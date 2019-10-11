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 Політика України
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Все про:ветерани (394) Зеленський (3187) Одеса (2129) військовослужбовці (2543) добровольці (340) День захисника України (54)

 День захисника України - це наше національне свято, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що День захисника України, який відзначається 14 жовтня, є національним святом у країні.

"Це свято об'єднує професійних військових, добровольців, медиків, волонтерів, активістів, журналістів, які працюють у зоні бойових дій. Без перебільшення, це наше національне свято. І всі, кого я назвав, наші справжні герої України, якщо дозволите, наші чарівники", - сказав він у п'ятницю в Одесі на заходах з нагоди майбутнього Дня захисника України 14 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що з 2014 року всі названі ним люди щодня, ризикуючи власним життям, роблять Україні та її громадянам "найбільш цінні подарунки - це мирне небо в українських містах і селах, існування нашої держави, її суверенітету і незалежності". "За все це, на жаль, доводиться платити страшну і болісну ціну - це тисячі життів наших побратимів", - додав він.

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Президент також знову заявив, що жодного скасування пільг для ветеранів бойових дій і українських військовослужбовців не буде. "Держава й надалі буде виконувати свої соціальні зобов'язання перед тими, кому вона зобов'язана своїм існуванням", - запевнив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153484
 
   
 Топ коментарі
 
Жовнір на світлині начебто каже: "Шмаркля! Оно двері, оно нахмуй!" День защитника Украины - это наш национальный праздник, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8163

День защитника Украины - это наш национальный праздник, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6204
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Он еще и лицемер,надеюсь ты придёшь на майдан 14 го
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Он еще и лицемер,надеюсь ты придёшь на майдан 14 го
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он прийдёт,а сам? диван не отпускает?
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И,шо? Огромное большинство говорили,-нах.. оно припёрлось сюда, а атовцы вообще ох..вшие были - "как его там только не прибили там"
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а что, ты там опять будешь кукарекать "ко-ко-ко-копитуляция!" ? )))
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Оно будет в диван пердеть "ко-ко-ко-копитуляция!".
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дивно, як співпало.... і в українців також свято в той самий день
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Жовнір на світлині начебто каже: "Шмаркля! Оно двері, оно нахмуй!" День защитника Украины - это наш национальный праздник, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8163

День защитника Украины - это наш национальный праздник, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6204
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А вы его превратили в наш национальный траур...
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За такого преЗедента та його виборців наразі маємо...
День защитника Украины - это наш национальный праздник, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5
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Зебил, теперь, очень внимательно следи за своей речью, как только начнешь обгаживать Защитников Родины (по твоему фашиков, нациков), тут тебе и конец....
Твои визги, Зебил, про проплаченных порохоботов (т.е. несогласных с зебильной политикой) пока тебе прощают, но это, до поры до времени....
Уже зебенятки повизгивают, что проплаченных несогласных, нужно: 1)убивать, 2)сажать, 3)завозить в лес и закапывать, 4)травить.... это что же им в бошки тупые вкладывается? готовятся к новым ГУЛАГам?
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Уклонист Зеленый... На фото не поймешь - то ли дурак, то ли агент ФБР День защитника Украины - это наш национальный праздник, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6909. Но уж не как не воин
День защитника Украины - это наш национальный праздник, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2514
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А у тебя, воен боевого дивана, какой прикид?
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Зебил, а у тебя что и дивана нет? Что-то я твоих зебильных комов про украинский язык, который не нужен , и подачу рапы в оккупированный Крым не видел. Так что сиди на очке ровно, дешевый шутолох
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Та він бурят, виходячи з ніку. Після того як обгорів, став набагато симпатичнішим.
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Ответь по существу, если Зе обвиняешь? Ты - уклонист?
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Зебил! А ты кто, что бы я перед тобой исповедовался? Может тебе еще пинкод рассказать? Ты своего *********** об уклонистах расспроси - он теперь у нас говнокомандующий и лицо публичное.
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Гибридный президент...Школы не хочет на украинском. Покрова как у УПА, день защитника...Хер вас попутал с вашими олигархами !
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буду тебе напоминать - вы сделали это вместе - обманули тебя не умного ,в очередной раз,да?)))
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правильно, так і надоть. Нехай зебіли не примазуються.
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"Неумный" - пишется вместе. Шо значит обманули ? Я его не выбирал. Присматривался. Как это и треба. Фатальных ошибок он еще не совершал. Но опасения ,есть.
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Только не твой если в свое время откосил от армии
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праздник для"зе" формула рашистско- штанмаеровская
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По мойму уже нужно праздновать день капитуляции во главе Зештанмаера.
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Это не твой день, товарищ Зе. Ты не служил 2 года в ******* армии СССР в кацапских степях Капустиного Яра и даже не педставляешь, что это такое служить на "точке"и быть украинцем среди подмосковной мордвы в размере четырёх *** индивидуумов имперских кацапов плюс двух гондонов имперских качков из Ленинграда?
Одному из качков я прострелил яйца и меня Волгоградский суд в1978 году оправдал. А этому кацапскому убийце дали всего 2 года условно.
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я отримав в драці штиком в руку - шрам ношу вже понад 40 років. Хоча, оту банду з криміналітету (удмурди, татари, башкири) розігнали; трьох - посадили. Але це вже було після того, як в караулах масово почали зявлятися гори трупів...
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оказывается для того шо бы стать главным командуючем всего то надо
от армии закосись и дураком по пианине постучать.
и чего я корячился священные долги кому то отдавал?
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Странно, а сыночка свинарчукив и пети не желаешь претензию высказать?
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наш национальный праздник, - Зеленский/ Вместе нам веселей,Вместе мы вдвое сильней! Легче вдвое дело любое Спорится у друзей! Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее./ Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз.
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до *****-грая ще не дійшла Приказ ***** стосовно націоналістів? Ой, получить пеню по самі органи...
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Щож ти курва в армії совковій не служив так як усі пітераси?День Захистника це 8%-е цукро-ватне свято-зелі всілякі там зайві-вони не совки.
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Обратите внимание, Зе ни разу не сказал Слава Украине.
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