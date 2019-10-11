 Люди, які вийшли з території посольства Туреччини в Києві, напали на учасників мітингу на підтримку курдів. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію hromadske підтвердила одна з організаторок акції Наталя Луньо.

За її словами, кілька десятків людей прийшли на акцію до посольства Туреччини, аби висловити протести проти операції Туреччини у Сирії та "геноциду курдів".

"Ми вимагаємо від Туреччини припинити вторгнення в Північну Сирію. Ми вимагаємо, щоб Туреччина припинила війну, в якій нібито бореться з терористами. Ми вимагаємо припинити знищення курдів", — зазначила Луньо.

Під час акції кілька людей, які вийшли з території посольства, напали на мітингувальників та рвали їхні плакати. Одну із протестувальниць ударив в обличчя чоловік, який потім забіг на територію посольства.

Наразі невідомо, чи є ці люди представниками посольства, чи вони просто перебувають на його території.

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За словами організаторки акції, під час сутичок біля посольства були два представники Нацгвардії, "але якось так сталося, що вони дозволили цим людям повернутися на територію посольства".

Зараз на місце події прибули поліцейські й з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, 7 жовтня 2019 року США почали виводити своїх військових із Сирії, по суті залишивши курдів, які разом з американськими силами протягом кількох років боролися проти бойовиків "Ісламської держави", самих.

9 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про те, що турецькі війська почали операцію "Мирна весна" на півночі Сирії. У зв'язку з цим, автономний уряд сирійських курдів оголосив триденну загальну мобілізацію.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що військова операція Туреччини в північно-східній Сирії має бути стриманою. В Європейському Союзі зазначили, що надійне вирішення сирійського конфлікту не може бути досягнуто військовим шляхом.