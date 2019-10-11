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Все про:НАТО (2089) ПДЧ (10) Порошенко (9781) Європейська Солідарність (134)

 Порошенко візьме участь у засіданні Комітету з питань оборони і безпеки в рамках Парламентської асамблеї НАТО в Лондоні

12-14 жовтня 2019 року п'ятий президент України і голова політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко здійснить візит до Лондона (Велика Британія) для участі в заходах у рамках Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "ЄС".

Петро Порошенко візьме участь у засіданні Комітету з питань оборони і безпеки. Серед іншого, порушуватиметься питання про перспективи плану дій щодо членства в НАТО для України.

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Програмою візиту Петра Порошенка до Лондона також передбачена низка зустрічей з учасниками Парламентської Асамблеї та керівництвом Північноатлантичного альянсу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153454
 
   
 Топ коментарі
 
Надо же кому то внешней политикой заниматься пока окончательно не просрали все. Красава!
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Надо же кому то внешней политикой заниматься пока окончательно не просрали все. Красава!
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Ага, вин там самым главным главнюком буде Порошенко примет участие в заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности в рамках Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 6256 Порошенко примет участие в заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности в рамках Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 6256
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Тараз Труба йому повістку на допит терміново вивисує!
Гидкіші за євреїв лише єврейські підлабузники.
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Трохи не так. Шістка, вона й в Ізраїлі, шістка.
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Щось зачастив петя до Лондона.. Готує гніздечко на випадок драп-маршу з України?
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По соседству с валеркой. Будут на пару на колясках гонять. Порошенко примет участие в заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности в рамках Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 3494
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А хіба він ще не в ростові? Ви ж на це "ківите" ще з квітня
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"ківите" Порошенко примет участие в заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности в рамках Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 3276 Порошенко примет участие в заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности в рамках Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 3276 Порошенко примет участие в заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности в рамках Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 3276
чого такий заківаний?
щось воно не ківиться...
"в этом году золотой ківін достаеться команде КіВіэН "95-квартал""
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Доллар по 100 гр продаю порохоботам в неограниченном количестве
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А ты доллары хоть в глаза видел,зубожилый?
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мне интересно, зачем порохоботам твое предложение, если им Госдеп США платит сразу в долларах?
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Нещасне, де там про долари? Чи, аби ляпнуть?
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то оно почувствовало,шо повестка в гбр скоро будет и срочно надо сваливать,а кроме Лондона некуда.везде нах..
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Та чого ж скоро? Якнайшвидше. Тільки Порох повідомляє про поїздку за кордон, труба несеться з повісткою, пресконференцією і погрозами. Всі вже звикли, до цієї програми
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а хто воно таке? Його,шо хтось офіційно посилав туди?
И опять будет ныть ---не вовремя повестку принисли----занят у раде-----к присмерти гонтаревой поехал проведать
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А ти як думаєш, нещасне? Порох буде "прориватися з боєм" на засідання Комітету з питань оборони і безпеки в рамках Парламентської асамблеї НАТО в Лондоні? Де вас таких , вумних, беруть?
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Его,шо приглашали или он член этого комитета!?
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Бу есть бу,протухшее.От него не устали? Опять пинджак в ширинку заправит? Порошенко примет участие в заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности в рамках Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 3065
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Порошенко кажется что он президент Украины.
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Согласно законов Украины он и есть Президент.
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Создавать вид бурной деятельности и важности своей персоны?
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Создавать вид бурной деятельности и важности своей персоны.
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Порошенко проходив строкову службу не на Флоті, а в Армії.
У Військах Протиповітряної Оборони.
А ваше ***** - юрист.
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зверху два відтиска - наочна різниця між правдою і фейком. Причому, фейк - це ще не останнє слово техніки фальсифікаторів. Буває куди як кремлядьське...
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Соя, сколько можно постить синеносого свыночола? Отфотошопте фотку что ли, а то даже на черно-белом фото алкаша видно))
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У Порошенко психологическая травма, он никак не может осознать,что уже не президент)
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В твого х-й-ло- грая ще не виросло відчуття, що воно президент. Ще прокидується серед ночі, весь спотілий від сновидіння де він з опущеними портками біля рояля.
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у вас зебілят травма, ніяк не можете звикнутися що нині він звичайний депутат,і за гріхи нинішнього гідранта аж ніяк не може відповідати...зебілята, вони ж такі, даунітос хромосомус
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Опять в ложе с журналистами и гостями посидит, а потом будет рассказывать что он "Приймав участь". Брехло сивочолое
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Не Порошенко примет участие, а делегация Верховной Рады Украины, в которой Порошенко будет мелкой сошкой на фоне других делегатов потому что рейтинг его партии мизерный. Пресслужба как всегда порохоботам по ушам ездит, коротенькие пальцы расстопыривает.

"Ассамблея собирается дважды в год, в её работе участвуют законодатели, делегированные национальными парламентами по партийным квотам, пропорциональным представительству партий в парламентах."
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Можно заодно своему куму-алкашу лекции по инглишу под стакан виски почитает 😁
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Випустити довічно без вкраденого бабла і золотих батонів.
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Свентил от посадок? Вот же брехливое чмо.
Кто его туда назначил? Тупо личная инициатива где-то покататься, в качестве гостя и только, ближе к подельнице Гонтаревой, с которой вместе обвалили гривну и убили банковский сектор.
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О, ще один виродок кацапів кругом бачить. Топай на росію, там їх багато.
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Ну всьо, тепер в усьому світі воєн більше не буде, буде АТО во всьом мірє.
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Там петя как ЧЛЕН парламентской делегации.
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ЗЄбуби там не буде, будуть його тупі зєлєпузікі в джинсових костюмах з ізраельської гуманітарки.
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Почему в темах про порошенко так много крестов?
Плохая примета. Порошенко візьме участь у засіданні Комітету з питань оборони і безпеки в рамках Парламентської асамблеї НАТО в Лондоні - Цензор.НЕТ 6422
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То коменти твоїх недолугих колег-зеботів прибирають, 1-0Чо Ойю
Дійсно погана прикмета для шанувальників блазня... Порошенко візьме участь у засіданні Комітету з питань оборони і безпеки в рамках Парламентської асамблеї НАТО в Лондоні - Цензор.НЕТ 2886
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Мадам, вы злоупотребляете своей... киской.
Взлохматили её до неприличности. Порошенко візьме участь у засіданні Комітету з питань оборони і безпеки в рамках Парламентської асамблеї НАТО в Лондоні - Цензор.НЕТ 2315
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Потому что люди пишут что они думают про сивочолого не подбирая выражений

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Это чмо кто-то уполномачивал? Давал какие-то легитимные функции на представление там Украины?...Или он просто в холле будет давать интервью третьесортным СМИ?
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На троих с гонтаревой и луциком будут соображать.Как отмазаться и не отвечать за то,что натворили
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сенсація, шок! парашенка сбєжал в лондон пріхватів 300кг дєнєг! доколє бєдний, абкрадєний наш народ терпітиме цю наругу
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Какого хрена он не в тюрьме, а разезжает по всему миру, что, разве уже откупился от всех своих грехов???
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чого ця кінчена кінчина досі не сидить довічно, чим займається Рабошапка,ау Зєлєнскій!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Заодно и работу своего бизнеса проверит,бухгалтерию,дебит,кредит,прибыль,маржу,ну и конечно же Святую Мученицу Гонтареву проведает в больнице,прикованную к кровати.
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Петро Порошенко візьме участь у засіданні Комітету з питань оборони і безпеки

просте запитання.


а кого він буде представляти?
на основі яких пововажень
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