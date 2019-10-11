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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Нобелівська премія (34) Ефіопія (7)

 Нобелівську премію миру отримав прем'єр Ефіопії Абій Ахмед Алі

У п'ятницю, 11 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреата премії миру - ним став прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі. Він був удостоєний премії за досягнення миру з Еритреєю після 20 років конфронтації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Нобелівського комітету у Twitter.

Нагороду політику присудили за зусилля щодо досягнення миру, внесок у міжнародне співробітництво і врегулювання прикордонного конфлікту з Еритреєю.

Нобелівську премію миру отримав премєр Ефіопії Абій Ахмед Алі 01

Конфлікт між Еритреєю та Ефіопією за контроль над спірними прикордонними територіями тривав 12 років (1998-2000) і забрав десятки тисяч життів. За оцінками міжнародних спостерігачів, загинули близько 60 000 ефіопів і 40 000 еритрейців. Самі сторони, що воювали, визнали приблизно по 20 тис. з кожного боку. Максимальні оцінки доходять до 300 тис. жертв.

8 липня 2018 року прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі і президент Еритреї Ісаяс Афеворкі підписали декларацію про мир і дружбу, в якій оголошувалося про припинення стану війни між двома країнами, а також заявили про готовність співпрацювати в низці сфер, зокрема в економічній і соціальній.

Абій Ахмед Алі - перший прем'єр Ефіопії, що належить до народу оромо. Він обійняв посаду голови уряду 1 квітня 2018 р.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Названо лауреатів Нобелівської премії з літератури за 2018 і 2019 роки: Ольга Токарчук і Петер Гандке

Майбутній прем'єр народився в сім'ї мусульманина, що належить до народу оромо, і його четвертої дружини - християнки. У 1991 р. Абій Ахмед Алі приєднався до повстанців, які виступали проти режиму військового і державного діяча Менгісту Хайле Маріама. Після приходу повстанців до влади продовжив службу в збройних силах країни. У 1995 р. Абій Ахмед Алі їздив як миротворець ООН в Руанду, в 1998-2000 рр. брав участь в ефіопо-еритрейському конфлікті.

За освітою Абій Ахмед Алі - програміст. У 2007 р. він брав участь у створенні Ефіопського інформаційного агентства безпеки в мережі, пізніше очолив цю організацію. До приходу в політику він входив до ради директорів національного оператора зв'язку Ethio telecom та національної телевізійної компанії.

У 2010 р. Абій Ахмед Алі був обраний депутатом Ради народних представників (нижня палата парламенту). На цій посаді він займався проблемами релігійних конфліктів між мусульманами і християнами, боровся з незаконним захопленням земель у регіоні Оромія. У 2015 р. Абій Ахмед Алі став міністром науки і технології, потім перейшов на посаду заступника президента Оромії. Після відставки прем'єра Ефіопії в 2018 р. Абій Ахмед Алі став одним з трьох кандидатів на цей пост і був обраний переважною більшістю голосів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153440
 
 
 Топ коментарі
 
а вазеляка так старался так старался, но "националисты помешали"...
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Живой и наглядный пример для Украины, сначала война с сепаратистским регионом Эритреей ( за спиной которой явно прослеживается арабский след, мусульмане же братья),, потом предоставление ей независимости ( статуса) что в итоге не принесло ожидаемого мира, потом продолжение войны на "спорных территориях " с уже признанной Эритреей( в нашем случае освобожденные территории Луганской и Донецкой областей) и потом после долгих лет (12 лет) кровопролитной войны подписан мир ( не известно на долго ли и на каких условиях и с какими уступками), с числом убитых от 100 до 300 тысяч. Ну и вишенка на торт "Нобелевская премия мира". ( кстати неожиданность оказалось что глава христианской Эфиопии вырос в мусульманской семье) Ядрен батон, Нострадамус отдыхает. Даешь "формулу Швондера - шмайсера"
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В следующем году получит.
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а вазеляка так старался так старался, но "националисты помешали"...
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"В конце 1980-х годов в условиях общего кризиса Эфиопии эритрейские повстанцы не только взяли под свой контроль большую часть территории Эритреи, но и активно поддерживали действия повстанческого РДФЭН, лидером которого ста Мелес Зануи. В 1991 году повстанцы вошли в Аддис-Абебу, Зенауи стал президентом Эфиопии, и через 2 года, после проведения референдума, была провозглашена независимость Эритреи.
В апреле 1993 года был проведён референдум, на котором 99,83 % граждан высказалось за независимость Эритреи от Эфиопии."- этот пример подойдет к ДНР и ЛНР?
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Живой и наглядный пример для Украины, сначала война с сепаратистским регионом Эритреей ( за спиной которой явно прослеживается арабский след, мусульмане же братья),, потом предоставление ей независимости ( статуса) что в итоге не принесло ожидаемого мира, потом продолжение войны на "спорных территориях " с уже признанной Эритреей( в нашем случае освобожденные территории Луганской и Донецкой областей) и потом после долгих лет (12 лет) кровопролитной войны подписан мир ( не известно на долго ли и на каких условиях и с какими уступками), с числом убитых от 100 до 300 тысяч. Ну и вишенка на торт "Нобелевская премия мира". ( кстати неожиданность оказалось что глава христианской Эфиопии вырос в мусульманской семье) Ядрен батон, Нострадамус отдыхает. Даешь "формулу Швондера - шмайсера"
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Сам насрал, сам убрал и уже герой. А кто развязал ету войну история умалчивает?
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Путлер нервово курить в сторонці ! Кляті Українські націоналісти , зіпсували руцький мір !😆
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Террористу и боевику убившему сотни тысяч людей дают нобелевскую премия мира. Да, уж, с вами все понятно. Гитлерутоже не хватило всего чуть-чуть чтобы закончить войну и стать героем и получить Нобелевскую премию мира. Слава Богу в 21 веке в мир информационной открытости мы увидели кто на самом деле ети герои.
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