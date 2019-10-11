 КПВВ "Станиця Луганська" закрито через повідомлення про мінування, - Держприкордонслужба

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
З метою збереження життя і здоров'я громадян прикордонники припинили здійснювати пропускні операції через лінію розмежування і разом зі співробітниками Нацполіції евакуювали громадян, які перебували в КПВВ і сервісних зонах контрольного пункту.
На цей момент співробітники ДСНС здійснюють заходи з пошуку вибухонебезпечних предметів біля території КПВВ "Станиця Луганська".
Ось посиланяя на вебкамеру: https://www.president.gov.ua/ru/videos/onlajn-translyaciya-vidbudovi-mostu-bilya-stanici-luganskoyi-1617