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Все про:ВР (5883) Зеленський (3187) кнопкодавство (32)

 Людей можна один раз пробачити, - Зеленський про кнопкодавство нардепів від СН

Президент Володимир Зеленський прокоментував випадки кнопкодавства депутатів із фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

"Ну я думаю, що людей можна один раз пробачити, тут нічого страшного немає", - зазначив президент під час пресмарафону 10 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське

Щодо депутатів "Слуги народу" Сергія Литвиненка і Олени Копанчук, яких зловили на кнопкодавстві, Зеленський сказав, що "вони дуже сильно вибачалися, плакали і сказали: це наша велика помилка, такого не буде".

Читайте також: Кнопкодавам сказали скласти мандати, але вони не захотіли. Ну що ми, битимемо їх? - нардепка від СН Верещук

За словами президента, "Слуга народу" і зокрема віцеспікер Руслан Стефанчук готують законопроєкт про відповідальність за неперсональне голосування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що депутати Олена Копанчук (СН), Сергій Литвиненко (СН) та Олександр Ковальов (позафракційний) "кнопкодавили" в парламенті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153452
 
 
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Виктор Ямской
Один раз не кнопкодав
Будні народного зедепутата...

Людей можна один раз пробачити, - Зеленський про кнопкодавство нардепів від СН - Цензор.НЕТ 2068

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да? а если б это были не "слуги" ? и тоже б плакали ? и тоже простить?
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Та типовий слуга урода ! По-кавееновські. Ха-ха.
Людей можно один раз простить, - Зеленский о кнопкодавстве нардепов от СН - Цензор.НЕТ 1423
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По такой логике один раз можно и соврать? Пообещав перед выборами что будут лишать мандата за кнопкодавство...
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Максим Шевченко 108b0d85
По такой логике один раз можно и соврать? Пообещав перед выборами что будут лишать мандата за кнопкодавство...
Людей можно один раз простить, - Зеленский о кнопкодавстве нардепов от СН - Цензор.НЕТ 9469

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Миника, ты полный лошара, даже твои зелебобики это поняли и ложат на тебя всей фракцией Людей можно один раз простить, - Зеленский о кнопкодавстве нардепов от СН - Цензор.НЕТ 4230
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На первой же странице Конституции есть упоминание о Боге. Т.е. такая тема предполагает троекратное прощение и лишь потом послать на йух.
Зеленский явно не христианин, в таком случае.))))
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Главное, что слуги подписывали меморандум, где они обязались сложить мандат в случае кнопкодавства, а когда их поймали - слились, мол меморандум не имеет юридической силы. Такие вот "принципиальные" зепутаты...
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Лучше сорок раз по разу, чем не разу сорок раз! Людей можно один раз простить, - Зеленский о кнопкодавстве нардепов от СН - Цензор.НЕТ 8301
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Один раз простить,А потом пальца рубить.. (Еще и в рифму) " Да не местные они, заблудившиеся и от поезда отставшие,, чисто по незнанию и простоте душевной, бес попутал агнцев божьих " Бывает.
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один раз простить, один раз пожурить, один раз поругать...
эх, раз, еще раз, еще много много раз... Людей можна один раз пробачити, - Зеленський про кнопкодавство нардепів від СН - Цензор.НЕТ 9247
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Вбачають в бубочці свого, вірять, що він затягне нас назад, в совкове стійло СНГ
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Вже згадували класичне "один раз - не гей"?
...
А, вже неодноразово, ще й у варіяціях Людей можна один раз пробачити, - Зеленський про кнопкодавство нардепів від СН - Цензор.НЕТ 6541
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