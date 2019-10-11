 МОЗ хоче повернути "совковий" інститут головних фахівців, що породив не одного "корупційного монстра", - Супрун

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила ексглава відомства Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.

Вона навела слова заступника міністра охорони здоров'я Михайла Загрійчука: "Мені соромно визнати, що я як заступник міністра, який курирує лікувальний напрямок, не можу назвати, перебуваючи 1,5 місяця в міністерстві, прізвище головного фтизіатра країни. Тому що інститут головних спеціалістів був повністю знищений. Я не знаю, хто головний хірург країни, немає головного терапевта, головного кардіолога, головного інфекціоніста, головного по лікуванню ВІЛ-СНІД... Ми зараз щонайперше збираємося відновити інститут головних спеціалістів"".

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При цьому Супрун зазначила, що практика призначення головних лікарів країни існувала тільки в Радянському Союзі, і в інших країнах її немає.

"Головними спеціалістами МОЗУ дуже сильно хотіли ставати не лише через престижність, але й через можливість впливу (а точніше формування) списків для закупівель ліків чи обладнання міністерством. Було дуже легко "домовитись" з однією людиною про включення чи навпаки не включення чогось у номенклатури закупівель... Саме в таких умовах в часи Богатирьової на тендерних домовленостях, які вирішувалися за закритими дверима, розкрадалися сотні мільйонів коштів платників податків. Попри це один лікар в статусі позаштатного спеціаліста вирішував, які протоколи потрібні для його спеціальності, вимоги до лікарів щодо спеціалізації, робив рішення стосовно того, що лікарям вчити, які курси та навчання проходити. Такі умови створили не одного корупційного монстра, які роками сиділи на потоках, мали золоті таблички на дверях кабінетів "головний лікар країни", при цьому мали беззаперечний авторитет і славу", - написала вона.

Супрун нагадала, що в 2017 році її команда змінила систему і передала повноваження головних фахівців експертних груп МОЗ України, які складаються не з однієї особи, а цілої групи компетентних фахівців з різних галузей медицини та зазвичай затверджувалися на термін виконання покладених завдань, але не більше ніж на шість місяців.

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"Почути та врахувати експертні думки можна і без надання статусу головного лікаря країни. Знайти необхідну інформацію чи статистику теж можливо без людини зі статусом "головного". Але без відновлення цього інституту значно важче працювати "по панятіям" як у старі хороші часи", - резюмує ексглава МОЗ.



