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Все про:Держприкордонслужба (2277) кордон (1340) Дейнеко Сергій (12)

 Заходів, які вживаються для облаштування кордону з РФ, недостатньо, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Керівник Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко вважає, що на інженерно-технічному облаштуванні кордону з Росією необхідно робити акцент, зокрема, на камери зовнішнього спостереження, сейсмодатчики для охорони периметра і "мінімізацію людського чинника".

"Той (наявний. - Ред.) обсяг фінансування є недостатнім для інженерно-технічного облаштування кордону. На мій погляд, одного тільки протитранспортного рову, рокадних доріг і контрольно-слідової смуги недостатньо для надійної охорони держкордону з таким сусідом, як Росія. Ми повинні більший акцент робити на технічні засоби", - сказав він журналістам у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дейнеко також висловив переконання, що на цій ділянці держкордону варто активніше використовувати камери спостереження, сейсмодатчики тощо, і в цілому "мінімізувати людський фактор".

"Ми не повинні бути заручниками того, що прикордонник, можливо, навіть корумпований, не побачить того чи іншого порушника, який зайшов, можливо, заради контрабанди, а, можливо, це диверсійно-розвідувальна група. Ми маємо бути готові", - зазначив глава українських прикордонників.

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За його словами, на цей момент облаштування українсько-російської ділянки кордону виходить на завершальний етап у Харківській області.

"Роботи також ведуться в межах Чернігівської та Луганської областей. Але мені незрозуміло, чому ми пропустили Сумську, хоча вона доволі активна в питанні протиправних дій на держкордоні. Найближчим часом планую відрядження на ділянку Сумського прикордонного загону та зможу сам все подивитися", - розповів глава Держприкордонслужби.

Згідно з даними, наданими пресслужбою українського прикордонного відомства, з 2015 року на заходи з інженерно-технічного облаштування ділянки держкордону з Росією з державного бюджету України було виділено 1 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153442
 
 
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Ну да , надо отменить поезда в рашу и ввести визовый режим для орды .
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как не достаточно? А кто тут с сени кролика прикалывался? Зелебоба все-таки вал будет нагребать? Предпринимаемые меры по обустройству границы с РФ недостаточны, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 1708
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Всё верно. Прямо на 100% верно. Причём всю электронику должны делать и монтировать ИЗВЕСТНЫЕ фирмы из НАТО. И чтоб сигнал о массовом нарушении ОБЩЕЙ для НАТО и Украины украинско-российской границы поступал в НАТО в ту же секунду. И никак не иначе. Чтобы электроника "вдруг" не перестала работать, если наступит "вдруг".
Только одно "маленькое" но: ОТКРЫТЫЕ, ЧЕСТНЫЕ, ПРОЗРАЧНЫЕ ТЕНДЕРЫ. Чтобы реализовалась заинтересованность в безопасности государства и народа, а не заинтересованность в корыте очередного какого-нибудь гнилого баблокатика-мародёровца, строящего из себя невдубенного мегапатриота.
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*** дебилы . Вы стену Яценюка не видите .
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Конечно, Яценюк придумал схему, теперь каждый может пользоваться. А вот что-то самому этакое придумать надо голову иметь.
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Потрібно яйценюку дать фінансування , щоб він достроїв стіну на кордоні ! І свинарчуків на допомогу ! Бо дуже багато грошей вбухали в цю стіну !😆
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