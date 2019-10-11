 Нобелівську премію миру отримав прем'єр Ефіопії Абій Ахмед Алі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Нобелівського комітету у Twitter.

Нагороду політику присудили за зусилля щодо досягнення миру, внесок у міжнародне співробітництво і врегулювання прикордонного конфлікту з Еритреєю.

Конфлікт між Еритреєю та Ефіопією за контроль над спірними прикордонними територіями тривав 12 років (1998-2000) і забрав десятки тисяч життів. За оцінками міжнародних спостерігачів, загинули близько 60 000 ефіопів і 40 000 еритрейців. Самі сторони, що воювали, визнали приблизно по 20 тис. з кожного боку. Максимальні оцінки доходять до 300 тис. жертв.

8 липня 2018 року прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі і президент Еритреї Ісаяс Афеворкі підписали декларацію про мир і дружбу, в якій оголошувалося про припинення стану війни між двома країнами, а також заявили про готовність співпрацювати в низці сфер, зокрема в економічній і соціальній.

Абій Ахмед Алі - перший прем'єр Ефіопії, що належить до народу оромо. Він обійняв посаду голови уряду 1 квітня 2018 р.

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Майбутній прем'єр народився в сім'ї мусульманина, що належить до народу оромо, і його четвертої дружини - християнки. У 1991 р. Абій Ахмед Алі приєднався до повстанців, які виступали проти режиму військового і державного діяча Менгісту Хайле Маріама. Після приходу повстанців до влади продовжив службу в збройних силах країни. У 1995 р. Абій Ахмед Алі їздив як миротворець ООН в Руанду, в 1998-2000 рр. брав участь в ефіопо-еритрейському конфлікті.

За освітою Абій Ахмед Алі - програміст. У 2007 р. він брав участь у створенні Ефіопського інформаційного агентства безпеки в мережі, пізніше очолив цю організацію. До приходу в політику він входив до ради директорів національного оператора зв'язку Ethio telecom та національної телевізійної компанії.

У 2010 р. Абій Ахмед Алі був обраний депутатом Ради народних представників (нижня палата парламенту). На цій посаді він займався проблемами релігійних конфліктів між мусульманами і християнами, боровся з незаконним захопленням земель у регіоні Оромія. У 2015 р. Абій Ахмед Алі став міністром науки і технології, потім перейшов на посаду заступника президента Оромії. Після відставки прем'єра Ефіопії в 2018 р. Абій Ахмед Алі став одним з трьох кандидатів на цей пост і був обраний переважною більшістю голосів.