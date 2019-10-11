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 Фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" загрожує від 13,5 до 20,5 року ув'язнення, - "Кримська солідарність"

Сьогодні, 11 жовтня 2019 року, в Південному окружному військовому суді триває засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (Ялтинська група), обвинувачення вимагає для шістьох кримських татар покарання від 13,5 до 20,5 року позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє правозахисна група "Кримська солідарність".

Прокурор у дебатах звернувся до суду визнати кримських татар мусульман винними і призначити їм позбавлення волі терміном:

- Алієву Мусліму - за ч.1 ст.205.5 - 17 років позбавлення волі, за ч.1 ст.30, ст.278 - 9,5 року позбавлення волі, а загалом 20 років позбавлення волі.

- Бекірову Інверу - за ч.1 ст.205.5 - 17,5 року позбавлення волі, за ч.1 ст.30, ст.278 - 9,5 року позбавлення волі, а загалом 20,5 року позбавлення волі.

- Куку Емір-Усеіну - за ч.2 ст.205.5 - 8 років позбавлення волі, за ч.1 ст.30, ст.278 - 9 років позбавлення волі, а загалом 15 років позбавлення волі.

- Сіруку Вадиму - за ч.2 ст.205.5 - 8 років позбавлення волі, за ч.1 ст.30, ст.278 - 9 років позбавлення волі, а загалом 15 років позбавлення волі.

- Джеппарову Арсену - за ч.2 ст.205.5 - 7 років позбавлення волі, за ч.1 ст.30, ст.278 - 8 років позбавлення волі, а загалом 13,5 року позбавлення волі.

- Алімову Рефату - за ч.2 ст.205.5 - 7,5 року позбавлення волі, за ч.1 ст.30, ст.278 - 8,5 року позбавлення волі, а загалом 14,5 року позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" направили на судово-психіатричну експертизу, - адвокат

Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.

Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.

28 березня стало відомо про затримання ще трьох людей - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.

Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

Читайте: З фігурантами білогірської "справи Хізб ут-Тахрір" не проводилося жодних процесуальних дій від дня затримання, 10 червня, - адвокат Стасюк

Фігурантам ялтинської справи Хізб ут-Тахрір загрожує від 13,5 до 20,5 року увязнення, - Кримська солідарність 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153473
 
 
 Топ коментарі
 
Эти татары религиозные сектанты, им насрать на Украину.
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петю поменять на всех. и турчинова в довесок за нежелание отвоевывать Крым. пусть лучше б там война была. а не на Донбассе
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НУ И БРЕДЯТИНА...Кого уже только не меняли за последние 30 лет....
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пукін готує новий обмінний фонд, тепер будуть міняти на наземний коридор у Крим і воду?
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Наземный коридор сейчас уже ему не нужен, а вот с водой да. Была инфа, когда моряков задержали, что на воду поменяют. Воду рашка всё равно продавит.
А за крымских татар вписаться некому, разве что Эрдоган попросит в обмен на пряники какие нибудь.
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тебе вчера 10 раз сказали что никакой воды до возвращения Крыма Украине.
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Вася, вы меня с кем-то путаете, протрите очки. Или закусывайте
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О, не в обиду, я не понял сходу что речь про выступление
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Люди наши в плену и эти фашисты , делают, что хотят с нашими земляками Фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" грозит от 13,5 до 20,5 лет заключения, - "Крымская солидарность" - Цензор.НЕТ 8833
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Наши люди, это которые требуют автономию в Крыму? А где они в 2014м были?
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Зебила поменять и всё станет доступным на всех уровнях.
Остановить воровство возможно только при полной смене режима. В этом случае Украина построит крутую страну, с высокими зарплатами и совершенно другим уровнем жизни. А пенсионный возраст сам народ решит через народный парламент, так как именно в этом случае, народ источник власти.
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петю поменять на всех. и турчинова в довесок за нежелание отвоевывать Крым. пусть лучше б там война была. а не на Донбассе
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НУ И БРЕДЯТИНА...Кого уже только не меняли за последние 30 лет....
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почему крымские татары считают себя лучше всех других народов ,населяющих Украину? с какого перепугу им автономию подавать? они что,особенные? чем заслужили? крымско-татарские батальоны были на Донбассе? или им просто за то что они есть все должны как земля колхозу?
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Эти татары религиозные сектанты, им насрать на Украину.
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о. разумная мысль от порохобота. надо же..
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