности связей Фрумана, арестованного в США и президентом Беларуси Лукашенко. В их свете вся новоявленная "дружба" Зеленского и Лукашенко может оказаться банальной спецоперацией России.

....
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...Судя по косвенным данным решение по "Приватбанку" уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. "Приват" останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен "Это решение суда, мы не можем вмешиваться". Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе.

Уровень нашей журналистики хорошо демонстрирует тот факт, что никто из "журналистов" так и не задал вопрос о расследовании поджога дома Гонтаревой.

Нанесен один из самых тяжелых ударов по Трампу, Джулиани и Зеленскому. Аресты Парнаса и Фрумана напрямую связаны со следствием, связанным с импичментом американскому президенту, инициированном Демократической партией в Палате представителей США, после разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Парнас и Фруман были арестованы и обвинены в связи с федеральным уголовным делом, связанным с законами о финансировании избирательных кампаний Им предъявлено обвинение в ложных показаниях и в фальсификации деловой документации.

Провал миссии Ермака, нарастающие протесты против земельной реформы вынуждают Зеленского тянуть время и лавировать. Основной для него вопрос - обеспечение допуска иностранцев. В качестве паузы предлагается провести "слушания в ВР по земельной реформе"


Зеленский установил мировой рекорд по длительности общения с прессой.Это очевидно и было основной задачей. Во всем остальном - пустые, обтекаемые отговорки , обильно сдобренные штампами и дезинформацией.
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Хто ж тобі повірить? Ти ж фуфєл, зіц-предсєдатєль Фунт, ти ж нічого не виришуєш! Що сказав Коломойський, те і буде.
 показати весь коментар
 
 
Хроника одного презЕдента ...
11.10.2019 г.
Кабинет Министров Украины вступил в полосу перманентного кризиса. После отказа Гончарука отменить ст. 26 проекта бюджета, министр финансов Маркарова отказалась принимать участие в "...этом мошенничестве" (подробности см. https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/2.html). Так как Маркарова единственный человек способный там что то посчитать, пришлось просить поучаствовать Валеру Пацкана (это не опечатка, фамилия такая) из Счетной Палаты. Этот цирк становится все смешнее....

Информация из Австрии. На прошедшей в Вене 8 октября встрече помощника президента Зеленского Андрея Ермака, группе вероятных инвесторов-иностранцев (мы о ней рассказывали) было заявлено следующее. "Ваши условия неприемлемы, принятие законов о прямом участии иностранцев требует больших финансовых средств. У нас есть предложения от внутренних инвесторов, которые готовы вложить вполне сравнимые с вами суммы в покупку земли". Эта информация не стала для нас чем то неожиданным. Вариант который готовят у Зеленского нам извеcтен уже как минимум неделю. Мы о нем обязательно проинформируем, после получения подтверждения.

"Таинственные" встречи Хорошковского с Зеленским - это часть хорошо продуманного сценария по дезинформации Зеленского под видом создания нового канала связи между руководством РФ и ним, который усиленно хочет протолкнуть Хорошковский.

Всплывают интереснейшие подробности связей Фрумана, арестованного в США и президентом Беларуси Лукашенко. В их свете вся новоявленная "дружба" Зеленского и Лукашенко может оказаться банальной спецоперацией России.

....
 показати весь коментар
 
 
...Судя по косвенным данным решение по "Приватбанку" уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. "Приват" останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен "Это решение суда, мы не можем вмешиваться". Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе.

Уровень нашей журналистики хорошо демонстрирует тот факт, что никто из "журналистов" так и не задал вопрос о расследовании поджога дома Гонтаревой.

Нанесен один из самых тяжелых ударов по Трампу, Джулиани и Зеленскому. Аресты Парнаса и Фрумана напрямую связаны со следствием, связанным с импичментом американскому президенту, инициированном Демократической партией в Палате представителей США, после разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Парнас и Фруман были арестованы и обвинены в связи с федеральным уголовным делом, связанным с законами о финансировании избирательных кампаний Им предъявлено обвинение в ложных показаниях и в фальсификации деловой документации.

Провал миссии Ермака, нарастающие протесты против земельной реформы вынуждают Зеленского тянуть время и лавировать. Основной для него вопрос - обеспечение допуска иностранцев. В качестве паузы предлагается провести "слушания в ВР по земельной реформе"


Зеленский установил мировой рекорд по длительности общения с прессой.Это очевидно и было основной задачей. Во всем остальном - пустые, обтекаемые отговорки , обильно сдобренные штампами и дезинформацией.
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а что там ?практически всем порезано уже ну там еще ахмет с коломоем брыкаются
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А как же "взять и поделить"? Столько народу надеялось...
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Забрати у бариги всі торти і поділити - кожному по скибці!
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Та ні. Та ви що! Забирати накрадене? Що з воза впало, те пропало.
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Маючи в СН Бєніне крило, я б не був таким категоричним.
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Воруйте сколько влезет. Реприватизации не будет.
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гарантии , та кому ***** нужна твоя жопа с твоей ******, под гарантии,
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наезд на Ареселор,отмена упрощенной системы . наезд на металлургов и производителей руды и это только большое и о чем уже все кричат - бублик тебе ,а не инвестиции - договорись сначала с беней ,ну шоб тебя вымели уже из страны ,может тогда ......
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Будет только бенезация.
Вносите бабки - и идете пить кофе...
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Не будет ? Ты вчера тоже самое говорил про воду в Крым...
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после попыток вернуть приватбанк коломе тебе,зеопарыш,инвестируют болт в одно место
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Ага, щас Лакшми Миттал тут еще один завод построит... Или Филип Моррис...
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а шо на фотке 3 пальца веером???? 2 уже отрубали???? за гарантии???
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Тобто чиновники виводять гроші з держави, а інвестори будуть заводити?)
Боюсь, що інвестори не дебіли... І насамперед з офшорів слід повертати кошти Українців і Українських компаній...
Так сказати можна показати особистий приклад... Гроші кварталу... З офшорів в Україну... І вкласти в Український проект...
Інакше нічого не вийде...
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Короче,бизнесмены закопанные в терриконах ахметовым,должны проститься с мыслью о справедливости ? Вор кучма и убийца Гонгадзе заиграет снова на гитаре ? Херня ,а не президент.
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АГА АГА
Будем бороться с ОЛИГАРХАМИ и МОНОПОЛИЯМИ, а налоги новые ввели для ФОПов!

Кто тебе после такого поверит!!
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