 КПВВ "Станиця Луганська" закрито через повідомлення про мінування, - Держприкордонслужба

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

З метою збереження життя і здоров'я громадян прикордонники припинили здійснювати пропускні операції через лінію розмежування і разом зі співробітниками Нацполіції евакуювали громадян, які перебували в КПВВ і сервісних зонах контрольного пункту.

На цей момент співробітники ДСНС здійснюють заходи з пошуку вибухонебезпечних предметів біля території КПВВ "Станиця Луганська".

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