 У Раді зареєстрували 11 законопроєктів про ринок землі, - нардеп від СН Сольський

Про це 11 жовтня під час брифінгу повідомив нардеп від "Слуги народу", глава комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради Микола Сольський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Загалом зареєстровано 11 законопроєктів - один основний (№2178) і десять альтернативних", - повідомив Сольський.

Він підкреслив, що термін подачі альтернативних законопроєктів закінчився 10 жовтня. Один із законопроєктів (№2178-10) був поданий депутатами від "Слуги народу", в якому відображені думки експертів і глави держави.

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Зокрема, пропонується, що до 2024 року купувати землю можуть тільки українці. Компанії, які вже сьогодні орендують українську землю, і серед власників яких є іноземці, будуть мати право на покупку землі вже з 2020 року, коли ринок сільгоспземель відкриють.

"Усі ці законопроєкти будуть обговорюватися не тільки в комітеті, але і з іншими учасниками ринку і всіма громадянами. Я впевнений, що ми знайдемо рішення, яке буде враховувати інтереси всіх", - сказав Сольський.