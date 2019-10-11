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Все про:суд (5591) Шевчук Станіслав (34) Окружний адмінсуд Києва (23)

 ОАСК поновив Шевчука на посаді голови Конституційного суду. ДОКУМЕНТ

Окружний адмінсуд Києва поновив Станіслава Шевчука на посаді судді та голови Конституційного суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Суд вирішив: адміністративний позов Шевчука Станіслава Володимировича задовольнити в повному обсязі. Визнати протиправною та скасувати постанову Конституційного суду України щодо незаконного звільнення Шевчука Станіслава Володимировича з посади судді Конституційного суду", - йдеться у резолютивній частині рішення суду.

Крім того, ОАСК зобов’язав КСУ поновити Шевчука на посаді судді і голови суду.

Зазначається, що це рішення суду має бути виконане негайно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС опротестував відкриття справи за позовом Шевчука про поновлення на посаді судді

Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.

21 травня колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.

ОАСК поновив Шевчука на посаді голови Конституційного суду 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153499
 
 
 Топ коментарі
 
такими темпами какой-то Жмеринский районный суд будет признавать незаконными и отменять все решения Верховного и Конституционного судов Украины!!! ТЕАТР АБСУРДА!!!
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янукович с азировым, подтягивайтесь к богатыревой)))
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Не, это не реванш рыгов.
Это новая народная власть пришла. И сделала всех олухов вместе, которые за неё голосовали.
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ОАСК-- это прийдет осень будем садить !!! А каждая коррупционная гнида восстанавливаеться и плевала на Президента
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Сажать обещали весной, а осенью значит выпускать. Новая зеленая логика.
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а посасать... КСУ вполне обоснованно потребует полного мотивированнгого текста Решения этого евбанского суду... и будет тянуть волынку оркужной адлмин суд вовсе тормоза и ремсы попутал есть Решение судей КСУ о выборе новго Головы а оно никким судом не отменено на лицо коллизия правовая и сделал ее сам тот самый окружной придурковатый суд... ОАСК поновив Шевчука на посаді голови Конституційного суду - Цензор.НЕТ 2832
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А Бенино-Портновской мафии в мантиях глубоко посрать на все юридические коллизии. У низ теперь, как во времена Яныка, свои законы действуют. И они не имеют никакого отношения к праву.
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Просто писец, нет слов. Окружной суд отменяет постанову Конституционного. Так давайте через окружной отменим результаты выборов президента или законы физики. Чего теперь мелочиться.
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Оксимюрон!.Оаск раздухарился,ног под собой не чует..
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янукович с азировым, подтягивайтесь к богатыревой)))
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ina kretova
янукович с азировым, подтягивайтесь к богатыревой)))


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Було б цікаво. Саме те, що треба блаЗЄнскім виборцям: пА_пріколу.
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да здгаствует наш оаск- самий гуманий зелений суд в мірє!!!
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такими темпами какой-то Жмеринский районный суд будет признавать незаконными и отменять все решения Верховного и Конституционного судов Украины!!! ТЕАТР АБСУРДА!!!
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((((правосудие по зеленски))) (да,да зебилы ,вас повторяю - зеркально)
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народ - а шо точно - еще не разу монику свинаренко не называли - моника свиноренко - а шо так и есть - ганьба ,однозначно ганьба))))
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Не, это не реванш рыгов.
Это новая народная власть пришла. И сделала всех олухов вместе, которые за неё голосовали.
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Что-то я не понял - эти проститутки с окружного считают, что они реально могут отменить любое решение правительства, президента и даже Конституционного суда??
Не пора ли этих с окружного разогнать к чертовой бабушке, после чего всех посадить с конфискацией?
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Так, вони так вважають бо за ними стоїть портнов, з яким ніби-то не знайомий зеленський і який ніби-то не входить в зе-команду.
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В таком варианте как сейчас КСУ должен быть ликвидирован, как орган , который не обеспечивает функционал КСУ, поскольку каждый суд может трактовать КУ .
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Какой принципиальный пан Шевчук хм, зато коньяку седня напьется на радостях.
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Так що, інавгурацію президента проводила недійсна голова КСУ? Недійсний президент?
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Решение КСУ об избрании нового главы КСУ признано недействительным ?
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Принявшие неправомерное решение об отставке Шевчука в отставку не пойдут, а вот полномочия ВР под вопросом .
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