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 Події, Київські новини
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Все про:акція (646) Сирія (1354) Туреччина (927)

 Люди, які вийшли з території посольства Туреччини в Києві, напали на учасників мітингу на підтримку курдів. ВIДЕО

У Києві біля посольства Туреччини сталися сутички під час акції протесту проти військової операції на півночі Сирії.

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію hromadske підтвердила одна з організаторок акції Наталя Луньо.

За її словами, кілька десятків людей прийшли на акцію до посольства Туреччини, аби висловити протести проти операції Туреччини у Сирії та "геноциду курдів".

"Ми вимагаємо від Туреччини припинити вторгнення в Північну Сирію. Ми вимагаємо, щоб Туреччина припинила війну, в якій нібито бореться з терористами. Ми вимагаємо припинити знищення курдів", — зазначила Луньо.

Під час акції кілька людей, які вийшли з території посольства, напали на мітингувальників та рвали їхні плакати. Одну із протестувальниць ударив в обличчя чоловік, який потім забіг на територію посольства.

Наразі невідомо, чи є ці люди представниками посольства, чи вони просто перебувають на його території.

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За словами організаторки акції, під час сутичок біля посольства були два представники Нацгвардії, "але якось так сталося, що вони дозволили цим людям повернутися на територію посольства".

Зараз на місце події прибули поліцейські й з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, 7 жовтня 2019 року США почали виводити своїх військових із Сирії, по суті залишивши курдів, які разом з американськими силами протягом кількох років боролися проти бойовиків "Ісламської держави", самих.

9 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про те, що турецькі війська почали операцію "Мирна весна" на півночі Сирії. У зв'язку з цим, автономний уряд сирійських курдів оголосив триденну загальну мобілізацію.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що військова операція Туреччини в північно-східній Сирії має бути стриманою. В Європейському Союзі зазначили, що надійне вирішення сирійського конфлікту не може бути досягнуто військовим шляхом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153476
 
 
 Топ коментарі
 
В смысле в дела турков? На территории Украины хулиганское нападение одних людей на других. То, что кто-то из них турки - не имеет ни малейшего значения - хулиганы должны быть наказаны по законам Украины
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Турки оккупировали част Кипра так же, как кацапы оккупировали Крым, так что иди на полумесяц со своей поддержкой турецких империалистов.
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Напомним, 7 октября 2019 года США начали выводить своих военных из Сирии, по сути оставив курдов, которые вместе с американскими силами в течение нескольких лет боролись против боевиков "Исламского государства", самих.Источник: https://censor.net.ua/v3153476

Если честно это позор для США вот так бросить тех кто им поверил и воевал вместе с ними против ИГ, и очень странно что нет протестов в США против таких действий Трампа.
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Да не будет ничего. Гранты отработали и по домам.
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И сепарам Крыма и Лугандона! Как ты, так и к тебе.
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Украинцы беззащитны по всему миру. Если украинец с иностранцем не найдут общего языка,всё равно крайним будет украинец,как дома,так и за границей.
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Ты не был на пешем переходе с Польшей Шегини-Медыка?
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Дома мы тоже,по факту, имеем меньше прав чем любой иностранец,уж поверь.
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Історія курдів і українців дуже схожа. Курди розділені між чотирма країнами - Турція, Сирія, Ірак, Іран. Так само і Україна була декілька століть розділена між сусідами і не мала незалежності. Тому кому ще, окрім як українцям, не зрозуміти біль курдів.
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Вот таким зверям продавать землю Украины ?
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нет ЗЕМЛЮ будут продавать "монсантам" чайникам ...кацапам ...Умань купят жыды ...так что если "вдруг" КАЗЛЫ захотят вернуть украденое то защищать имущество собственников приплывёт весь 6й флот с "бундесмарине" вместе ...хунвейбины с кацапоорками вообще устроят "миротворческую" "операцию ...потому КАЗЛЫ думайте что эта моношобла хочет тут сделать ...не ОРЕНДА земли ...а СОБСТВЕННОСТЬ
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... "но как-то так случилось, что они позволили этим людям вернуться на территорию посольства"...Источник: https://censor.net.ua/n3153476.
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Эрдогану надо отдать должное - пройдется катком по комунякам - курекурдам ибо они угроза нац.безопасности во всех регионах Турции. У сирийской оппозиции увеличится контролируемая ею территория в Сирии,а если операция зайдет глубоко на юг,возможно будет говорить и о реванше революции и посадке Асада на бутылку и никакие путинские опричники не спасут. Павшие воины халифа будут захоронены с почестями, как герои, а не как безродные собаки ихтамнеты.
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А як і чим власне курди заважали туркам скинути Асада? І чим курди не давали жити Туреччині?
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Эрдоган проводит операцию против курдских сепаратистов. Все патриоты Турции как и патриоты Украины "за войну".
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Українські "поцрєоти" за вбивство курдів. Мародерські такі "поцрєоти". За гроші російського шпигуна Мародера
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Сраные пиндосы кинули своих курдских союзников на истребление турками.
Сволочи! Это всё рыжий идиот Трамп.
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Какие сепаратисты? Эрдоган воюет против курдов не в Турции!
Он напал на живущих в Сирии курдов! Совсем ополоумел шайтан.
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Курды попросили Россию защитить их от Турции.

Лидер Демократической партии Курдистана в Ираке Масуд Барзани обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой защитить курдов в Сирии. Об этом сообщает Rudaw.
Подчеркивается, что Барзани, который является бывшим президентом Иракского Курдистана, выразил свою обеспокоенность главе МИД России будущим курдов в Сирии. «Он попросил Россию сыграть свою роль для предотвращения страданий этого народа в Сирии», - говорится в заявлении.
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