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 Політика України, За кордоном
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 У Європі будуть сотні воєн, якщо поводитися як Росія, - радник президента Єврокомісії з питань України Брок

У Європі є сотні місць, де можуть виникнути війни в разі, якщо країни для виправдання своєї агресії використовуватимуть причини, які Росія використовувала для агресії проти України.

Про це заявив спеціальний радник президента Єврокомісії з питань України Ельмар Брок на міжнародному форумі Salzburg Europe Summit в австрійському Зальцбурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не може бути історичних причин (для виправдання силової зміни кордонів. – Ред.): "Це колись належало мені". Не може бути причин, пов’язаних з імовірною загрозою меншинам. Як не може бути і причини, пов’язаної з відчуттям безпеки: "Я маю здійснити інтервенцію, бо не почуваюся в безпеці". Якщо взяти один із цих аргументів, або всі три, а вони використовувалися Росією у зв’язку з конфліктом в Україні, то я назвав би вам сотні місць в Європі, де сьогодні також могла б розпочатися війна. Таких аргументів не має бути. Суверенітет країни та непорушність кордонів цієї країни є основою співпраці в Європі!" - заявив він.

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Брок підкреслив, що з часу Гельсінського заключного акта існує бажання мати Європу, побудовану на основі міжнародного права.

"А міжнародне право передбачає суверенітет народу, тобто можливість самостійно вирішувати – яким чином і в якому напрямі рухатися. Як і непорушність кордонів кожної суверенної держави", – додав він.

Ексголова комітету Європарламенту із закордонних справ нагадав, що незалежність та єдність України була підтримана у 1991 році абсолютною більшістю жителів країни, включно з Кримом та Донбасом, і це рішення "підтверджувалося політично в подальшому під час кожних виборів, зокрема в Криму, допоки там могли бути вільні вибори, чого після 2014 року вже немає".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153461
 
   
 Топ коментарі
 
Хоть хтось у Європі є розумний.
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А ви його більше заохочуйте - тоді точно будуть...
В Европе будут сотни войн, если вести себя как Россия, - советник президента Еврокомиссии по Украине Брок - Цензор.НЕТ 8789
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А ви його більше заохочуйте - тоді точно будуть...
В Европе будут сотни войн, если вести себя как Россия, - советник президента Еврокомиссии по Украине Брок - Цензор.НЕТ 8789
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Нужна война внутри самой рф. подогреваемая всеми мировыми гигантами горнодобывающей промышленности, до полного исчерпания всех природных ресурсов.
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там на днях кадырка засопливел (затемпературил)... и улетел лечиться в мацкву... сразу же пошел сушок, мол траванули вождя молодых баранов и подозрение пало на тех, с кем он последний раз делил трапезу...так вот...двое... сразу (чуть ли не на коленях) на камеру... начали признаваться в преданности и любви к небожителю...а еще двое эмигрировали тайно... кадырка показался плебсу и по-отечески успокоил баранов...
это я к тому...что внутри рашки уже рабовладельческий строй и карманная оппозиция.. и пустить просто пузырь в том болоте не реально... разве что надежда на Китай (в Сибири) и мумию сдохлую (в кремле)... а вот обвалить цены на нефть-газ - идея отличная и санкции околоплодным сцаря...тоже нормас!
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царьков федеративных округов нужно стравливать, думаешь только у нас бурштынокопатели на военной технике катаются?
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отэто чувак прогнал! В Европе будут сотни войн, если вести себя как Россия, - советник президента Еврокомиссии по Украине Брок - Цензор.НЕТ 8772 Он точно из гейропы?
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У рашки нет другого выхода. Она или существует в войне, или этого государства не будет на карте. А наша беда в том, что нынешние выпускники Цирка95 и Трускавца19 этого не понимают-Дебилы мля!!!
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Ватник, вали на свою парашную федерастию!!!
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Почему вы, п@дары не предоставили Чечне независимость, хотя она автономна по вашей же конституции?
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Ещё один сюрприз ждёт Украину , это дефолт.
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Война любого масштаба, толи между соседями по площадке или по огороду, толи меж государствами или внутри всегда начинается только в том случае, когда кто-то ХОЧЕТ БОЛЬШЕГО чем у него есть. Т.е. это и есть мораль сказки О рыбаке, старухе и золотой рыбке.
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Если составить два списка, где Россия начала войну и где против России, какой список будет длиннее.
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5 лет топтания на месте и поражений.Почему Билецкий с Корчинским сдали Иловайск с Дебальцево,Донецк и Луганск? Почему за 5 лет ничего не освободили,а тока декламируют лозунги против ЛГБТ?Почему допустили взрыв- терракт в Харькове возле Дворца Спорта?.
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В Европе будут сотни войн, если ...
У Європі будуть сотні воєн, якщо поводитися як Росія, - радник президента Єврокомісії з питань України Брок - Цензор.НЕТ 1394
Хочет сказать, "Европа это бочка с крысами"?
При малейшем волнении начнут рвать друг друга.
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в Европе будем много войн.если 3,14дерасы гейропейские будут разрешать насильнику и оккупанту рашистскому поступать со всеми так же,как он поступает с Молдовой.Грузией,Украиной...
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Война началась, когда элитарист-глобалисты потребовали сократить население славянских стран в 10 раз.

У Європі будуть сотні воєн, якщо поводитися як Росія, - радник президента Єврокомісії з питань України Брок - Цензор.НЕТ 7487
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Умный дядька в корень зрит.Ще б Макрона приземлил,бо той вже на себя корону Людовика примеряет У Європі будуть сотні воєн, якщо поводитися як Росія, - радник президента Єврокомісії з питань України Брок - Цензор.НЕТ 2811
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"Суверенитет страны и незыблемость границ этой страны являются основой сотрудничества в Европе!" - заявил он. І де ти був коли Грузію шматували, то далеко від Євро, а тепер вже бижче. Це і є Євро.
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