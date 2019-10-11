 Порошенко візьме участь у засіданні Комітету з питань оборони і безпеки в рамках Парламентської асамблеї НАТО в Лондоні

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "ЄС".
Петро Порошенко візьме участь у засіданні Комітету з питань оборони і безпеки. Серед іншого, порушуватиметься питання про перспективи плану дій щодо членства в НАТО для України.
Програмою візиту Петра Порошенка до Лондона також передбачена низка зустрічей з учасниками Парламентської Асамблеї та керівництвом Північноатлантичного альянсу.
Гидкіші за євреїв лише єврейські підлабузники.
чого такий заківаний?
щось воно не ківиться...
"в этом году золотой ківін достаеться команде КіВіэН "95-квартал""
И опять будет ныть ---не вовремя повестку принисли----занят у раде-----к присмерти гонтаревой поехал проведать
У Військах Протиповітряної Оборони.
А ваше ***** - юрист.
0-7Mendosa+ 00-Vlad Nosov 6c7d9858+ 11Федир Сироус+ 00-Wolf Larsen 95a6ff16+ Леонид Днепр
"Ассамблея собирается дважды в год, в её работе участвуют законодатели, делегированные национальными парламентами по партийным квотам, пропорциональным представительству партий в парламентах."
Кто его туда назначил? Тупо личная инициатива где-то покататься, в качестве гостя и только, ближе к подельнице Гонтаревой, с которой вместе обвалили гривну и убили банковский сектор.
Плохая примета.
Дійсно погана прикмета для шанувальників блазня...
Взлохматили её до неприличности.
просте запитання.
а кого він буде представляти?
на основі яких пововажень