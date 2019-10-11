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 Здачі національних інтересів України на Донбасі не буде, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до Одеси заявив, що здачі національних інтересів України на Донбасі не буде.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я обіцяв припинити війну на Сході і відновити територіальну цілісність України. Сьогодні на це спрямовані всі наші зусилля, 24 години на добу. Моя позиція в цьому питанні була і залишається незмінною. І це не просто моя власна думка як громадянина. Це позиція українського народу, яку я як президент завжди буду відстоювати і захищати. Донбас - це Україна і там має панувати мир. Має відбутися повне припинення вогню, повернення всіх наших полонених, виведення іноземних збройних формувань. Встановлення контролю над державним кордоном", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що вибори на Донбасі мають відбутися лише за українським законодавством під наглядом "не кулеметів, а міжнародних спостерігачів".

За словами Зеленського, повернення Криму стане наступним викликом перед Україною.

"Хочу вкотре всіх переконати. Ніякої здачі національних інтересів України не буде. Це не про мене і це не про Україну. Наша позиція отримає відчутну силу завдяки міцному фундаменту з кількох речей. Це - грамотна і зважена дипломатія, потужний сектор безпеки і оборони, відродження економіки, забезпечення добробуту України", - наголосив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув із робочим візитом до Одеси, - ОП. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153466
 
   
 Топ коментарі
 
Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет, - будет сдача всей Украины. Зеленский
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"...сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет".

О какой национальности при этом шла речь? Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2747
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Зебил и кто теперь сейчас поверит?
какие из обещаний ты выполнило? и визги про попередников, у которых не было большинства в правительстве не считаются....
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Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет, - будет сдача всей Украины. Зеленский
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Дивишся отак на нього і хочеться вірити... Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 750

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ага, ніякої зради нема, бо попередники вже зрадили (С)
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Где для него национальные интересы с израильской ксивой на кармане?
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"...сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет".

О какой национальности при этом шла речь? Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2747
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Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет - сказал типок, который никому ничего не обещал / и ничего не должен.
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Хоспаде, это «мову на хлеб не намажешь» заливает про Национальные интересы. У тебя сейчас один интерес - вернуть олигархам то что у них забрали попиредники.
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"грамотная и взвешенная дипломатия" зе-команды за три месяца слила в унитаз усилия пятилених переговоров преведущей команды настоящих професионалов, а не стендаперов.
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Какое-то дежавю - Зе готовит капитуляцию, и тут же крест на пузе ложет и говорит - я патриот и нацинтересы никогда не сдам ?! .. кто-то ему верит?..Выбрали клоуна - но абыне Юлька .
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13:01 Нет российского гражданства - увольнение: оккупанты ускорили "паспортизацию" на Донбассе, - ГУР. ВИДЕО . Кого збираємось реінтегрувати в Україну, громадян країни агресора? Реакця влади буде? Санкції, з цього приводу, плануються? Мордор поспішає роздати свої паспорти, а ти поспішаєш з поверненням окупованих територій до України. Співпадіння?
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Тоді буде "захист" не просто "російськомовних", а взагалі громадян роісі! Здачі національних інтересів України на Донбасі не буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1175
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Всем миром надо работать на развал россии- санкции и санкции . ЗЕЛЬЦ ПРОТИВ
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Что такое национальные интересы Украины по мнению зеленского так никто и не понял. У него какая то своя формула со многими неизвестными.
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Уступать придется как Украине, так и России. И это будут взаимные уступки. Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3265
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Ну так может ты нам еще расскажешь, что потеряет кацапстан или вам всем, и кацапам, и зерыгобилам, лоботомию при рождении делают?
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Росія уступить до Дніпра, Запоріжжя, Миколаївна і Одесси, а Україна до Хмельницького і Львова?
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Также не будет - как учителя получают 4 тыс$
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Тогда заткнись про отвод войск и про закон о статусе!
Тогда можно будет поверить тебе хотя бы на 1%!!!
Дебил, б.лять!!!
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не будет, - Зеленский/ Зеленскому: Чуєш сурми заграли час розплати настав.Зеленский:11.10.19 13:41 можно / 11.10.19 13:25Скоро вы увидите / 11.10.19 11:41 В будущем это можно / 11.10.19 11:29 хотим /11.10.19 10:51 Я не уверен, что скажу/ 11.10.19 09:55 посетит /11.10.19 11:09 речь не идет /11.10.19 09:22 необходимо поменять /11.10.19 09:13 нужно /11.10.19 09:09 Уверен, что смогу /11.10.19 08:24Хочу/ 11.10.19 09:01 хотел /11.10.19 08:43 нужно /11.10.19 08:28 готов подписать /11.10.19 02:05 надо прекратить /11.10.19 01:15 будет /11.10.19 00:33 будет/11.10.19 00:09 Хотел бы
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11.10.19 10:51 Я не уверен, что скажу............-шедевр пианиста и по совместительству главнокомандующего ВСУ. Ложится на мелодию песни Скажите, почему Нас с вами разлучили?Зачем навек ушли вы от меня? Ведь знаю я,Что вы меня любили,Но вы ушли. Скажите, почему?
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Аль Капоне был сифилитиком и лгуном. Цитата, приписываемая ему, - это цитата Марио Пьюзо, американского писателя.
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Откуда тебе, вова, знать, какие у Украины интересы, если ты не знаешь, шо курьерские службы в селах не работают.
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Такой же трындеж, как и про снижение тарифов и неназначение кумовьев на должности Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7440
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А ,вот можно по интересоваться:а что именно для уважаемого Зеленского есть национальный интерес?Это что бы "сватов" не запретили показывать?
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Слухайте, а ви не подумали, що вова просто перевіряє нас. Перевіряє чи українці готові боротися за свою свободу та Україну. Ось верзе нісенітниці, а сам дивиться, як народ реагує. Кричить бунтує, ні рюсскаму "міру"!!! Ні капітуляції! О значить хочуть жити у вільній цивілізованій Україні, значить є в мене козирь проти путіна. А якщо мовчать і усталі ат вайни, значить здаєм і продаєм... Чисто прагматично цинічний жидівський підхід. Тому діло за нами українці! Борітеся і поборите. А якщо устаніте і будете прасіть міра, то гайки вам і по ділам вам буде вашим....
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Брехливый жидовский цуцык.
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На деле идёт сдача, а словам зели уже не верят.
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Зє!біл прискорено рвеця в Тайожний сойуз, шо його куратори у ФСБ та ГРУ кремлівського генштаба за ним не поспівають
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говорите говорите, ви мнє нє мєшаєтє.. Десь так.
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Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе ...
А где будет?

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Донбасс - это Украина ,и там должен господствовать мир- но ордло -это часть Донбаса,которой рашист обязал не мир с Украиной,на условиях Украины, а войну на условиях рашиста , за его деньги, до того времени пока не будет мир на его условиях(капитуляция)- давай"зелепукин" вольную и пущай их в вольное плаванье ,да и начинай насыпать вал с клиренсом в 80% дабы рашистская бронетехника не проскочила.....
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"ты сказал раз и я поверил.ты повторил и я засомневался., ты сказал в третий раз и я понял что ты лжёшь"
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" Это - грамотная и взвешенная дипломатия " - этот дебил реально конченый ! С каких пор клоуны стал диплоиатом !?
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" мають відбутися лише за українським законодавством "
ну и как в тех выборах смогут участвовать Правый Сектор и другие партии Украины ?
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3153466
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