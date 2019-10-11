 Порошенко візьме участь у засіданні Комітету з питань оборони і безпеки в рамках Парламентської асамблеї НАТО в Лондоні

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "ЄС".

Петро Порошенко візьме участь у засіданні Комітету з питань оборони і безпеки. Серед іншого, порушуватиметься питання про перспективи плану дій щодо членства в НАТО для України.

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Програмою візиту Петра Порошенка до Лондона також передбачена низка зустрічей з учасниками Парламентської Асамблеї та керівництвом Північноатлантичного альянсу.