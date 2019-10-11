 Кабмін працює над створенням єдиного реєстру держслужбовців, - Дубілет

"Держслужбовців зараз понад 240 тис. Але інша справа, що є багато людей, які отримують зарплату з бюджету і не є держслужбовцями. Одне з ключових завдань, що стоять переді мною і перед Держагентством держслужби, - створити Єдиний реєстр держслужбовців. Бо зараз немає інформації про те, скільки людей і де працює", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Дубілета, нині здійснюється збір інформації від усіх адміністрацій про кількість людей, які перебувають на держслужбі.
За його словами, створення такого реєстру дозволить створити навколо нього єдину інфраструктуру для подальшої централізованої взаємодії, організації будь-яких видів навчання, централізованого оповіщення тощо.
Что бы потом этот реестр каждый желающий мог скачать из инета...