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 Ми попросимо слідство з'ясувати, чому РФ і Україна не закрили повітряний простір на Донбасі напередодні збиття МН17, - глава МЗС Нідерландів

Ініційоване парламентом Нідерландів розслідування ситуації з незакритим повітряним простором на Донбасі в день, коли найманці РФ збили авіалайнер MH17, не має нічого спільного із судовими процедурами щодо покарання винних у цій катастрофі, сказав міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок.

10 жовтня під час візиту до Києва міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок сказав журналістам, що розслідування ролі України в катастрофі рейсу MH17 у 2014 році ініціювали родичі загиблих. Відео опублікувало МЗС України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Уряди Нідерландів та Австралії вважають Росію винною стороною, оскільки її ЗРК "Бук" збив MH17. Вони ведуть з Росією переговори щодо цього процесу. Ще одна процедура - позови сімей загиблих... Саме вони минулого тижня попросили мене від імені уряду з'ясувати, чому ні Росія, ні Україна не закрили повітряний простір на Донбасі. Тому ми попросимо, щоб спеціалізовані слідчі органи провели таке розслідування, але воно не має жодного стосунку до судових процедур, які тривають", - сказав він.

Блок підкреслив, що уряд Нідерландів аналогічно планує вивчати роль РФ.

8 жовтня 2019 року парламент Нідерландів проголосував за розслідування ролі України в катастрофі рейсу MH17 у 2014 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди проведуть додаткове розслідування у справі МН17

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153493
 
 
 Топ коментарі
 
да. чому рашка не попередила світову спільноту, що збирається притягти на дамбас буки, які здатні збивати пасажирські літаки ? Мы попросим следствие выяснить, почему РФ и Украина не закрыли воздушное пространство на Донбассе накануне сбития МН17, - глава МИД Нидерландов - Цензор.НЕТ 5478
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С таким же успехом можно спросить у Нидерландов, почему они отправили самолет по этому маршруту.
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Наверное, потому что ихтамнебыло? Что Украина могла сделать с ихтамнетами?
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Наверное, потому что ихтамнебыло? Что Украина могла сделать с ихтамнетами?
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після боінгу європеоїди були змушені придивитись до іхтамнєтів на дамбасі.
бо до цього вони не хотіли вірити.
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Навіщо Путлєру було птрібно забороняти повітряний простір біля Донбасу, якщо він наказав завести туди БУКи?
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Более того, такая сложная операция просто логически не могла быть организована для уничтожения украинского военного транспортника, мишенью был именно эрэфийский гражданский борт с целью оправдания прямого вторжения.
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Зря они Украину сюда приплетают !!! Чем смогли помогли а искать крайнего последнее дело -- пусть с кацапов получают
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да. чому рашка не попередила світову спільноту, що збирається притягти на дамбас буки, які здатні збивати пасажирські літаки ?
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Так в этом вся проблема. Когда рассказывать, что Россия ни при чём и войны нет, то европейцы первые. А когда самолет сбили, то это оказывается Украина их не предупредила. Самим надо было предупреждаться.
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раз ***** не достати, то дайте хоть когось для галочки, це і є обіссяна ….ропа
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А що там говорили Міжнародні агенції з безпеки польотів? Забороняли користуватися літакам повітряним простором Донбасу?
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С таким же успехом можно спросить у Нидерландов, почему они отправили самолет по этому маршруту.
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Браво!На этой ноте надо предложить нидерам закончить расследование: вы знали, что в Украине происходят боевые действия и стреляют буками, но тем не менее преступно отправили туда самолет с своими людьми?? так кто вам доктор?? Виновная сторона в сбитии самолета - нидерланды!

А если вы не знали, что там стреляют Буками,то и Украина не знала также.

Т.е. на каком основании они нам предъявляют эти высеры??
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почему вы летели самолетом именно в этом месте, хотя знали, что расея вторглась на территорию Украины и ведет боевые действия? может еврогеи специально это сделали в сговоре с путлером?
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Потому что они сами отрицали эту войну и делали вид, что ничего не происходит. Как говорил Ницше - если долго всматриваться в бездну, то бездна посмотрит на тебя.
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Так там же ж шахтеры были с отбойными молотками, роисся ж ни при делах ни разу, да, гниды голландские?
А зеленскому респект: благодаря ему любая мразота Украину спешит в говно втоптать. Это успех. Адназначна.
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Украина - потому что снова недооценили людоедов. А почему у с ОБСЕ не спросить.
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Так никто не отчитывался перед Украиной, что припер БУК на домбабве
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Почему бандит стрелявший по своей цели не предупредил окружающих ? И почему те по кому стреляли из под тишка не информировали окружающих и не загородили жёлтыми ленточками предполагаемое место преступлений ? Ну не идиоты ?
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голланы в самом деле такие тупые или прикидываются???, или они в местах охотничих угодий тоже закрывают небо на 10 тысяч???, никто даже предположить не мог, что рашкованы настолько сойдут с ума что притащат буки с руссни.....
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наркоманы упоротые, **** с них взять. на такой высоте только суперсовременные истребители могут летать и стратегичекие бомбардировщики с ЯО на борту. ну и гражданские лайнеры огромные.
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У Норвегов на островах высаживаются регулярно разведгруппы рашкиных ихтамнетов,пусть скандинавы закроют теперь над собой всё небо,мало ли чего деверсанты с подлодкой учудят !
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Так кто мог знать что шахтеры и впопучленцы так высоко могут подбрасывать свои отбойные молотки? Завтра и над черным и над Одессой могут сбить очередной ваш Боинг. Ихтамнеты они такие. Только почему то медлународные авиалинии не требуют перекывать полеты над той зоной. Мало того, Зештанмаер хочет запустить прямые рейсы из Мацквы в Украину чтобы ихтамнеты не парились сутки в поездах.
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да все и так знают почему - во первых коридор 10500 метров высоты считается недостижимым для ручных пусковых установок, тоесть безопасным, а во вторых никто не предполагал что тупым обезьянам дадут взрослую пусковую установку для которой высота 10500 легко достижима.

маршруты на высоте 10500 - открыты даже где ведутся активные боевые действия в других странах.
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это только цветочки за прогиб с Цемахои перед куйлом... однажды уже Кучма схавал сбитый мокшанцами на учениях боинг а мы с вами заплатили из своего кармана....
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Еще в рабство и плен отдадут несколько тыщ,за вызволения с рабства несколько десятков это пгт Золотое и другие села.
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О, на рашку рявкать очко жмет, то спустя пять лет решили и Украину к виноватым причислить? Браво! Видимо дочь ***** там не зря ошивается.
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потому шо Украина не ожидала такой скотовни от кацапии,
а должна была - там предела подлячеству нету...
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Потому что Украина не проводила ни каких военных, боевых операций в воздухе и действий систем ПВО в том числе. И не как не могла ожидать что у "шахтеров и трактористов" которые купили все в "военторгах" или " нарыли" в шахтных отвалах , окажутся современные ракетные комплексы из Курска.( Голландцы дуру валяют или отрабатывают путинские бабки как с тем референдумом о безвизе и соглашении с ЕС и Украиной)
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На самом деле история с этим сбитым самолетом говорит о том что прошляпили завезенный Бук, разведка должна была о таком знать, пусть украинская не знала в виду развала армии на тот момент, но других стран должны были такое знать и предупредить, но если были данные от разведки, то у нас попандос.
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ой, друг... прошляпили когда Вагнер(Уткин), глава ЧВК Вагнера, приезжал к маме в Украину картошку копать... а ты тут про бук говориш... ага ?
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да и маму уткина вместе со всем семейством, никто даже на допрос не вызвал, неговоря о том что бы взять из в заложники и дакить на уткина. я бы уволил контрразведку в полном составе. дармоеды.
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Сказал же, топтание на месте:обвинить буйла бояццо,сказать своим гражданам ещё хуже-избиратели там это не тут. Ну, пусть выясняют во что была одета уборщица баба Маня, убиравшая улицу Ленина в тот день в Снежном.
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За обмін Цемаха паскудять.
І душком від північного сусіда тягне.
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оооо))))
это Украина виновата???
кацапам в голову вбила
шо срочно нужно сбить боинга
норкоманы? не?
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А может им стоит поинтересоваться у ДНР, почему они не предупредили Украину и Россию о том, что собираются применить Бук? Это было крайне неосмотрительно со стороны ДНР делать этот пуск в зоне, где летают пассажирские самолеты! Очень халатный и безответственный подход. И в итоге пострадали люди! Ми попросимо слідство з'ясувати, чому РФ і Україна не закрили повітряний простір на Донбасі напередодні збиття МН17, - глава МЗС Нідерландів - Цензор.НЕТ 2082
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днр это пьянь и рвань, они даже не знают, что есть какое то воздушное пространство, а кто и знал об этом не мог даже и представить, - а как его перекрыть, это же не асфальт?
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Так Раша закрыла в Ростовской области до 16 тыс метров. То есть для всех гражданских. Похоже, они готовили на убой свой рейс SU2074, который раньше летал в обход Украины, а в тот день полетел над Донбассом. Путлеру нужен был повод для войны. Раньше он для этого взывал дома с рабсиянами, а тут решил сбить самолет с ними.
Подробнее здесь: Какой самолет собирались сбить террористы?
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Имея рядом такого соседа, воздушное пространство можно вообще не открывать,они же в любую минуту могут повторить.
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ихтамнет вот почему. ни тех ни других. советская власть фореве.
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сначала скифское золото пусть вернут
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Потому что на тот момент и на этот войны нет. Была АТО. Вот когда в Нидерландах террористы захвавтывают заложников воздушное пространство закрывают? А то, что это не террористы, а армия России, так кто мог подумать, что армия России - это террористы, сбивающие и угоняющие самолеты? Если Россия - террорист, то почему тогда Нидерланды против нее не вводит АТО?
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Если не было войны,-форс -мажора, то тем более отвечает страна, которая владеет данной территорией
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Ну ок, Россия - страна-террорист, у которой есть БУКи. Нужно перекрывать воздушное пространство. Но постойте, у России есть ядерное оружие. Как Украина должны перекрыть воздушное пространство и космос, чтобы ядерное оружие России не долетело до Голландии?
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Наверное потому, что Украина не могла подумть, что паРаша передаст современные средства ПВО орбезьянам с грантой. При этмо ешлеон до 5 км. был закрыт, где обезьяы с гранатой сбивали наши самолеты птурсами.
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Европа не верила, что в Украине идёт война спонсированная и вооружаемая РФ, а такого класса вообще то есть далеко не во всех странах, поражение самолётов на высотах до 22 км этим РФ подтвердила свою непосредственную вину в произошедшем на Донбассе.
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Заплатите тепер, ЗЄлене хохлобидло, ще й за збитого кацапами літака.
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мы не знали о буках и не закрыли, рашка знала и не закрыла...
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Потому что Украина знала , что на той территории не было украинского оружия и специалистов , способных сбивать Боинги . А также Украина много раз говорила Европе , что идут боевые действия и именно Россия напала на Украину . Европейцы не верили , вот и поплатились . Откуда Украина знала на что хватит ума россиянцам ??НО О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРЕДУПРЕЖДАЛА . Они верили только в распятых мальчиков
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цру ми 6 и прочие не знали о буках? все они прекрасно знали....и не предупредили ни украинцев ни своих....
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Почему....почему.....
Потому шо петюня заигрался и не назвал войну войной.....
Не ввел военное положение в лугандоне (что автоматом закрывало воздух для гражданских линий)....
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