 Незалежна Україна починається за спиною солдата в окопі на передовій, - Турчинов

Про це сказав Олександр Турчинов в ефірі програми "Право на владу".
Він нагадав, що в 2016 вже був досвід розведення сил і в Золотому, і в Петровському: "Як тільки наші війська відійшли, одразу ж російсько-терористичні угрупування спробували покращити свої позиції і знову з кров’ю та ризиком для життя довелося повертати свої рубежі".
"Можна не прислухатися до колишніх силовиків, але прислухайтесь до залізного канцлера Німеччини Отто фон Бісмарка. Він наголошував, що угоди з Росією не варті й паперу, на якому вони написані", - зазначив Турчинов.
За словами Олександра Турчинова, Росія рахується тільки з силою. Тому тільки сильна армія та потужний сектор безпеки і оборони може захистити нашу свободу і незалежність. "На це треба працювати всій країні, і навколо цього треба об‘єднуватися всім політичним силам", - наголосив він. "У нас є одна Українська формула, яка доведена кров‘ю наших патріотів - вільна незалежна Україна починається тільки за спиною нашого солдата в окопі на передовій. З цієї точки починається наше правове поле, дія нашої Конституції та спокій громадян. Про перемогу та мир можна говорити тільки тоді, коли цей окоп буде не нашому східному кордоні", - резюмував Турчинов.
ему это не выгодно.
Они и слов-то таких не знают.
"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть."