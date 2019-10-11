 Обшуки припинилися, багато чого вилучили, а деяких працівників "Суспільного" досі викликають на допити, - Аласанія

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Аласанія сказав на пресконференції в Укрінформі.

"Жодних обшуків більше не проводилося, допитів мене абощо. Хоча частина наших працівників таки викликається на допити. Буквально одна людина (нещодавно була на допиті — ред.) як свідок. Але жодних пред’яв, підозр або чогось такого немає, так само не відбувається і додаткових запитів матеріалів. Наступна наша подія, віднесена на листопад, — це скарга мого адвоката, пов'язана із тим, що вилучили дуже багато чого: мої персональні блокноти, флешки. Є такий процесуальний шлях: запитати, якщо ці речі не арештовані судом, то вони мають бути повернуті", — зазначив Аласанія.

При цьому він зауважив, що у Суспільному досі не розуміють, що саме шукають слідчі.

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"Цього не розуміє жоден адвокат, а їх три. Якщо це полювання за окремою головою, можливо, персонально я комусь заважаю, то скажіть хоча би... Суспільне набагато дорожче, ніж одна голова. Але жодних таких сигналів не йде, і нічого ми зрозуміти поки не можемо", — додав голова правління ПАТ "НСТУ".

Як повідомлялося, 30 серпня до головного офісу "UA: Суспільне мовлення", телецентру "Олівець", прийшли з обшуком представники Державного бюро розслідувань у супроводі працівників СБУ. Також близько сьомої ранку з обшуком прийшли й до помешкання голови правління "UA: Суспільне мовлення" Зураба Аласанії та в оселі кількох інших працівників мовника.

Згодом ДБР повідомило, що слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливих протиправних дій службових осіб ПАТ "НСТУ", зокрема зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб.

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Пізніше Аласанія повідомив, що слідчі під час обшуку в його помешканні вилучили копії старих робочих документів і матеріали конференції Ради Європи зі стратегічного розвитку Суспільного.