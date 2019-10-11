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Все про:суспільне мовлення (81) Аласанія (100) НСТУ (105)

 Обшуки припинилися, багато чого вилучили, а деяких працівників "Суспільного" досі викликають на допити, - Аласанія

Частина працівників ВАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" продовжують викликати на допити як свідків, але обшуки в головному офісі "UA:Суспільне мовлення" та в будинку голови правління НСТУ Зураба Аласанії припинилися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Аласанія сказав на пресконференції в Укрінформі.

"Жодних обшуків більше не проводилося, допитів мене абощо. Хоча частина наших працівників таки викликається на допити. Буквально одна людина (нещодавно була на допиті — ред.) як свідок. Але жодних пред’яв, підозр або чогось такого немає, так само не відбувається і додаткових запитів матеріалів. Наступна наша подія, віднесена на листопад, — це скарга мого адвоката, пов'язана із тим, що вилучили дуже багато чого: мої персональні блокноти, флешки. Є такий процесуальний шлях: запитати, якщо ці речі не арештовані судом, то вони мають бути повернуті", — зазначив Аласанія.

При цьому він зауважив, що у Суспільному досі не розуміють, що саме шукають слідчі.

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"Цього не розуміє жоден адвокат, а їх три. Якщо це полювання за окремою головою, можливо, персонально я комусь заважаю, то скажіть хоча би... Суспільне набагато дорожче, ніж одна голова. Але жодних таких сигналів не йде, і нічого ми зрозуміти поки не можемо", — додав голова правління ПАТ "НСТУ".

Як повідомлялося, 30 серпня до головного офісу "UA: Суспільне мовлення", телецентру "Олівець", прийшли з обшуком представники Державного бюро розслідувань у супроводі працівників СБУ. Також близько сьомої ранку з обшуком прийшли й до помешкання голови правління "UA: Суспільне мовлення" Зураба Аласанії та в оселі кількох інших працівників мовника.

Згодом ДБР повідомило, що слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливих протиправних дій службових осіб ПАТ "НСТУ", зокрема зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб.

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Пізніше Аласанія повідомив, що слідчі під час обшуку в його помешканні вилучили копії старих робочих документів і матеріали конференції Ради Європи зі стратегічного розвитку Суспільного.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153487
 
 
 Топ коментарі
 
Сколько повторять! Должны остаться только два канала "Моника Ньюз", и "еБеня Инфо", остальные подлежат ликвидации!
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Диды Выпивали, потомственный алкаш, ты еще забыл про "5 точку" и " Прямой анал" Обыски прекратились, многое изъяли, а некоторых работников "Суспильного" до сих пор вызывают на допросы, - Аласания - Цензор.НЕТ 9925
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Буквального одного человека недавно был на допросе ©
Шедевральная фраза.
Никаких предъяв©
Ты работник ТВ, которое должно доводить до людей информацию, или пахан на бандитской сходке?

Окончательно в нём разочаровался.
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Сколько повторять! Должны остаться только два канала "Моника Ньюз", и "***** Инфо", остальные подлежат ликвидации!
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Говорят рузьке кухню надо не запивать, а закусывать.
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Некогда было, давали твоим дедам защеку. Потому и ты такой прыткий, спец по горловому.
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Диды Выпивали, потомственный алкаш, ты еще забыл про "5 точку" и " Прямой анал" Обыски прекратились, многое изъяли, а некоторых работников "Суспильного" до сих пор вызывают на допросы, - Аласания - Цензор.НЕТ 9925
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Мышиная возня по Зеленскому Обыски прекратились, многое изъяли, а некоторых работников "Суспильного" до сих пор вызывают на допросы, - Аласания - Цензор.НЕТ 2914 Забить охлосу баки Обыски прекратились, многое изъяли, а некоторых работников "Суспильного" до сих пор вызывают на допросы, - Аласания - Цензор.НЕТ 2914
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Буквального одного человека недавно был на допросе ©
Шедевральная фраза.
Никаких предъяв©
Ты работник ТВ, которое должно доводить до людей информацию, или пахан на бандитской сходке?

Окончательно в нём разочаровался.
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Канал до сих пор служит Порошенку и проповедует оголтелый национализм. Невозможно смотреть и слушать.
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