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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
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 Зеленський не може забезпечити розведення військ на Донбасі через націоналістів, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що розвести війська на Донбасі президенту України Володимиру Зеленському заважають українські націоналісти.

Таку думку висловив у п'ятницю президент РФ Володимир Путін на засіданні Ради глав держав СНД, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Домовилися про розведення сил, але ніяк чинний президент (України. - Ред.) не може забезпечити розведення бойових підрозділів і техніки - ну не може. Під'їхали туди націоналістичні військові формування та публічно заявили: якщо армія піде з цих позицій, ми там станемо. Армія не йде", - зазначив Путін.

За його словами, найманці РФ вже ніби двічі або тричі давали сигнал про готовність до розведення сил - запускали сигнальні білі ракети, проте з української сторони відповіді не було. "Націоналісти прийшли туди і не дають армії піти", - ще раз підкреслив президент РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розведення сил у Петрівському і Золотому можливе лише за умови дотримання режиму тиші впродовж семи днів, - Зеленський

"Тут потрібен прояв політичної волі", - упевнений Путін.

"Тому підтримувати, вважаю, потрібно не конкретних людей, а проведену ними політику", - додав Путін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153439
 
 
 Топ коментарі
 
команду, вазелиновому клоуну.
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што там проблеяло это педофильное хуйло?
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Якщо українськи націоналісти чимось мішають і допікають пуйлу - значить вони ВСЕ ПРАВИЛЬНО роблять ! Так тримати , хлопці ! Слава Украні !
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Да, типичный, почитай настоящие рассказы про Вторую Мировую Войну, а не сказки от рашистских сказочников про историю.
Сколько собственных людей уничтожается, чтобы продвинуть агента?
Билецкий выступал за конфедерацию с паРашей...
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я припускаю що у людни могли бути інші погляди історію знаю добре,Білецького поважаю.(бо є за що)
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Какие собственные взгляды, если они меняются со сменами президентов?...
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Только дураки не признают и не исправляют ошибок.
Человек не рождается со взглядами, он их формирует пол жизни, оставшуюся жизнь их делегирует.
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я, житель Донбасса, скот убигий, *****...
если Шмаркля будет перенимать риторику скота запоребрикового, про националистов, то конец ему придет очень скоро! Зеленський не може забезпечити розведення військ на Донбасі через націоналістів, - Путін - Цензор.НЕТ 3162
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Моника и мимикой уже под ***** косит. Посмотрела видео, где оно хрипело - "зрада отменяется" и это капец, второе *****.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что развести войска на Донбассе Президенту Украины Владимиру Зеленскому мешают украинские националисты.

...
Які ж бо файні чоботища! Тре' брати!
Зеленський не може забезпечити розведення військ на Донбасі через націоналістів, - Путін - Цензор.НЕТ 2891
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ПреЗЕденту Украины, как плохому танцору, прибор ночного видения мешает.
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А ********* вывела своих нацистов из Станицы Луганской и Дебальцево?
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нє, не вивела.
Але ж ви, 73/43%зебілів, за це (і за такий "развод") прогаласували!
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Краще хай буде все як і було, хай стріляють кожен день, нащо нам той мир, так?
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Нацистов вивела,вони пішли на ротацію, остались лише руссофашисти і прості руссошовіністи
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А не из-за путлеровских рашинстов-сепаратистов?) Путлер вообще сам заядлый рашист поэтому его украинские националисты так бесят. Ну и он то знает что украинские националисты это очень серьёзная проблема на пути захвата Украины и присоединения её к РФ. Ну и естественно он как чекист читал архивы КГБ. Там 100% очень много о свободолюбивых украинцах написано которые не хотят жить крепостными. Поэтому Сталин Украину голодом и морил. А вообще у украинцев любовь к свободе в ДНК уже зашита, с времён козаков так. Но Путлеру этого видимо не понять что мы очень разные с ними в этом плане.
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то, что пиарится на кацапских эфирах - со временем выстреливает, так что никакой неожиданности нет.
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Ну почалося ,кто против Параши тот национальность, экстремист и этот как его фашист😂
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Это призыв к западу,смотрите я выполнил свои договоренности ,а зе нет
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Зеленский не может обеспечить капитуляцию Украины из-за националистов.
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Гитлер призывает марионетку пролить кровь патриотов.
Иначе марионетка потеряет его поддержку, а хозяин марионетки не получит денег.
Пусть оба два рискнут здоровьем...
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вот и славно

можешь еще 5 лет это говорить

А потом снова Порошенко не может

Бугага
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зел-бид.о, ця кремлівська ботоксна ********** з вашої команди, команди "миру"...
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Украинцы должны четко понимать - не юнец(ему 42),не тупой,а ушлый(миллионы в офшорах) - задача зекретина сдать Украину,и оно бы никогда не пошло бы на это бесплатно
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Опять всех по себе судите? Не все в стране Свинарчуки, слава богу.
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Идёт совместная работа ***** и Зеленского по дискредитации националистов и национализма в целом. Ну и кто тут работает на ***** а зебилы?
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саме тому - і **********. Хіба що з маленької букви. Якби воно не віднікувалось.
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Ну понятно все предельно,это ,то, что кричат зелеботы уже почти полгода,- "порохоскот не дает нам закончить войну", учитывая что в ВСУ ,которая защищает суверенитет Украины,много добровольцев и нацоналистов, зебобы фактически признают вину Украины в российско - украинской войне.Это значитчто ********* не только принимают условия агрессора ,но и снимают санкции с кремлевского упыря и его страны - убийцы.
У кого логика существует сразу поймут кто нам выбрал этого *********** -капитулянта.
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Подождите ,еще нашим воинам потребуется вся наша помощь чтобы избежать криминального судилища ,за то ,что они защищали Украину. Зебил к этому нас ведет.
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Саме українські націоналісти вибороли Незалежність України від падлючої Московії.путінХуйло здохни разом з москалями.
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Спасибо тебе,зеленый *******, за новый виток войны.За все эти смерти теперь ты будешь отвечать.
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Вся эта канитель с формулой, и все это миротворческое действо проходит не с целью прекратить войну, а с целью обеспечить условия для снятия санкций (мотивация путина), даже Зеленский не рассчитывает что воплощение минских возможно, он хочет вытянуть Москву на переговоры и провести еще один обмен, это все. Таким образом каждый получит свою выгоду, путин ослабит санкции, обвиняя Украину в несостоятельности, как сейчас, Зеленский получит еще один обмен, европейцы оживят торговлю с РФ, а вялотекущая война продолжится и будет удерживать Украину, никакая интеграция в ЕС в таких условиях невозможна.
Так же (субъективно), решение Донбасского конфликта невозможно без решения Крымского вопроса.
ИМХО. Я вообще считаю это не капитуляцией Украины (образно), а капитуляцией ЕС, это они идут на уступки перед диктатором и они изменяют своим принципам, это их капитуляция прежде всего.
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путинхуйло добивается конфронтации в Украине и отход от интеграции в ЕС
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Скорее.
Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе из-за Путина.

Так будет правильней.
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Пристайко, з ким ти безвіз "підписав"??!)))BBC News Україна - Еквадор охопило повстання проти президента, який був коміком. Ллється кров
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А ведь пуйло прав. Ибо действительно, капитулировать перед рашкой, Зеленскому мешают националисты и патриоты Украины.
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Враг всегда прав,потому,что у него сила в вооружении
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зеЛя подонок и мразь!предатель Укарины
он на хайпе освобождения пленных сдает куйлу Суверенитет страны
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Война, смерти, разрушение - всё из за Путина, всё остальное это походное от этого.
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Трагизм ситуации заключается в том, что увы, но большая часть леХтората в стране - наивные, не очень умные люди, поверившие, что клоун по щелчку пальцев может стать толковым политиком. А тем более преЗедентом страны, ведущей войну. Уходят годы, прежде чем человек начнёт хоть что-то значить в политике... Слишком уж разные это профессии, главным образом по интеллектуальной нагрузке. Это я сейчас без иронии, замечу.

Но факт есть факт - мы имеем того преЗедента и ты ВР, которую выбрали. И что самое печальное - Зеля устраивает всех, кроме патриотов Украины. И вполне может быть, что в случае давления на него внутри страны международная поддержка будет оказана ему,
а не оппозиции. А без этой поддержки будет ой как сложно...
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Очередные ботоксные байки. А лугандонцам тоже "националисты мешают" отойти и показать пример? Они ж такие миролюбивые.
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Так значит Зеле националисты не дают возможности сдать украинскую территорию ? Спасибо ху"луше, а то я не догадывался. Ну тогда значит и я националист, хотя раньше им и не был
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Запад на это все смотрит и видит что Украина не договороспособна, не выполняет свои обязательства. Получается что "националисты" действуют в интересах рашки. У них теперь есть аргументя за снятие санкций
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Какой договор, о сдаче очередного участка территории Украины пуйлу?
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Жертва сама винувата , що йшла тією ж дорогою що і гопники.
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Але ж це українська земля а не земля окупанта .
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на раз. З Аваковим і Коломойським договорився же!
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Молчал бы чмо.....
Ты сам сказал что не можешь влиять на лугандонцев импотент мелкий!
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Да и вообще не понимаю как можно отводить укр войска с укр земли?
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Зеленский для Путина уже ближе Медведчука!!!
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Виходу немає.Задля зустрічі в нормандському форматі і звільнення полонених громадян України,Президенту Зєлєнскому доведеться знищити націоналістів.Ми вимушені йти на поступки заради вирішення конфлікту і порятунку людей !
Зеленський не може забезпечити розведення військ на Донбасі через націоналістів, - Путін - Цензор.НЕТ 829
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Павло, ти хоч смайлики став, щоб було помітно сарказм з твого боку...
Я то знаю, що ти - націоналіст, але ж інші можуть недопетрати...
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Як це знищити , не окупанта і колаборантів а Громадян , які захищають свою землю ? .Якщо новообраний таке зробить , то він буде сам колаборантом і посібником Путлєра.
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Большая проблема - запустить 4 сигнальные белые ракеты и обвинить другую сторону,
что она не может обеспечить развод боевых подразделений и техники.
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*****,
Руссофашистів забери з Донбасу, і тоді буде МИР і Злагода
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Хутину не нужна тишина на линии разграничения. А здесь такой повод не отводить войска так как националисты займут эти места и ***** об этом сообщает Европе. И завтра, и после завтра, еще много лет будут убивать украинцев на этой линии, а идти в перед нет сил. Афигенная победа националистов. Что-то не слышу о партизанском движении в лугандонии.
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Про националистов это ещё немножечко сказочки *****
Поддержка националистов в Украине судя по последним выборам меньше 3%
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Это Порося воду взбаламутил, ***** шоколадный. Надо его детей послать на линию разграничения, лет так на 20, рано или поздно словят подарок папе, ведь сама ситуация не разрешится никогда и ***** всё это тоже выгодно.
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Ну шо блазень, ***** тебе розвело? Ніякої зустрічі не буде.
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Моника! Ты можешь наконец-то перестать стрелять?! Отводи войска! Яусталатвайны!
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Стесняюсь спросить, эти самые ракеты запускаются с ведома БеСе. или их пуляет кто хочет?

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Пуйла слухати - себе не поважати. Не розумію маніакального бажання Вовіка до особистого спілкування з пуйлом. Вовік хоче щось виграти, коли сяде з ним за стіл переговорів? Це те саме, як сподіватись виграти у професійного картяра його ж картами. Може це і добре, що у Вовіка нема стільки влади, щоб наказати добровольців прогнати з Золотого. Меньше буде шкоди від його хлоп'ячих забаганок.
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Это прямой приказ "малороссу-уклонисту, дескать утихомирь нацмонал-сознательых Украинцев, постарайся внести смуту в общество маргинального населения 73%..."мышебратья","одиннарот", больше транслируй "сватов", для полнейшего оболванивания украинцев "без рода и племени".
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Це означає що Білецький з побратимамі все правильно робить
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