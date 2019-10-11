EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  5411  111
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3187) освіта (634) українська мова (298) школа (714) мова (396) російська мова (98) Новосад (23)

 Я би так не робив, - Зеленський про заяву Новосад щодо переведення російськомовних шкіл на державну мову навчання

Володимир Зеленський хоче з'ясувати у міністерки освіти і науки Ганни Новосад, що вона мала на увазі, заявивши, що всі російськомовні школи з вересня 2020 року перейдуть на державну мову навчання.

Про це Президент сказав під час пресмарафону, відповідаючи на питання, як він ставиться до ідеї викладання в школах українською мовою - як це пропонує міністерша освіти, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для мене питання мови не є пріоритетним, але я - не уряд. Я навіть не знаю, що мала на увазі пані міністр освіти: які саме школи мають перейти на українську мову, чи стосується це приватних шкіл. Що вона мала на увазі, мені складно сказати. Я запитаю пані міністра, що вона мала на увазі", - заявив Зеленський.

Читайте також: У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті

Він зауважив, що з ним особисто це питання не обговорювалось, але він має намір все детально з'ясувати. "Ви знаєте, що питання мови, освіти дуже розхитують суспільство. Я б так не робив, як вона робить. Але мені цікаво з'ясувати це питання", - наголосив президент.

Як повідомлялося, міністерка освіти і науки Ганна Новосад в ефірі одного з телеканалів розповіла, що з вересня 2020 року російськомовні школи в Україні перейдуть на державну мову навчання. Школи мов меншин, які належать до мов Євросоюзу, - з вересня 2023 року.

В Україні 28 вересня 2017 року набув чинності закон "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська, але відповідно до освітньої програми, одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома або більше мовами. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською в окремих класах комунальних закладів дошкільної та початкової освіти.

Конституційний Суд визнав цей закон таким, що відповідає Конституції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153480
 
   
 Топ коментарі
 
Вата лезет из Моники, раб хуйла пустоголовый............
 показати весь коментар
 
Маланец-малорос, пи***ш гроші для Бабломойського, так не лізь до мови, бо прищемлять язика
 показати весь коментар
 
Монике удалось быстро обосраться, так даже не смог тупейший зэк ЯнукОвощ Я бы так не делал, - Зеленский о заявлении Новосад по переводу русскоязычных школ на государственный язык обучения - Цензор.НЕТ 8889
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Скотина кацапська, а не президент- я вирішу, я вважаю і бла-бла. Є закон Про освіту, який визнаний Конституційним судом таким, що відповідає Конституції України і його треба виконувати. ****..просто ненавиджу цього малороса-єврея за його позицію щодо української мови.
 показати весь коментар
 
 
да-да, там якраз стаття змінена Законом про мову.
 показати весь коментар
 
він не єврей а атеіст... бо"єврей"=релегійна ознака а не національна Я би так не робив, - Зеленський про заяву Новосад щодо переведення російськомовних шкіл на державну мову навчання - Цензор.НЕТ 9145
його материнська мова-їдіш(якої він не розуміє..) а національність - ашкєназі.. Я би так не робив, - Зеленський про заяву Новосад щодо переведення російськомовних шкіл на державну мову навчання - Цензор.НЕТ 998
 показати весь коментар
 
Мені здається що він взагалі без роду і племені. Якась скацапщена істота, яка навіть не стоїть на державницьких позиціях і який з нього президент?
 показати весь коментар
 
Між іншим, це вимога Закону про мову, який підписав ще Президент Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Если зе не убрать уже, он позже уберет всех националистов и тех поддерживает страну, продался ****
 показати весь коментар
 
 
-14 ЖОВТНЯ- 77 РОКІВ УПА • ВО «СВОБОДА» КЛИЧЕ: ВИХОДЬ НА МАРШ!
 показати весь коментар
 
правильно. не надо обострять. и так проблем хватает. война, крыза, жрать нечего.
 показати весь коментар
 
Знищих мову, без мови умертвиш націю а без мови і нації загубиш і державу. А без держави, нації и мови народ перетворюється в рабів в колонії.. У 2014 році до тимчасової окупації проклятими кремлівськими фашистами українського Криму навчання державною українською мовою проводилося для 10,2 тисячі жителів півострова, після окупації немає жодного учня. Такі офіційні дані дослідження "Фонду відкрита політика", передає Укрінформ. Так 2014-році да окупації Крима українська мова була предметом для вивчення в 169 закладах різного рівня. Тоді навчання українською проводилося для 10,2 тисячі жителів Криму (5,3%). А тепер немає жодного учня (0,0000%), про що йдеться в дослідженні "Фонду відкрита політика".Ось так прокляті російські фашисти окупанти кривавого маніяка )(уйла відразу після окупації Криму почали планомірно знищувати і знищили українську мову в цьому тимчасово ними окупованому який став поки що російською фашистською резервацію, Українському півострові. Повністью знищили загарбники українську мову і ще виродки як в насмішку знущаючись маніакально вимагають щоб українці вчили їх кацапську, мову своїх лютих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу
І дали суворе авдання своєму вірному холую резиденту ЗЕбілу- капітулянту знищити українську мову як і в Криму, та вже по всій Україні.
 показати весь коментар
 
. Але мені цікаво з'ясувати це питання",

гугли
"закон про мову' Я би так не робив, - Зеленський про заяву Новосад щодо переведення російськомовних шкіл на державну мову навчання - Цензор.НЕТ 240
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору