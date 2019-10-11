 Здачі національних інтересів України на Донбасі не буде, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я обіцяв припинити війну на Сході і відновити територіальну цілісність України. Сьогодні на це спрямовані всі наші зусилля, 24 години на добу. Моя позиція в цьому питанні була і залишається незмінною. І це не просто моя власна думка як громадянина. Це позиція українського народу, яку я як президент завжди буду відстоювати і захищати. Донбас - це Україна і там має панувати мир. Має відбутися повне припинення вогню, повернення всіх наших полонених, виведення іноземних збройних формувань. Встановлення контролю над державним кордоном", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що вибори на Донбасі мають відбутися лише за українським законодавством під наглядом "не кулеметів, а міжнародних спостерігачів".
За словами Зеленського, повернення Криму стане наступним викликом перед Україною.
"Хочу вкотре всіх переконати. Ніякої здачі національних інтересів України не буде. Це не про мене і це не про Україну. Наша позиція отримає відчутну силу завдяки міцному фундаменту з кількох речей. Це - грамотна і зважена дипломатія, потужний сектор безпеки і оборони, відродження економіки, забезпечення добробуту України", - наголосив Зеленський.
какие из обещаний ты выполнило? и визги про попередников, у которых не было большинства в правительстве не считаются....
О какой национальности при этом шла речь?
Тогда можно будет поверить тебе хотя бы на 1%!!!
Дебил, б.лять!!!
А где будет?
ну и как в тех выборах смогут участвовать Правый Сектор и другие партии Украины ?
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3153466