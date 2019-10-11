 Ми попросимо слідство з'ясувати, чому РФ і Україна не закрили повітряний простір на Донбасі напередодні збиття МН17, - глава МЗС Нідерландів

10 жовтня під час візиту до Києва міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок сказав журналістам, що розслідування ролі України в катастрофі рейсу MH17 у 2014 році ініціювали родичі загиблих. Відео опублікувало МЗС України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Уряди Нідерландів та Австралії вважають Росію винною стороною, оскільки її ЗРК "Бук" збив MH17. Вони ведуть з Росією переговори щодо цього процесу. Ще одна процедура - позови сімей загиблих... Саме вони минулого тижня попросили мене від імені уряду з'ясувати, чому ні Росія, ні Україна не закрили повітряний простір на Донбасі. Тому ми попросимо, щоб спеціалізовані слідчі органи провели таке розслідування, але воно не має жодного стосунку до судових процедур, які тривають", - сказав він.

Блок підкреслив, що уряд Нідерландів аналогічно планує вивчати роль РФ.

8 жовтня 2019 року парламент Нідерландів проголосував за розслідування ролі України в катастрофі рейсу MH17 у 2014 році.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.