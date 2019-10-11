 Незалежна Україна починається за спиною солдата в окопі на передовій, - Турчинов

Про це сказав Олександр Турчинов в ефірі програми "Право на владу".

Він нагадав, що в 2016 вже був досвід розведення сил і в Золотому, і в Петровському: "Як тільки наші війська відійшли, одразу ж російсько-терористичні угрупування спробували покращити свої позиції і знову з кров’ю та ризиком для життя довелося повертати свої рубежі".

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"Можна не прислухатися до колишніх силовиків, але прислухайтесь до залізного канцлера Німеччини Отто фон Бісмарка. Він наголошував, що угоди з Росією не варті й паперу, на якому вони написані", - зазначив Турчинов.

За словами Олександра Турчинова, Росія рахується тільки з силою. Тому тільки сильна армія та потужний сектор безпеки і оборони може захистити нашу свободу і незалежність. "На це треба працювати всій країні, і навколо цього треба об‘єднуватися всім політичним силам", - наголосив він. "У нас є одна Українська формула, яка доведена кров‘ю наших патріотів - вільна незалежна Україна починається тільки за спиною нашого солдата в окопі на передовій. З цієї точки починається наше правове поле, дія нашої Конституції та спокій громадян. Про перемогу та мир можна говорити тільки тоді, коли цей окоп буде не нашому східному кордоні", - резюмував Турчинов.