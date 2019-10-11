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 КПВВ "Станиця Луганська" закрито через повідомлення про мінування, - Держприкордонслужба

Сьогодні, 11 жовтня, о 12:00 від підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій надійшла інформація про те, що неактивну автозаправну станцію поблизу КПВВ "Станиця Луганська" заміновано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

З метою збереження життя і здоров'я громадян прикордонники припинили здійснювати пропускні операції через лінію розмежування і разом зі співробітниками Нацполіції евакуювали громадян, які перебували в КПВВ і сервісних зонах контрольного пункту.

На цей момент співробітники ДСНС здійснюють заходи з пошуку вибухонебезпечних предметів біля території КПВВ "Станиця Луганська".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153495
 
 
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