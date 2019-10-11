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 Майже 50% прокурорів вже написали заяви на переатестацію, - ГПУ

Заяви на проведення переатестації написали майже 50 відсотків прокурорів.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 17:00 10 жовтня 2019 року, тобто через тиждень після початку прийому заяв від прокурорів на проходження атестації і переведення на роботу в нові органи прокуратури, 5 640 прокурорів подали такі заяви, що становить майже 50% від загальної кількості прокурорів в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільшу зацікавленість наразі виявили прокурори Луганської області і Військової прокуратури об’єднаних сил, до кадрових служб яких надійшли заяви від 98,8% і 91,3% прокурорів відповідно.

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Крім того, значна кількість прокурорів подали заяви до кадрових служб Військової прокуратури західного регіону України (86%), кадрових служб органів прокуратури Хмельницької (86%), Херсонської (83%) та Полтавської (80%) областей.

У відомстві нагадали, що відповідно до наказу Генеральної прокуратури України від 3 жовтня 2019 року № 221 "Про затвердження Порядку проходження прокурорами атестації", прийом заяв про намір пройти атестацію відкрито з 4 жовтня 2019 року і триватиме до 18:00 15 жовтня 2019 року.

Атестація прокурорів полягає в перевірці професійних компетенцій, загальних здібностей, а також відповідності вимогам професійної етики та доброчесності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153450
 
 
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Понятно..и заживут как и прежде и даже ещё лучше..?
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конечно лучше - у них блюлики по 50 и не долл ))))))))))))
за такие цены там очередь в прокуворы будет до луны
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50% крахоборов и взяточников как минимум от кормушки не желают отрываться, и это понятно!
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йдеш на конкурс? У якій прокуратурі бажаєш "бабло гребсти"?
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та у любой - слава пе и алпрокулолу - такой винной карты окрестные жители не видели никогда))) Майже 50% прокурорів вже написали заяви на переатестацію, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1845 Майже 50% прокурорів вже написали заяви на переатестацію, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1845 Майже 50% прокурорів вже написали заяви на переатестацію, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1845 Майже 50% прокурорів вже написали заяви на переатестацію, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1845
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Тупа новина, якщо відверто. У них хіба є вибір? Хто не бажав там працювати вже звільнився. А хто бажає, то як він може не написати заяву, коли в протилежному випадку, згідно із змінами до Закону буде звільнений? Це ж не новий оргна створюється, це перепризначення. Тому усі працюючі і напишуть. Інше питання, що форма заяви не законна і антиконституційна... але тих хто пройде конкурс це не буде хвилювати, а ті кого звільнять, поновляться через суд (скоріше за усе ЄСПЛ) років через 4-5... І тоді вже нова влада буде виплачувати мільйонні відшкодування з наших податків за незаконне звільнення.
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а ты налоги плати не щабывай на содержание воров и ментов )) что впрочем одно и то же ))
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