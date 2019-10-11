 До проведення виборів на Донбасі можемо йти десятки років, - заступник глави МЗС Боднар

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.
"Вибори під російськими військами відбутися не можуть. Зрозуміло? Повернення української влади і міжнародного контролю дозволить провести вибори. Тільки українська Центральна виборча комісія, тільки українські партії, тільки українські ЗМІ. Не російські, не ті, вигадані ними", - зазначив Бондар.
За його словами, це означає, що до моменту виборів "ми можемо йти і десятки років. І це треба розуміти".
Нагадаємо, 3 жовтня Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і пояснив останні дії влади щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Зокрема, він пояснив, що означає "страшилка" останніх тижнів - "формула Штайнмаєра".
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко стверджує, що у влади є плани дій на випадок, якщо в процесі реалізації передбачених формулою Штайнмаєра домовленостей щось піде не так.
Шо, может это источник украинской культуры и культуры ваще, а может там ценные спецы проживают или все-таки дамбас кормил Украину?
Мое мнение - послать их на расею, пусть **...ться как хотят
И тогда всякие формулы-х..ёрмулы теряют всякий смысл
Шо там возвращать? А главное - кого? Для начала спросите этих проституток, а потом годы считайте. И, уверен, считать будете до бесконечности.
інших і тоді завтра пуйло также само відіжме Харьків , Одесу чи Миколаїв ! Не забувайте
ціль пуйла підімняти Україну під себе !
тоже до войны бывал.
Геть до свого пуйла , чоботи лизати !!
ПІСЛЯ повної ДЕОКУПАЦІЇ ! І це правильна ДЕРЖАВНИЦЬКА позиція ! Про які вибори взагалі може бути мова , коли там значана частина населення дезіформована і настроена проти України російською пропагандиською машиною !
Потрібно накінець просто прийняти по Донбасу притомну стратегію а не возитися з ним як дурень з торбою. Одним з варіантів може бути таким: ви хотіли незалежності і Путин приди- флаг вам в руки і йдіть до Путіна чи теж на№уй. І зайнятися накінець наведенням порядку в себе, а то скоро вся Україна розлізиться по Польщам, Чехіям, Німеччинам та Росіям і проблема відпаде сама-собою.
его избегали поднимать как папередники так и "новыелица"............. ПОЧЕМУ ???