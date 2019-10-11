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Все про:Зеленський (3187) опитування (413) соціологія (126) Центр Разумкова (47)

 Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова

70,5% українців довіряють Президенту України Володимиру Зеленському. Водночас 22,1% заявили, що не довіряють чинному главі держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 54% українців, а прем'єр-міністру Олексію Гончаруку - 36%.

Серед тих політиків, прізвища яких були представлені в опитувальнику, тільки вони мають позитивний баланс довіри-недовіри (тобто частка тих, хто їм довіряє, перевищує частку тих, хто не довіряє).

Згідно з результатами соціологічного дослідження, недовіра частіше висловлюється Юрію Луценку (йому не довіряють 88% опитаних), Андрію Парубію (83%), Петру Порошенку (80%), Нестору Шуфричу (78%), Вадиму Рабіновичу (76%), Віктору Медведчуку (76%), Юлії Тимошенко (74%), Арсену Авакову (72%), Володимиру Гройсману (70,5%) та Юрію Бойку (68%).

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року серед 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Також читайте: Скасування недоторканності підтримують 90% українців, а скорочення кількості нардепів у Раді - 87%, - опитування Центру Разумкова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153485
 
   
 Топ коментарі
 
и только 10% верят в эту чушь...
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Разумков досліджує рівень довіри Разумкову... Тут мені карта і поперла!
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Розюмкин, що так слабо?
Дай Зебилу 150%!!!
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Они опрос у зе в квартире провели бы. Брехуны.
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Ну ещё бы, с какого перепугу, Разумков перестал бы доверять сам себе)
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Жесть просто! Так и до выборов в 146% недалеко!
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Ні фіга се!
Дураков про Зелебенських слуг і кухарок!
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недоверие чаще высказывается Юрию Луценко (ему не доверяют 88% опрошенных), Андрею Парубию (83%), Петру Порошенко (80%),
Источник: https://censor.net.ua/n3153485
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Полгода прошло...а особо упоротые зебобики продолжают молится на чувака с ксивой презЕдента.... несмотря на то что реальных дел у того чувака ноль...зато сплошной обсерон по всем фронтам и направлениям....
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Обсирон не по всем фронтам. А ТОЛЬКО ПО ФРОНТАМ ПОРОХОБОТОВ.
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Бубочка шо то с лица, еще гаже стал чем был... шо ж енто такое?...
Его приверженцы скажут - устал, работает на износ, его украинцы не любят, обзываются и он всю ночь плачет в подушку...
А мы возьмем с Бубочки пример, вспомним что оно верещало все 5 лет с цирковых подмостков про Пороха и скажем - ваш Бубочка, наркоша конченная и мабуть скоро окочурится, вон глядите ка, у него наверное все кишки от наркоты прогнили, какая морда мерзкая стала! Более 70% украинцев доверяют Зеленскому, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2591
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Маловато будет... могли бы и больше зебобику нарисовать... зеленое стадо млело бы от счастья еще больше...
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Чаушеску перед його стратою довіряло стільки же, якщо не більше. Але, коли 10% вийшли на бухарестський майдан, і потім впіймали диктатора - за нього його 80%лохторату навіть не подумало заступатись.
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Разница между Чаушеску и Зеленским в том, что первый мечтал о великой Румынии и воровал по крупному, а Зеленский сливает Украину и ворует по тихому, пока по тихому
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Сколько не кричи "халва ,халва" во рту сладко не станет, зебобы своей брехней доведут Украину до вооруженного конфликта,вот тогда и увидете процент "поддерживающих ***********", люди уже на грани, соцопросы ,чьи то игры и рисованные рейтинги не спасут,это не кацапия,методы вовы путлера не прокатят.
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Медовый месяц это временное название чисто условное. Это может быть и полугодие и даже год,. Но итог все равно один. Помните про ложку дегтя, а бывает ложка в виде черпака . А с учетом что ВЛАСТЬ в Украине системно не любят, мягко выражаясь, и кумира создают на короткий период, а потом .. Ну потом все известно..
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Да кто этому Разумкову доверяет, второй Богдан.
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Ну, если это "опрос Центра Разумкова" - тогда конечно!!! Странно только, что не 146%.
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" недоверие чаще высказывается ... Нестору Шуфричу (78%), Вадиму Рабиновичу (76%), Виктору Медведчуку (76%)"

Оце дійсно жах, що цим покидькам та відкритим ворогам Украини не довіряють лише 76-78% українців...
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Ци покитьки, при Зебиле, получили власть и сидят в ВР.
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Они (Шуфрич, Рабинович, Бойко) сидели в ВР и при Пебиле. А Мертведчук в это же время при Пебиле свою медиа-империю строил.
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сепары получили власть при Зебиле и никакие увертки не прокатят.
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Человек, который как вы, в ответ на аргументы и факты отвечает тупым и ничем не подтвержденным лозунгом - выглядит, мягко говоря, глупым.
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Леонид Днепр , причем здесь Петя , Вы же знаете как я люблю Шеколадную мразь после Иловайска Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9230 Но это чмо пошло дальше , он сдает Украину целиком Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9230 Отведение войск это предательство Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9230
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а, теперь понятно мне, как дончанину, КТО виноват в Иловайске...
вы полудурки, виноват. только. ваш. *****!.. ПНХ!
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Если шо, то это центр имени какого-то Разумкова ( шо за деятель такой, чем отличился ?????) находится на ул.Лаврской! Стучу как завещал великий Зе....
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Директор Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна вважає, що прес-марафон президента України Володимира Зеленського підвищить рейтинг довіри до нього.
"Я думаю, що вчорашній марафон, щоб там не казали критики, підвищить рейтинг, тому що це "наша людина з народу".
Вона зазначила, що ніколи ще в українській політиці після виборів президент не мав 70% довіри, а люди не були налаштовані так оптимістично".

https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/11/7228795/
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Странно...Уж столько висит на "Цензоре" статья, а у соевых идиотов хватило ума только самолайков накрутить к своему же тупизму. А где ж масса изобличительных каментов? Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8403
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зараз вони, щоб виправдати капітуляцію, будуть справну цифірь малювати
діджиталізація, фулє!
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Разумков доверяет разумкову? Бред. Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8673
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Цирк. Установа імені папаши-Разумкова довіряє його синочку. P.S. Хто бажає, може глянути склад керівництва "Центру Разумкова" - так такий синьодупий антиукраїнський пи@дець, що очікувати від цього "центру" правди і об'єктивності буде лише довбень.
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неужели столько зедебилов в Украине?
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Да сколько нужно, столько и нарисует "центр Разумкова", который проводил опрос Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2724
Вам непонятно, почему у Квартала такой "высокий" рейтинг согласно опросу?
Там Кварталу деньги нужны, от западных инвесторов.
А инвестиции, как всем хорошо известно, любят тишину.
Вот и отрапортовал "центр Разумкова" - "в Багдаде у Богдана все спокойно, спите несите денюжки жители Багдада Европы"(С "Волшебная лампа Алладина"
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"Судя по косвенным данным решение по "Приватбанку" уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. "Приват" останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен "Это решение суда, мы не можем вмешиваться". Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе. "
(отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

А как после выплат "Бене" из ЗВР за Приват будут "доверять" Зеленскому-Разумкову-Гончаруку инвесторы описать словами не представляется возможным. Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 689
Инвесторы, с деньгами в руках, будут в очереди выстраиваться, и впереди всех будет МВФ.
Ведь верно?
Ведь правильно?
А, ЗЕбобики? Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 689
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Саме так. Тому блаЗЄнскій учора так упевнено, мовляв, банк не віддамо, а гроші -- як суд скаже. Тобто: про банк він не посилався на ухвалу суду, а про гроші -- я нє вінават, так суд рєшил. КоломИйському банк не потрібний, бо ще раз утнути таку аферу не вдасться. Йому тупо треба ще раз пограбувати українців. І блаЗЄнскій у цьому йому допоміг. Жеріть, хохлобидло, за дві щоки жеріть своє лайно.
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С времен Майдана не смотерл телевизор 14 часов подряд без перерыва. С огромным удивлением смотрел как НАСТОЯЩИЙ лидер нации и настоящий политик может спокойно общаться с народом и журналистами в ОБЩЕСТВЕННОМ месте. Без шапргалки и переводчиков отвечать на ЛЮБЫЕ вопросы и не убегать от недубных, как это делал Порошенко. Если я еще сомневался, когда за него голосовал, справиться или нет, то после вчерашнего марофона убедился, что кроме Зеленского нашу старну никто не вытащит с коррумпированого совкового болота. Не удивитлеьно, что у него огромны рейтинг доверя и от этого порохоботов пучит.
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от і Зелена Жаба створила свою бото-ферму. Чи може отримала ботву в спадок від папірєдніка Свина Офшорного...?
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...в общЄствЄнном мЄстЄ... Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8003
Справді, смерділо на весь світ. Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8003
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Пи*дьож редкий!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зараз вийди і почни питати чи ти голосував за зеленськогот всі будуть опускати очі і віднекуватися, ще й хреститися Боже збав! максимум 10 % на сьогоднішній день.
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Це такі "разумкови" і путіну рейтинг пишуть...........
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Сделайте замер рейтинга Зеленского после 10 октября,т.е после пресс конференции. Уверена, рейтинг Зленского подскочил до небес. Зайдите в ФБ на его страницу или его партии и прочтите комментарии.Там полный восторг.
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Пєйсбучна БОТоферма роздоїлась? Сервант нарота! Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7036
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Медленно доходит, 3% прозрели, 70% нужно почувствовать через желудок, за этим дело тоже не станет. Интересно сколько среди них ФОПов, вот эту цифру бы посмотреть.
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Тут вопрос не в желудке ... Когда начнется "замес" между нами из-за этого полу...рка при власти , то мы почувствуем это "всем своим телом" ... А эти "любители рейтингов" так и тянут страну к гражданской войне .
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Центр Разумкова довіряє Разумкову,а як же інакше
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не доверяю первому ...остальных вообще не знаю
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Бггг, сейчас за поддержку зебобы можно спокойно получить на улице уже и от тех кто за него голосовал
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У Разумовкова ошибка,мне недавно один наркопед говорил что у ЗЕбуина рейтинг уже зашкали за сотню кубиков и полдесятка дорог)))...
А если серьезно...этим дебилам реально кто-нибудь верит?? Не знаю кто и как,но бабушки с моего подъезда которые голосовали с пеной на губах за ЗЕбуина сейчас с той же пеной клянут его так,что сказки разумкова по сравнению с проклятиями бабушек просто сказки зелёного леса.
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54% доверяют барыге.Барыга -скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов: пять ломбардов в Киеве и два в Черкасах. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Долбо***в по прежнему 70%? Какая жалость, а я думал после пресссинга их поуменьшилось
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Ну шо тут пожелать почитателям политического трупика кондитера - обильных вам полюций истерик!

🤣🤣🤣🤣
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Невже ще вірять у заробітну плату в 4000$? Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7966
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Допоки в Україні буде т.зв. "центр_ім._разумкова", цього прокацапського комсюка, з цими прокацапськими "горбулінами", до того часу Україна залишатиметься совком.
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Зелене бид.о невиправне. Тут тільки через шлунок і пряму кишку можна дыйти до мозка зеленої худоби..
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це Б Р Е Х Н Я імені папи розумкова. Бо опитування проводилось не серед ЛЮДЕЙ а в сеукті зеленої шмарклі Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 991
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как не стараются порохотвари на "цензоре" - 70% доверия президенту зеленскому! петя! пройдись по помойкам, смени "кадры")))))))))))))))))))))))
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недоверие чаще высказывается Юрию Луценко (ему не доверяют 88% опрошенных), Андрею Парубию (83%), Петру Порошенко (80%), Нестору Шуфричу (78%), Вадиму Рабиновичу (76%), Виктору Медведчуку (76%), Юлии Тимошенко (74%), Арсену Авакову (72%), Владимиру Гройсману (70,5%) и Юрию Бойко (68%).Источник: https://censor.net.ua/n3153485
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Не ну выбрали его по приколу, а сейчас доверие тоже по приколу, ведь он же ничего путнего ещё не сделал.
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Это такая же "статистика", как и по результатам выборов. На самом деле, по результатам выборов, не 70,5% всех украинцев доверяют "команде зе", а только 70,5% из пришедших на выборы 49,84 % избирателей. То есть доверяют им только около 35% всех избирателей.
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