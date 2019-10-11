 Я би так не робив, - Зеленський про заяву Новосад щодо переведення російськомовних шкіл на державну мову навчання

Про це Президент сказав під час пресмарафону, відповідаючи на питання, як він ставиться до ідеї викладання в школах українською мовою - як це пропонує міністерша освіти, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для мене питання мови не є пріоритетним, але я - не уряд. Я навіть не знаю, що мала на увазі пані міністр освіти: які саме школи мають перейти на українську мову, чи стосується це приватних шкіл. Що вона мала на увазі, мені складно сказати. Я запитаю пані міністра, що вона мала на увазі", - заявив Зеленський.

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Він зауважив, що з ним особисто це питання не обговорювалось, але він має намір все детально з'ясувати. "Ви знаєте, що питання мови, освіти дуже розхитують суспільство. Я б так не робив, як вона робить. Але мені цікаво з'ясувати це питання", - наголосив президент.

Як повідомлялося, міністерка освіти і науки Ганна Новосад в ефірі одного з телеканалів розповіла, що з вересня 2020 року російськомовні школи в Україні перейдуть на державну мову навчання. Школи мов меншин, які належать до мов Євросоюзу, - з вересня 2023 року.

В Україні 28 вересня 2017 року набув чинності закон "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська, але відповідно до освітньої програми, одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома або більше мовами. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською в окремих класах комунальних закладів дошкільної та початкової освіти.

Конституційний Суд визнав цей закон таким, що відповідає Конституції.