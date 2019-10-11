 Фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" загрожує від 13,5 до 20,5 року ув'язнення, - "Кримська солідарність"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє правозахисна група "Кримська солідарність".

Прокурор у дебатах звернувся до суду визнати кримських татар мусульман винними і призначити їм позбавлення волі терміном:

- Алієву Мусліму - за ч.1 ст.205.5 - 17 років позбавлення волі, за ч.1 ст.30, ст.278 - 9,5 року позбавлення волі, а загалом 20 років позбавлення волі.

- Бекірову Інверу - за ч.1 ст.205.5 - 17,5 року позбавлення волі, за ч.1 ст.30, ст.278 - 9,5 року позбавлення волі, а загалом 20,5 року позбавлення волі.

- Куку Емір-Усеіну - за ч.2 ст.205.5 - 8 років позбавлення волі, за ч.1 ст.30, ст.278 - 9 років позбавлення волі, а загалом 15 років позбавлення волі.

- Сіруку Вадиму - за ч.2 ст.205.5 - 8 років позбавлення волі, за ч.1 ст.30, ст.278 - 9 років позбавлення волі, а загалом 15 років позбавлення волі.

- Джеппарову Арсену - за ч.2 ст.205.5 - 7 років позбавлення волі, за ч.1 ст.30, ст.278 - 8 років позбавлення волі, а загалом 13,5 року позбавлення волі.

- Алімову Рефату - за ч.2 ст.205.5 - 7,5 року позбавлення волі, за ч.1 ст.30, ст.278 - 8,5 року позбавлення волі, а загалом 14,5 року позбавлення волі.

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Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.

Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.

28 березня стало відомо про затримання ще трьох людей - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.

Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

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