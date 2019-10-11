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Все про:корупція (2605) Мінздоров'я (986) Супрун Уляна (538)

 МОЗ хоче повернути "совковий" інститут головних фахівців, що породив не одного "корупційного монстра", - Супрун

Міністерство охорони здоров'я України хоче відновити інститут головних фахівців.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила ексглава відомства Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.

Вона навела слова заступника міністра охорони здоров'я Михайла Загрійчука: "Мені соромно визнати, що я як заступник міністра, який курирує лікувальний напрямок, не можу назвати, перебуваючи 1,5 місяця в міністерстві, прізвище головного фтизіатра країни. Тому що інститут головних спеціалістів був повністю знищений. Я не знаю, хто головний хірург країни, немає головного терапевта, головного кардіолога, головного інфекціоніста, головного по лікуванню ВІЛ-СНІД... Ми зараз щонайперше збираємося відновити інститут головних спеціалістів"".

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При цьому Супрун зазначила, що практика призначення головних лікарів країни існувала тільки в Радянському Союзі, і в інших країнах її немає.

"Головними спеціалістами МОЗУ дуже сильно хотіли ставати не лише через престижність, але й через можливість впливу (а точніше формування) списків для закупівель ліків чи обладнання міністерством. Було дуже легко "домовитись" з однією людиною про включення чи навпаки не включення чогось у номенклатури закупівель... Саме в таких умовах в часи Богатирьової на тендерних домовленостях, які вирішувалися за закритими дверима, розкрадалися сотні мільйонів коштів платників податків. Попри це один лікар в статусі позаштатного спеціаліста вирішував, які протоколи потрібні для його спеціальності, вимоги до лікарів щодо спеціалізації, робив рішення стосовно того, що лікарям вчити, які курси та навчання проходити. Такі умови створили не одного корупційного монстра, які роками сиділи на потоках, мали золоті таблички на дверях кабінетів "головний лікар країни", при цьому мали беззаперечний авторитет і славу", - написала вона.

Супрун нагадала, що в 2017 році її команда змінила систему і передала повноваження головних фахівців експертних груп МОЗ України, які складаються не з однієї особи, а цілої групи компетентних фахівців з різних галузей медицини та зазвичай затверджувалися на термін виконання покладених завдань, але не більше ніж на шість місяців.

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"Почути та врахувати експертні думки можна і без надання статусу головного лікаря країни. Знайти необхідну інформацію чи статистику теж можливо без людини зі статусом "головного". Але без відновлення цього інституту значно важче працювати "по панятіям" як у старі хороші часи", - резюмує ексглава МОЗ.

МОЗ хоче повернути совковий інститут головних фахівців, що породив не одного корупційного монстра, - Супрун 01
МОЗ хоче повернути совковий інститут головних фахівців, що породив не одного корупційного монстра, - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153483
 
   
 Топ коментарі
 
Нормальные люди, которые хотели реальных перемен, отличные медики, сразу об этом говорили, говорили о том, ПОЧЕМУ хотят убрать Супрун! Минздрав хочет вернуть "совковый" институт главных специалистов, породивший не одного "коррупционного монстра", - Супрун - Цензор.НЕТ 8674
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Зебобки мастера придумывать схемы для распиливания бюджета...а что не могут или не хотят придумывать берут готовые...у рыгов....
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Нормальные люди, которые хотели реальных перемен, отличные медики, сразу об этом говорили, говорили о том, ПОЧЕМУ хотят убрать Супрун!
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Потому что тупости этого мужика в очках не удивлялся только ленивый.
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Я знаю их по именам, потому что сейчас связаны с этой сферой.
Люди руководящие в области и рядовые, называть вам их, "показывать печати и подписи" не буду...
я понимаю куда идет наш разговор - какиевашидоказательства / вашидоказательстванедоказательства.
не интересно.
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сильно я сомневаюсь,что специалисты на периферии болели за реформу супрун и переживали о ее уходе. я знаю оооочень много людей "руководящих в области и рядовых".и все едины во мнении,что госмедицина ,по примеру Грузии, будет убита. вот только развитой частной у нас нет.
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Школота, писать научись - "Зделали".
Тупые как полено.
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Кто то на Майдане в богатыршу каменюкой кидал...Руки ему нужно повыдергивать...За то, шо не попал и не прибил...
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))) ну він хоч намагався. Скоро буде нагода павтаріть.
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надеюсь "камень" на этот раз с прицелом будет...
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Але ж це ти, своєю невтомною працею повернув її назад!
Ти думав що буде якось інакше?
Індик теж думав, та у супі опинився.
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борьба с коррупцией)) новые идеи- не хорошо забытые старые))
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Корупціонери майбутнього називатимуть себе антикорупціонерами.
Антикорупційна істерія була лиш способом захопити владу і знов відновити корупційні годівниці, які прикрили після Майдану.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Додам:
Розумні люди про це волали, але їх не хотіли чути, казали - порохоботи.
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Супрун вважає, що головний спеціаліст-реформатор може бути лише один?
Звідки це вона там відізвалася - петріотка Хвєйсбука?
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ні! богатірьова то єдиний реформатор! бажаю щоб тебе тільки такі реформатори і лікували!
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Зебобки мастера придумывать схемы для распиливания бюджета...а что не могут или не хотят придумывать берут готовые...у рыгов....
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начальник медслужбы может быть просто администратор
а главный специалист должен быть Врач с большой буквы
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Хотели бы реформ--ввели бы страховую медицину, при которой идет накопление страховых взносов гражданами, которые десятилетиями не болеют. А так через налог на медицину тырят деньги у не болеющих! Отдали на откуп местным царькам медицину и накрылась она медным тазиком! На местах денюх никогда нет...
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Супрун несе хуцпу, і то жорстку. 1) Наприклад, у Польщі є поняття konsultant krajowy (національний) і konsultant wojewodzki (обласний), а при ній у міністерстві придумали інститут "експертів", які нібито "користуються авторитетом", а насправді вискочки, які перебувають у конфронтації з лікарською спільнотою відповідних спеціальностей, але колегують з чиновниками з МОЗ і НСЗ. 2) У всьому світі у т.ч. "рулять" асоціації з відповідних спеціальностей - у Супрун виник жорсткий конфлікт з усіма лікарськими фаховими асоціаціями, незалежно від настроїв, які них панують.
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Правильно, вернем все в зад! Правильной дорогой идете зе, все как любят ваши совковые почитатели
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Времена Богатыревой, Янукевичей и Юр Енакиевских прошли и не вернуться уже никогда. Откуда Уляне Супрун знать как было и как будет, она что жила в Украине когда-то или училась в Украине,работала в системе здравоохранения десятки лет?! Нi,- однi припущення та ворожiння на кавовiй гущi якi не годяться навiть для розпалювання грубки.
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