Журналіст запитав "Чи не перетворилися Свинарчуки, як ви їх називали, знову на Гладковських?", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Ні, не перетворилися. Цим питанням займаються правоохоронні органи. Незабаром ви це почуєте і побачите результат, наскільки я знаю і наскільки інформація, яка є в мене, реальна", - сказав президент.
Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня проєкт "Наші гроші" оприлюднив у межах чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанковими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь".
Еквадор охопило повстання проти президента, який був коміком.
)))
Засцить, нє?
Доволен уточнением?
насколько информация, которая есть у меня, реальна
"Я тримати можна синій кудись кажуть вісім щоб мокрий усім не хтось закон ми," - сказав на завершення президент (**********)
даже круче, чем русофобию затевают, затевают русофобию все те
карать -не строить.
Прізєдєнт ні Парашенка! Прізєдєнт йа! Понялі с-кі?!
Пасажу фсєх, хник-хник (потєкла сопєлька)
МамаРімма, ані мєня ****** абзивают
Альо, ЛадімірЛадіміравітчь, ето Вова із КВНа.. ввіді вайска"