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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Зеленський (3187) розслідування (1551) Гладковський (92)

 Незабаром ви побачите результат, - Зеленський про розслідування справи Гладковського

Президент України Володимир Зеленський на пресмарафоні 10 жовтня заявив, що слідство скоро надасть результати розслідування щодо колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олега Гладковського і його сина Ігоря (у минулому вони мали прізвище Свинарчук).

Журналіст запитав "Чи не перетворилися Свинарчуки, як ви їх називали, знову на Гладковських?", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Ні, не перетворилися. Цим питанням займаються правоохоронні органи. Незабаром ви це почуєте і побачите результат, наскільки я знаю і наскільки інформація, яка є в мене, реальна", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурант корупційного скандалу із Гладковським Жуков представляє на виставці осколкові гранати, НАБУ не має до нього жодних претензій. ФОТО

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня проєкт "Наші гроші" оприлюднив у межах чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанковими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153449
 
   
 Топ коментарі
 
Ответ-ПНХ ЧМО! Как говорится "Aquila non captat muscas" ( Орел не ловит мух ), особенно зелденых навозных.
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эквадорцам проще. у низ национальная валюта $
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Ответ-ПНХ ЧМО! Как говорится "Aquila non captat muscas" ( Орел не ловит мух ), особенно зелденых навозных.
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Нехай Портянка прийде на Майдан в суботу і там поговорить з народом.
Засцить, нє?
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З яким народом, там є народ, там купка упоротих люмпенів порохоботів, постоять і розійдуться по стійлах.
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Для тебе Майдан теж був купкою упоротих?
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А не хочет Портнов вызвать Зеленского и поговорить о кирских офшорах,работе на россию, кумовстве ,сокрытии налогов ,ГБР ,и тайне следствия? Низзя? Культ личности зебобы не позволяет?
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Это очепятка, кипрские офшоры,дорогой ,кипрские ,через которые выводил Коломойша бабло из Приват банка на счета 95 квартала,через которые оплачивались счета российских фирм вовы зеленского в 2017 году (на третьем году войны в Украине). А ты думал!
Доволен уточнением?
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Не личить Гетьманові (ба навіть екс-Гетьманові) ставати до герцю з отим гімном нероздушеним московського ґаспида, всрався бих та й криво. Тож ота онуча йде на три хмуя поза сім боліт під чортову сопілку, най йому жабунька цицьки дасть.
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"ай моська ! знать она сильна, раз лает на слона" -логика зебобиков. Незабаром ви побачите результат, - Зеленський про розслідування справи Гладковського - Цензор.НЕТ 3615
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Воно повинно бути посаджене, а перед цим відп... джене, цей порнов. І бажано разом з луценком, який закрив справи проти нього.
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ключевая фраза:
насколько информация, которая есть у меня, реальна
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ВОТ КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА ЗА ВЧЕРА
"Я тримати можна синій кудись кажуть вісім щоб мокрий усім не хтось закон ми," - сказав на завершення президент (**********)
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та це, мля, ваще! Незабаром ви побачите результат, - Зеленський про розслідування справи Гладковського - Цензор.НЕТ 5586
даже круче, чем русофобию затевают, затевают русофобию все те
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Мляяяя... Та Віталя Кличко - просто Цицерон у порівнянні з оцим...
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Давай ШОУ про папиредников. Под шумок ***** сможет еще пяток Ярдов спиз@ить у Родины, и на покой, в Израиль свалить.
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Это что? Коломойскому воровитые рученки ампутировали?
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Невже свиночолого отця нації 🐷 , посадять ? Щось в лісі здохло ???😆
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Не, ЗЕленое уже проложило тропинку на Ростов.
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Я про того , кому на виборах , дали коліном в зад !😆 Цей також красівий !
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З цим "красівим" тусується нинішній - і скоро випросить коліном під зад теж, але сильніше.
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кгда уже начнется расследование богдана который нарушает закон о люстрации?
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Срок у зе и у свинарчуков в одно время закончится .
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на 200 лет,чего мелочиться?
карать -не строить.
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да скоро будет результат...ты и остальная зелЕная падаль будет на ростове
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результаты можно увидеть на фото к новости Незабаром ви побачите результат, - Зеленський про розслідування справи Гладковського - Цензор.НЕТ 3476
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Полностью удовлетворяющий результат - это Гладковский старший, младший и Порошенко в наручниках с перепуганными взглядами и громким визгом про политические преследования.
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А ГлавЗюзя раскидывает на площадях шикаладки дармовые...
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"Перекроєм іхнєє вєчє-хуєчє маім вєлікім рікордом фсєх врімьон!!
Прізєдєнт ні Парашенка! Прізєдєнт йа! Понялі с-кі?!
Пасажу фсєх, хник-хник (потєкла сопєлька)
МамаРімма, ані мєня ****** абзивают Незабаром ви побачите результат, - Зеленський про розслідування справи Гладковського - Цензор.НЕТ 3924

Альо, ЛадімірЛадіміравітчь, ето Вова із КВНа.. ввіді вайска"
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Это был не пресс-марафон, а пресс-спектакль.
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Результатом, думаю, будет большая куча...
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Да он же недавно на Цензоре писали что их шнырь-решала на какой-то военной выставке участвовал.
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