 Зеленський не може забезпечити розведення військ на Донбасі через націоналістів, - Путін

Таку думку висловив у п'ятницю президент РФ Володимир Путін на засіданні Ради глав держав СНД, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Домовилися про розведення сил, але ніяк чинний президент (України. - Ред.) не може забезпечити розведення бойових підрозділів і техніки - ну не може. Під'їхали туди націоналістичні військові формування та публічно заявили: якщо армія піде з цих позицій, ми там станемо. Армія не йде", - зазначив Путін.
За його словами, найманці РФ вже ніби двічі або тричі давали сигнал про готовність до розведення сил - запускали сигнальні білі ракети, проте з української сторони відповіді не було. "Націоналісти прийшли туди і не дають армії піти", - ще раз підкреслив президент РФ.
"Тут потрібен прояв політичної волі", - упевнений Путін.
"Тому підтримувати, вважаю, потрібно не конкретних людей, а проведену ними політику", - додав Путін.
Сколько собственных людей уничтожается, чтобы продвинуть агента?
Билецкий выступал за конфедерацию с паРашей...
Человек не рождается со взглядами, он их формирует пол жизни, оставшуюся жизнь их делегирует.
если Шмаркля будет перенимать риторику скота запоребрикового, про националистов, то конец ему придет очень скоро!
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Які ж бо файні чоботища! Тре' брати!
Але ж ви, 73/43%зебілів, за це (і за такий "развод") прогаласували!
Иначе марионетка потеряет его поддержку, а хозяин марионетки не получит денег.
Пусть оба два рискнут здоровьем...
можешь еще 5 лет это говорить
А потом снова Порошенко не может
Бугага
У кого логика существует сразу поймут кто нам выбрал этого *********** -капитулянта.
Так же (субъективно), решение Донбасского конфликта невозможно без решения Крымского вопроса.
ИМХО. Я вообще считаю это не капитуляцией Украины (образно), а капитуляцией ЕС, это они идут на уступки перед диктатором и они изменяют своим принципам, это их капитуляция прежде всего.
Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе из-за Путина.
Так будет правильней.
он на хайпе освобождения пленных сдает куйлу Суверенитет страны
Но факт есть факт - мы имеем того преЗедента и ты ВР, которую выбрали. И что самое печальное - Зеля устраивает всех, кроме патриотов Украины. И вполне может быть, что в случае давления на него внутри страны международная поддержка будет оказана ему,
а не оппозиции. А без этой поддержки будет ой как сложно...
Ты сам сказал что не можешь влиять на лугандонцев импотент мелкий!
Я то знаю, що ти - націоналіст, але ж інші можуть недопетрати...
что она не может обеспечить развод боевых подразделений и техники.
Руссофашистів забери з Донбасу, і тоді буде МИР і Злагода
Поддержка националистов в Украине судя по последним выборам меньше 3%