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Все про:Зеленський (3187) ОДА (676) Одеса (2129) Одеська область (1084) Куций Максим (2)

 Зеленський призначив Куцого главою Одеської ОДА. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський призначив нового главу Одеської обласної державної адміністрації.

Цю посаду отримав підприємець Максим Куций. Про це Зеленський оголосив під час візиту до Одеси, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Хочу представити нового главу Одеської ОДА - Максима Васильовича Куцого", - повідомив Зеленський.

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Куций - кінцевий бенефіціар низки київських фірм: ТОВ "Сервіс і менеджмент" (будівництво), "Медійний партнер" (рекламне агентство), "Цифрове партнерство" (інформаційні послуги), "Сіті корпус" (будівництво). Минулого року він заробив 3,7 мільйона гривень, тобто його середньомісячний дохід становив понад 300 тисяч гривень. Крім того, Куций до цього моменту не був публічною особою.

Він подякував Зеленському за наданий кредит довіри і пообіцяв зробити все, що від нього залежить, щоб область і Одеса зокрема виправдали свою назву "перлини біля моря".

"Мої двері будуть відкриті завжди для всіх: військових, представників громадських організацій, релігійних конфесій, простих громадян. Робімо нашу країну кращою разом. Давайте разом працювати. Слава Україні!" - сказав Куций.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153465
 
 
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Имя вы не зря даете:
Я скажу вам наперед:
Как вы яхту назовете,
Так она и поплывет.
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На фото некто совсем куцый дает вверительную грамоту Куцему
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куций зеленський призначив Куцого головою Одеської ОДА ))
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