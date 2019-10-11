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Все про:ВР (5883) земля (392) земельна реформа (57) Сольський Микола (1)

 У Раді зареєстрували 11 законопроєктів про ринок землі, - нардеп від СН Сольський

Депутати і уряд зареєстрували в парламенті 11 законопроєктів про ринок землі.

Про це 11 жовтня під час брифінгу повідомив нардеп від "Слуги народу", глава комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради Микола Сольський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Загалом зареєстровано 11 законопроєктів - один основний (№2178) і десять альтернативних", - повідомив Сольський.

Він підкреслив, що термін подачі альтернативних законопроєктів закінчився 10 жовтня. Один із законопроєктів (№2178-10) був поданий депутатами від "Слуги народу", в якому відображені думки експертів і глави держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оновлений земельний законопроєкт вводить заборону купівлі землі бенефіціарами-іноземцями до 2024 року, - нардеп від СН Костюк

Зокрема, пропонується, що до 2024 року купувати землю можуть тільки українці. Компанії, які вже сьогодні орендують українську землю, і серед власників яких є іноземці, будуть мати право на покупку землі вже з 2020 року, коли ринок сільгоспземель відкриють.

"Усі ці законопроєкти будуть обговорюватися не тільки в комітеті, але і з іншими учасниками ринку і всіма громадянами. Я впевнений, що ми знайдемо рішення, яке буде враховувати інтереси всіх", - сказав Сольський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153470
 
   
 Топ коментарі
 
Я бы не доверил этой школоте украинскую землю. В Раде зарегистрировали 11 законопроектов о рынке земли, - нардеп от СН Сольский - Цензор.НЕТ 163
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В'ячеслав Ільченко ...За підсумками першого етапу земельної реформи в Польщі, який завершився в 2003 р., виявилось, що у них з'явились земельні ділянки без обробітку - які обертались виключно як спекулятивний актив. Обсяг цих ділянок був від 70 тис. га. А Польща, нагадаю, виставила на продаж всього 4,7 млн. га. (це 19% земель). Після чого Польща законодавчо обмежила допустимий обсяг ділянки в 300 га. і додатково включила до повноважень Земельної Адміністрації виключне право викупу землі, якщо її перепродають в перші 5 років після купівлі.
А тепер просто окиньте оком всю проблему з висоти пташиного польоту. Ми виставляємо на продаж рекордні для планети обсяги - 42 млн. орної землі. Стільки ніхто не виставляв. При цьому ми не ставимо ніяких обмежень проти спекуляцій і допускаємо на ринок іноземні холдинги - як прямо у вигляді юридичних осіб так і непрямо, через афільованих осіб та осіб з подвійним громадянством. При цьому українські громадяни - як фермери, так і фізособи - принципово не мають доступу до грошового ресурсу. Навіть кредитний ресурс - і той недоступний, бо мінімальний відсоток ставки (із усіма програмами і пільгами) - цілих 14%.
Це - фантастичний по своєму обсягу "шведський стіл" для світових фінансових організацій, які уже з ніг збились, шукаючи, куди приткнути нічим не забезпечені гроші напередодні фінансової кризи. Як ви гадаєте, вони проявлять благородство і високі цінності?...
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Моя бабуля говорила,-когда двор без собаки ,вор ходит без палки.
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Я бы не доверил этой школоте украинскую землю. В Раде зарегистрировали 11 законопроектов о рынке земли, - нардеп от СН Сольский - Цензор.НЕТ 163
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В'ячеслав Ільченко ...За підсумками першого етапу земельної реформи в Польщі, який завершився в 2003 р., виявилось, що у них з'явились земельні ділянки без обробітку - які обертались виключно як спекулятивний актив. Обсяг цих ділянок був від 70 тис. га. А Польща, нагадаю, виставила на продаж всього 4,7 млн. га. (це 19% земель). Після чого Польща законодавчо обмежила допустимий обсяг ділянки в 300 га. і додатково включила до повноважень Земельної Адміністрації виключне право викупу землі, якщо її перепродають в перші 5 років після купівлі.
А тепер просто окиньте оком всю проблему з висоти пташиного польоту. Ми виставляємо на продаж рекордні для планети обсяги - 42 млн. орної землі. Стільки ніхто не виставляв. При цьому ми не ставимо ніяких обмежень проти спекуляцій і допускаємо на ринок іноземні холдинги - як прямо у вигляді юридичних осіб так і непрямо, через афільованих осіб та осіб з подвійним громадянством. При цьому українські громадяни - як фермери, так і фізособи - принципово не мають доступу до грошового ресурсу. Навіть кредитний ресурс - і той недоступний, бо мінімальний відсоток ставки (із усіма програмами і пільгами) - цілих 14%.
Це - фантастичний по своєму обсягу "шведський стіл" для світових фінансових організацій, які уже з ніг збились, шукаючи, куди приткнути нічим не забезпечені гроші напередодні фінансової кризи. Як ви гадаєте, вони проявлять благородство і високі цінності?...
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я за рынок земли 2-мя руками и еще ногами..., но в стране, где судебная система весьма отдаленно напоминает то, что называют основной частью правового государства..., я даже не знаю....
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Понятно, главное руки-ноги, а не голова с мозгами.
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"В частности, предлагается, что до 2024 года покупать землю могут только украинцы, а потом и иностранцы"

Да понятно тут все - Скупим землю сразу мы олигархи и перепродадим в три дорога, помашем вам рукой и скажем - До побаченьня, и Слава Украине рабы !!!
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Еврейская ОПГ захватила страну и все распродает до последней пяти земли.
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Каламойський купить все. Він же місцевий і особа наближена до крон-принца.
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мало хто читав закон, тому й говорити про ноього нема чого
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Моя бабуля говорила,-когда двор без собаки ,вор ходит без палки.
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Законопоект насквозь пропитан шахрайством. Земля в опастности!
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