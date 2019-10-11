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Все про:Крим (7574) Бабін (49)

 Українська насосна станція "під охороною" посадовців знову забезпечує ропою підприємства окупованого Криму, - Бабін

Насосна станція на мисі Кутара знову почала качати ропу з Херсонщини до Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін.

"Минув рік, нещодавно насоси Кутари під охороною "українських" посадовців у зоні відповідальності прикордонників та військових знову почали качати ропу з Херсонщини в Крим, що для мене є наочним символом капітуляції перед ворогом. Але то була добра спроба переломити ситуацію "крадемо та ридаємо", нехай хтось ще зробить подібне (насправді - ніхто не зробить, "справжніх буйних обмаль")", - написав він.

Українська насосна станція під охороною посадовців знову забезпечує ропою підприємства окупованого Криму, - Бабін 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може відновити водопостачання північної частини Криму в обмін на її деокупацію, - Бабін

Нагадаємо, в 2018 році співробітники Центрального апарату СБУ і ГУ СБУ в АР Крим спільно з керівництвом Представництва президента України в Криму зупинили роботу насосної станції на Кутаранській дамбі в Новотроїцькому районі Херсонської області. Станція здійснювала поставку ропи з природної акваторії Центрального Сиваша на зарегульовану акваторію Західного Сиваша.

Зупинка насосної станції на мисі Кутара унеможливила неправомірне використання сиваської води і ропи підприємствами ПАТ "Кримський содовий завод" і ПАТ "Бром" у Красноперекопську на окупованій території Кримського півострова. Зазначимо, що содовий завод формально належить олігархові Дмитру Фірташу, а земля, на якій розташовується насосна станція, в оренді у Кримського содового заводу.

Тоді також була зафіксована поставка в промислових обсягах електроенергії з території окупованого Криму для роботи содового заводу.

За словами Бабіна, дамбу збудували для регулювання рівня води в Сиваші, оскільки він дуже змінюється через вітри. Коли будували дамбу, поставили ще й насосну станцію, щоб підтримувати рівень води в Західному Сиваші, який випаровується через відсутність природного водостоку. Усе це мало одну мету - забезпечення роботи двох підприємств у Красноперекопську.

В умовах незалежної України ці підприємства користувалися станцією в режимі звичайної господарської діяльності, вони мали договори на використання мінеральних ресурсів і всі інші документи. Після окупації Криму Росією лінія розмежування пройшла по тій же греблі. Насосна станція залишилася на підконтрольній Україні території.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153472
 
 
 Топ коментарі
 
Ну кто бы сомневался, тем более зекретин вчера пообещал, что не будет
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Клятий барига!!! Скільки можно вести бізнес на крові!!!
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Ну кто бы сомневался, тем более зекретин вчера пообещал, что не будет
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"Лиха беда начало!"

Стоит только начать, а там пойдет как по маслу...
Следующий шаг, вода в Крысм?
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Володька Голобородько раздухарился под занавес рекорда, подтянул штаны и выдал нечто следующее, «Порошенко будет отвечать за всё, что он натворил!».
Моя ж ты гундосая бусичка. Ты бы хоть конкретизировал, за что именно отвечать?
- за туеву хучу собственных денег потраченных на армию, пока Вовочка отодвигал границу?
- за то, что страна, которая фактически находится в состоянии войны получила безвизовый режим, пока Вова смывал повестки в унитаз?
- за то, что сформировал международную антипутинскую коалицию, которая в свою очередь поставила московию в интересную позу, пока Володенька для этой же московии сериальчики снимал?
- за то, что в том числе и с его помощью армия, за пять лет сделала колоссальный скачок в обеспечении всем, пока Вован смешивал Украину с грязью в Юрмале?
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как же я презираю Зебила проклятого.......................
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только вчера нк написали что крым готов запускать поезда через украину,про подготовку канала писали еще раньше)) у крыма низкий старт,торгуются за кулисами с голубем мира
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О, зебобе Димочке опять Порошенко в штаны насрал.
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не положено, его дружки не поймут и дразниться будут!
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Пипец докерувались-- станцию отключить. виновных в кутузку
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да и в 18 насколько помню они прятались . проложили трубу под землёй и качали пока кто то не сдал . а сейчас и не прячутся ещё и под охраной
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Если верить заявлениям Американской торговой палаты в Украине, СБУ и прочие правоохранительные органы сейчас загружены атаками на иностранный бизнес, поэтому сами разбирайтесь.
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СБУ шукає одяг на Львівщині. Бо одяг може напасти на Україну.
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Клятий барига!!! Скільки можно вести бізнес на крові!!!
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Новое руководство Украины проолигархическое, а значит и пророссийское и служит оно верой и "правдой" именно им, а не украинскому народу.
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Капец !!! только вчера валал Зе что НИКАГДА воду в Крым не пущу пока он не будет под контролем Украины !!! Зе - ты фуфломет и балабол, Или может ты просто кукла и ты ваще никуя не решаешь и все решают другие люди за твоей спиной и тебя в расчет даже не берут!?
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И де все зебилы испарились? Где эти великие мудрые 73%?
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Ссыкливое стадо лехтората зе-команды...
Украинская насосная станция "под охраной" пограничников снова обеспечивает рапой предприятия оккупированного Крыма, - Бабин - Цензор.НЕТ 7650
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Таки да! Ни разу не барыга, не предатель и никакой торговли на крови Украинская насосная станция "под охраной" пограничников снова обеспечивает рапой предприятия оккупированного Крыма, - Бабин - Цензор.НЕТ 2859. Зебилы где ваши сопли про то, что Петя тоже такой же?
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Верим Зебенскому! - орали они
Зебилы! - отвечало эхо
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Зеленый барыга так-же торгует на крови...
А может взорвать нахрен эту станцию раз она Украине не нужна. и соблазнов будет меньше...
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Ольгинские че орете. Бабин написал заяву про преступление или он в стороне ? Сомневаюсь что Зе лично дал приказ, а вот исполнители почему исполняют, это еще вопрос и к ним.
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он ниучемунивинуватый! то фсё папереники гадють!....
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Вина Зе в одном, что не исправляет ошибки попередников . Для меня будет маркером введение снова санкции к заводу в ПМР . Кстати про этот завод молчит и пЕС.
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а может быть с начала сделать все что наобещали, ну, для затравки...
все же абсолютное большинство у них, кто же их может остановить и помешать?
или хоть что нибудь сделать?... это уже смешно и противно даже обсуждать..
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Хочу закінчення епох:
-- бідності,
-- брехні...
А бачу, що брехня збільшується в режимі хуцпи.
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номерной зебил, СБУ без указки моники перднуть не смеет, кого ты пытаешься развести плесень мокшанская?
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Ты ольниский каким боком к Украине. Иди муфлонтыпнх
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Финансирование окупантов за счет украинского народа. Вот кто финансирует войну. Зештанмаер продал Украину с патрохами. Только рабы еще не до конца ето поняли.
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почему то не удивляюсь...….

Зебобики готовы сдать все и всем...…….
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Одни свои жизни отдают каждый день сдерживая врага а пограничники сидят водичкой с окупантами торгуют. Ето пздц а не страна. Кто знает, может там етот Зештанмаер уже втихаря и крымский канал открыл?
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"....написал бывший! представитель президента в АР Крым Борис Бабин..." Шоколадные кадры и не то еще напишут. Сказочник.
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Фирташ уже год под арестом в Европе а его завод в окупированном крыму продолжает работать. А может ето и не завод Фирташа? А? Пойдем кофэ пить?
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Не все Президент контролирует, хотя такие вещи ДОЛЖЕН! А ушлый "первый ординарец Папандопуло" этим пользуется. Что не фотка, так иллюстрация к фразе : "Гриша, ну шо я в тебя такой влюбленный!" А сам пулеметы на шаровары выменивает...
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Если это правда, то это означает что Дейнего С.В. - пустое место и полное несоответствие занимаемой должности.
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Верно зе назвали ху*лом! Согласен на все 100%
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