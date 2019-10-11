EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  1747  35
Все про:Боднар (29) місцеві вибори (102) МЗС (1918) Донбас (13286)

 До проведення виборів на Донбасі можемо йти десятки років, - заступник глави МЗС Боднар

Вибори в ОРДЛО відбудуться тільки тоді, коли будуть створені необхідні умови для проведення виборчого процесу, на що можуть знадобитися і десятки років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Вибори під російськими військами відбутися не можуть. Зрозуміло? Повернення української влади і міжнародного контролю дозволить провести вибори. Тільки українська Центральна виборча комісія, тільки українські партії, тільки українські ЗМІ. Не російські, не ті, вигадані ними", - зазначив Бондар.

Дивіться також: "Те, що всі називають "формулою Штайнмаєра", я називаю торпедою", - Безсмертний. ВIДЕО

За його словами, це означає, що до моменту виборів "ми можемо йти і десятки років. І це треба розуміти".

Нагадаємо, 3 жовтня Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і пояснив останні дії влади щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Зокрема, він пояснив, що означає "страшилка" останніх тижнів - "формула Штайнмаєра".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко стверджує, що у влади є плани дій на випадок, якщо в процесі реалізації передбачених формулою Штайнмаєра домовленостей щось піде не так.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153457
 
 
 Топ коментарі
 
А навіщо ж турбо-режим блазень вмикає??? До проведения выборов на Донбассе можем идти десятки лет, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 4618
 показати весь коментар
 
Правильна думка ! Вибори в ОРДЛО повинні НЕ провоитись років 10 , а то і 15 років
ПІСЛЯ повної ДЕОКУПАЦІЇ ! І це правильна ДЕРЖАВНИЦЬКА позиція ! Про які вибори взагалі може бути мова , коли там значана частина населення дезіформована і настроена проти України російською пропагандиською машиною !
 показати весь коментар
 
После деоккупации должна пройти десепаратизация. Сколько недограждан Украины взяли паспорт страны оккупанта.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А навіщо ж турбо-режим блазень вмикає??? До проведения выборов на Донбассе можем идти десятки лет, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 4618
 показати весь коментар
 
 
У них просто эстонский турбо-режим. А то что в ВР бешенный принтер работает так то у них там что-то заклинило.
 показати весь коментар
 
 
Проще сказать никогда. Выборов на Донбассе и раньше не было. Там не выбирали а сами себя назначали.
 показати весь коментар
 
 
Да десятки лет Украина хрен доживет с такими ушлепками при власти
 показати весь коментар
 
Ну, в этом есть хоть один положительный момент - физической смертью вымрут все с советским менталитетом.
 показати весь коментар
 
 
печалько, но это невозможно. совок пустил очень глубокие метастазы. коготок давно увяз, пропадёт и вся птичка. вопрос времени ((.
 показати весь коментар
 
ото и я об этом все время думаю...
Шо, может это источник украинской культуры и культуры ваще, а может там ценные спецы проживают или все-таки дамбас кормил Украину?
Мое мнение - послать их на расею, пусть **...ться как хотят
И тогда всякие формулы-х..ёрмулы теряют всякий смысл
Шо там возвращать? А главное - кого? Для начала спросите этих проституток, а потом годы считайте. И, уверен, считать будете до бесконечности. До проведення виборів на Донбасі можемо йти десятки років, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 6355
 показати весь коментар
 
 
І горь - та ви правильно пишете ! Але якщо залишити ОРДЛО - то це буде ПРЕЦЕНДЕНТ для
інших і тоді завтра пуйло также само відіжме Харьків , Одесу чи Миколаїв ! Не забувайте
ціль пуйла підімняти Україну під себе !
 показати весь коментар
 
 
вот чего-то думается, что сейчас самый выгодный вариант - замороженный конфликт... То есть тянуть кота за яйца... Будем реалистами и скажем - сейчас это банально невозможно... да и не нужно нафиг До проведення виборів на Донбасі можемо йти десятки років, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 3861
 показати весь коментар
 
та хз... Бывал еще до войны несколько раз... Тогда разруха была, а сейчас и подавно. Думаю, шо ценное уже вывернули давно
 показати весь коментар
 
 
не, ну кроме угля там ничьо ценного....

тоже до войны бывал.
 показати весь коментар
 
Земля . А то ватное , что сейчас по ней бегает , временно .
 показати весь коментар
 
 
Буферная зона между Киевом и Рашкой. Кроме того не дает кацапам пробить коридор на окупированный крым и приднестровье. Не будет дамбаса завтра разейские нацисты будут стрелять по Днепру и Киеву
 показати весь коментар
 
 
да что там десятки? Сотни! Тысячи лет (не будем мелочными)
 показати весь коментар
 
А "порохоботы" о чём зраде, а потом зебам говорили, когда те, вместе с суперпатриотом Билецким нападали на Минские соглашения?
 показати весь коментар
 
ВКЛ - а що тут - типу " білоруси " роблять ?? Без ВАС розберемось - москальскі тролі !!
Геть до свого пуйла , чоботи лизати !!
 показати весь коментар
 
 
Белорусы рассказывают, что теперь у зебов Минские соглашения не будут предательством, если их выполнять не по плану Порошенко, а по плану *****.
 показати весь коментар
 
 
Правильна думка ! Вибори в ОРДЛО повинні НЕ провоитись років 10 , а то і 15 років
ПІСЛЯ повної ДЕОКУПАЦІЇ ! І це правильна ДЕРЖАВНИЦЬКА позиція ! Про які вибори взагалі може бути мова , коли там значана частина населення дезіформована і настроена проти України російською пропагандиською машиною !
 показати весь коментар
 
 
После деоккупации региона, до каких-либо выборов, должно пройти (как минимум) столько же времени, сколько продолжалась оккупация.
 показати весь коментар
 
 
Да хоть 100 лет. там вообще нельзя проводить никакие выборы пока все буряты с угрофинами не посдыхают.
 показати весь коментар
 
 
Можно и завтра провести, что это даст?
 показати весь коментар
 
После деоккупации должна пройти десепаратизация. Сколько недограждан Украины взяли паспорт страны оккупанта.
 показати весь коментар
 
 
Якщо тому Боднару хочеться йти 10-ки років, то нехай йде. А ще краще нехай йде на№уй.

Потрібно накінець просто прийняти по Донбасу притомну стратегію а не возитися з ним як дурень з торбою. Одним з варіантів може бути таким: ви хотіли незалежності і Путин приди- флаг вам в руки і йдіть до Путіна чи теж на№уй. І зайнятися накінець наведенням порядку в себе, а то скоро вся Україна розлізиться по Польщам, Чехіям, Німеччинам та Росіям і проблема відпаде сама-собою.
 показати весь коментар
 
 
Слухайте, а ви не подумали, що вова просто перевіряє нас. Перевіряє чи українці готові боротися за свою свободу та Україну. Ось верзе нісенітниці, а сам дивиться, як народ реагує. Кричить бунтує, ні рюсскаму "міру"!!! Ні капітуляції! О значить хочуть жити у вільній цивілізованій Україні, значить є в мене козирь проти путіна. А якщо мовчать і усталі ат вайни, значить здаєм і продаєм... Чисто прагматично цинічний жидівський підхід. Тому діло за нами українці! Борітеся і поборите. А якщо устаніте і будете прасіть міра, то гайки вам і по ділам вам буде вашим....
 показати весь коментар
 
 
Будем ждать когда вырастет новое поколение на вражеской пропаганде, не знающее Украины?
 показати весь коментар
 
почему не ставится вопрос о денонсации по факту расисей Будапештского меморандума ???
его избегали поднимать как папередники так и "новыелица"............. ПОЧЕМУ ???
 показати весь коментар
 
Ну так при неправильно выставленном диагнозе,примерно столько и займёт лечение До проведення виборів на Донбасі можемо йти десятки років, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 3471
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору