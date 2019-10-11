 Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.
Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 54% українців, а прем'єр-міністру Олексію Гончаруку - 36%.
Серед тих політиків, прізвища яких були представлені в опитувальнику, тільки вони мають позитивний баланс довіри-недовіри (тобто частка тих, хто їм довіряє, перевищує частку тих, хто не довіряє).
Згідно з результатами соціологічного дослідження, недовіра частіше висловлюється Юрію Луценку (йому не довіряють 88% опитаних), Андрію Парубію (83%), Петру Порошенку (80%), Нестору Шуфричу (78%), Вадиму Рабіновичу (76%), Віктору Медведчуку (76%), Юлії Тимошенко (74%), Арсену Авакову (72%), Володимиру Гройсману (70,5%) та Юрію Бойку (68%).
Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року серед 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Дай Зебилу 150%!!!
Дураков про Зелебенських слуг і кухарок!
Источник: https://censor.net.ua/n3153485
Его приверженцы скажут - устал, работает на износ, его украинцы не любят, обзываются и он всю ночь плачет в подушку...
А мы возьмем с Бубочки пример, вспомним что оно верещало все 5 лет с цирковых подмостков про Пороха и скажем - ваш Бубочка, наркоша конченная и мабуть скоро окочурится, вон глядите ка, у него наверное все кишки от наркоты прогнили, какая морда мерзкая стала!
Оце дійсно жах, що цим покидькам та відкритим ворогам Украини не довіряють лише 76-78% українців...
вы полудурки, виноват. только. ваш. *****!.. ПНХ!
"Я думаю, що вчорашній марафон, щоб там не казали критики, підвищить рейтинг, тому що це "наша людина з народу".
Вона зазначила, що ніколи ще в українській політиці після виборів президент не мав 70% довіри, а люди не були налаштовані так оптимістично".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/11/7228795/
діджиталізація, фулє!
дебилов в Украине?
Вам непонятно, почему у Квартала такой "высокий" рейтинг согласно опросу?
Там Кварталу деньги нужны, от западных инвесторов.
А инвестиции, как всем хорошо известно, любят тишину.
Вот и отрапортовал "центр Разумкова" - "
в Багдадеу Богдана все спокойно, спитенесите денюжки жители БагдадаЕвропы"(С "Волшебная лампа Алладина"
(отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
А как после выплат "Бене" из ЗВР за Приват будут "доверять" Зеленскому-Разумкову-Гончаруку инвесторы описать словами не представляется возможным.
Инвесторы, с деньгами в руках, будут в очереди выстраиваться, и впереди всех будет МВФ.
Ведь верно?
Ведь правильно?
А, ЗЕбобики?
Справді, смерділо на весь світ.
А если серьезно...этим дебилам реально кто-нибудь верит?? Не знаю кто и как,но бабушки с моего подъезда которые голосовали с пеной на губах за ЗЕбуина сейчас с той же пеной клянут его так,что сказки разумкова по сравнению с проклятиями бабушек просто сказки зелёного леса.
🤣🤣🤣🤣